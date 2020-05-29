Керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки та прорахунки", - МВС
Крім того, його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України ухвалило рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби відсторонено від займаних посад", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.
Топ коментарі
+13 Kolja Stambulskij
показати весь коментар29.05.2020 12:52
+11 Кот Баюн #469511
показати весь коментар29.05.2020 12:50
+8 Алла Новосад #194524
показати весь коментар29.05.2020 12:58
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Броварская титушня подчиняется главному менту Киевской области,
а винницкая титушня подчиняется этому кадру.
Неаккуратненько получилось )))
https://zaxid.net/u_politsiyi_proyshli_kadrovi_perestanovki_pislya_smerti_pobitogo_politseyskimi_soratnika_gritsenka_n1484020 У поліції пройшли кадрові перестановки після смерті побитого поліцейськими місцевого політика
"Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті члена команди «Громадянської позиції» Олександра Комарніцького." 24 червня 2019
А коли у главмєнта з'явиться відповідальність ?