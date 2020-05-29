На місці моста, який зруйнувався на Дніпропетровщині, плануємо за пів року побудувати новий, - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує побудувати новий міст у селі Олексіївка на Дніпропетровщині протягом п'яти-шести місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Понтонною переправою, сподіваюся, ми будемо користуватися не більше п'яти-шести місяців. За цей час побудуємо наш новий міст, тому що, згідно з попереднім обстеженням компаній, які його обслуговували, ми вже не можемо використовувати наявні конструкції", - сказав Кубраков.

За його словами, це буде перший міст, який буде побудовано за часів незалежності України без перекриття русла річки. Він зводитиметься з платформи.

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Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.