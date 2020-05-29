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Новини
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На місці моста, який зруйнувався на Дніпропетровщині, плануємо за пів року побудувати новий, - "Укравтодор"

На місці моста, який зруйнувався на Дніпропетровщині, плануємо за пів року побудувати новий, -

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує побудувати новий міст у селі Олексіївка на Дніпропетровщині протягом п'яти-шести місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Понтонною переправою, сподіваюся, ми будемо користуватися не більше п'яти-шести місяців. За цей час побудуємо наш новий міст, тому що, згідно з попереднім обстеженням компаній, які його обслуговували, ми вже не можемо використовувати наявні конструкції", - сказав Кубраков.

За його словами, це буде перший міст, який буде побудовано за часів незалежності України без перекриття русла річки. Він зводитиметься з платформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт мостів в Україні потрібно направити 28,7 млрд грн, - "Укравтодор"

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Автор: 

міст (1229) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+1
Пол года? Сепарам и окупантам в Станице Луганской за месяц построили. Ну да, они жзе не могут ждать как украинские рабы
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29.05.2020 13:07
+1
не зная состояния всего моста тяжело сказать что-то определенное...но неужели восстановить один пролет дешевле чем построить с ноля мост??? или на пролете можно пролететь с откатами ? ))))
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29.05.2020 13:10
+1
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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29.05.2020 13:12
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И как вы управитесь? Только в Ивано-Франковской обл. 1900 мостов надо построить как завещал Зевеликий)))
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29.05.2020 13:03 Відповісти
Пол года? Сепарам и окупантам в Станице Луганской за месяц построили. Ну да, они жзе не могут ждать как украинские рабы
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29.05.2020 13:07 Відповісти
не зная состояния всего моста тяжело сказать что-то определенное...но неужели восстановить один пролет дешевле чем построить с ноля мост??? или на пролете можно пролететь с откатами ? ))))
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29.05.2020 13:10 Відповісти
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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29.05.2020 13:12 Відповісти
Вы не Гройсман; нихрена вы не построите.
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29.05.2020 13:16 Відповісти
Суцільні плани.
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29.05.2020 13:18 Відповісти
Нужно построить мост,идентичный с рядом идущим жд мостом.Там применены стандартные сварные балки.И не надо изобретать колесо с квадратными колёсами.Таких балок на балансе УЗ -тьма. Можно изготовить,есть заводы,работающие на УЗ.Вести параллельными потоками подсыпку насыпи до уровня Жд ,возведение быков,изготовление МК и Жб конструкций Работы на всё -про всё -максимум три месяца с выдержкой технологических перерывов.Зачем работать вразвалочку?Помню, в нулевые ,при потопах вопросы решались намного оперативней.Это ЧП и тут тендеры не уместны .
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29.05.2020 13:27 Відповісти
в китае города за полгода строят, а вы мост говеный полгода мурыжить собираетесь.
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29.05.2020 13:41 Відповісти
Эта контора не может организовать весовой контроль в Украине, а мост построить... да ещё за пол года... без согласования с ермаком... фантасты! Янелох всё уничтожает, а эти строить собрались... непорядок.
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29.05.2020 22:48 Відповісти
 
 