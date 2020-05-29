Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші

Державні організації, які зобов'язані дати чіткі і зрозумілі правила для офіційних перевізників, не діють.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"На злобу дня. Стрічка аж захлинається від злості:"Перестрілка в Броварах - це повернення в 90-ті. Куди дивиться поліція?" І, звичайно, активні громадяни не забувають нагадати країні, що "Аваков-Чорт". Але знаєте, в чому одна з основних проблем нашої країни? Ні, ні не в тому, що в поліції таки є проблеми, що накопичувалися роками. А в тому, що величезна кількість людей, від простих громадян до лідерів громадської думки, навідріз відмовляються бачити причинно-наслідкові зв'язки і розуміти суть проблем", - заявив він.

"Ми всі - суспільство простих рішень. Рубають в місті дерева - мер вирішив усіх задушити (жодному обуреному не спаде на думку, що інакше неможливо перекласти підземні комунікації, яким 65 років). Чиновники крадуть - розстріляймо всіх, краще без суду і слідства (не створювати кожен день умови, щоб це було робити все важче і важче (або навіть неможливо), а саме всіх поставимо до стінки і кулю в лоб). Залило вулицю дощем: "Хто вкрав ливнівки?" (хоча їх не було ще з часів Радянської влади і цілі житлові масиви в Україні побудовані з мінімальним дотриманням будівельних норм (особливо після війни). Я вже не кажу про такий незбагненний для звичайного мозку феномен як глобальна зміна клімату", - додав мер Дніпра.

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"Але найстрашніше, що прості рішення пропонують не просто громадяни. Їх пропонують політики. Всі без винятку. Включно з першими особами держави. А сьогодні це взагалі стало трендом. Віртуальна картинка підмінила реальність", - акцентував Філатов.

"Гаразд, так от. Ми ж про перестрілку в Броварах за переділ ринку перевезень. Знаєте, коли я став міським головою, то зіткнувся з тим, що у нас в Дніпрі - картель з перевізників, а попередня влада просто тупо знищила муніципальний електротранспорт на догоду приватним перевізникам. Четвертий рік я б'юся з вирішенням транспортної проблеми: купую нові тролейбуси, вживані трамваї, запускаю нові маршрути, мучуся з метро. У відповідь активні громадяни вимагають зробити весь транспорт безкоштовним, постять у паблік фоточки проіржавілих маршруток і вимагають запустити в місті підвісні поїзди, щоб було "як у Сінгапурі", - пояснив мер Дніпра.

"А допомоги жодної. Взагалі. Особливо від державних організацій, які зобов'язані дати чіткі і зрозумілі правила для офіційних перевізників. Для тих підприємців, хто хоче і може купувати новий рухомий склад. "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури, здебільшого, мовчать. Поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші. Але кого в суспільстві цікавить суть проблем? Зате менти, як зазвичай, у всьому винні ... Ми - суспільство простих рішень. І тим, хто важко і кожен день працює - ой, як важко. Але ми впораємося. Тому, що у нас (тих, хто перебувають між молотом громадської думки і ковадлом паралічу державного управління), немає іншого виходу, крім як зціпити зуби і мовчки їб@шити. Цок- цок", - резюмував Філатов.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.





