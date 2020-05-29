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Новини
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Керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки та прорахунки", - МВС

Керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за

Крім того, його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України ухвалило рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби відсторонено від займаних посад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Також дивіться: Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1008) МВС (3499) Нацполіція (15129) звільнення (2664)


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Топ коментарі
+13
А Бровары это в Винницкой области???
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29.05.2020 12:52
+11
знаковая фамилия у мусора!
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29.05.2020 12:50
+8
А начальника Киевской с Кагарльіком и Обуховьім наградят, как образцово-показательного.
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29.05.2020 12:58
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знаковая фамилия у мусора!
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29.05.2020 12:50 Відповісти
Видать знатный Пед...с)=
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29.05.2020 12:51 Відповісти
рыба ж гниёт с головы?! не?! )))
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29.05.2020 13:37 Відповісти
маланців прітєсняєтє хвошизди...
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29.05.2020 13:07 Відповісти
Йовбак
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29.05.2020 13:16 Відповісти
Купянск.
Руководителя винницкой полиции Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД - Цензор.НЕТ 2607
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29.05.2020 12:51 Відповісти
що там трапилось?
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29.05.2020 13:05 Відповісти
https://mykharkov.info/news/chetvero-*******-postradali-v-avarii-na-harkovshhine-32172.html
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29.05.2020 13:23 Відповісти
зрозуміло
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29.05.2020 13:39 Відповісти
А Бровары это в Винницкой области???
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29.05.2020 12:52 Відповісти
В Броварах броварская титушня подралась с винницкой титушнёй.

Броварская титушня подчиняется главному менту Киевской области,

а винницкая титушня подчиняется этому кадру.

Неаккуратненько получилось )))
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29.05.2020 13:09 Відповісти
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29.05.2020 13:39 Відповісти
Ментовские - они такие!
Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД - Цензор.НЕТ 426
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29.05.2020 12:54 Відповісти
А начальника Киевской с Кагарльіком и Обуховьім наградят, как образцово-показательного.
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29.05.2020 12:58 Відповісти
Просто писец, полная показуха, а Киевская область в шоколаде :"Хух пронесло, уволи Винницкого", винницкий думает: " Какого хера меня". Все потомоу-что своих ставленничков держат в целости и сохранности))) Идиотизм зашкаливает!!! Ведь они нас вообще за полных дебилов считают 😂
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29.05.2020 13:02 Відповісти
Если такое вообще возможно (не зависимо от областей), то система напрочь гнилая и менять нужно начинать с головы!!! Именно голова не может управлять. Кто виновен в том, что в Винницкую область назначили именно этих типов? Ответ очевиден!!!
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29.05.2020 13:13 Відповісти
Коли доберуться до керівництва Рівненської поліції ?
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29.05.2020 13:16 Відповісти
Та шо ви гаварітє !
https://zaxid.net/u_politsiyi_proyshli_kadrovi_perestanovki_pislya_smerti_pobitogo_politseyskimi_soratnika_gritsenka_n1484020 У поліції пройшли кадрові перестановки після смерті побитого поліцейськими місцевого політика

"Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті члена команди «Громадянської позиції» Олександра Комарніцького." 24 червня 2019
А коли у главмєнта з'явиться відповідальність ?
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29.05.2020 13:24 Відповісти
Коли доберуться до керівництва Рівненської поліції ?
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29.05.2020 13:26 Відповісти
шо вы пристали? еще не собрали достаточно насильников, чтобы еще обеспечить и вашу Ривненскую область
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29.05.2020 13:41 Відповісти
 
 