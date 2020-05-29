Від початку пандемії найбільше медиків захворіли на COVID-19 у міськлікарні №3 - 89 випадків, та №8 - 44, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані про те, в яких лікарнях міста за час пандемії захворіло найбільше медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, коментуючи ситуацію в лікарні швидкої допомоги, інформацію про яку вчора публікували ЗМІ.

"Зазначу, що за час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували: в міській лікарні №3 – 89 людей; у лікарні №8 – 44 медики, в Центрі екстренної медицини – 26 працівників швидкої допомоги. Та в Олександрівській лікарні – 23 медики, - повідомив мер столиці. - Це, підкреслю, виявлені випадки за весь період пандемії. Тобто з березня місяця. І частина медичних працівників уже одужали. Кількість інфікованих медиків ми оприлюднюємо щодня", - сказав Кличко.

Щодо інфікованих медиків у лікарні швидкої допомоги, мер зазначив, що хворих там виявляли протягом останніх двох тижнів і ці випадки потрапляли у загальну статистику.

"Щодо ситуації в лікарні швидкої допомоги, інформацію про яку вчора публікували ЗМІ. На сьогодні в цьому медзакладі загалом виявлено 21 медпрацівника, інфікованого коронавірусом. Але виявили їх не за один день. А протягом останніх двох тижнів. І ці випадки потрапляли в загальну статистику, яку ми оприлюднюємо щодня", - підкреслив Кличко.

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Він також зазначив, що понад 14 % від усіх хворих мешканців Києва – це медики. На сьогодні – 420 медпрацівників. І заразилися більшість з них на роботі.

"Лікарня швидкої допомоги надає допомогу пацієнтам, що потрапляють у медзаклад в екстренних ситуаціях. І лікарі можуть не знати, що працюють із хворим на коронавірус. - Коли немає часу на тестування, бо життя людини висить на волосинці", - сказав Кличко.