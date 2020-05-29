Керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки та прорахунки", - МВС

Крім того, його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України ухвалило рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби відсторонено від займаних посад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

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