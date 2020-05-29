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Новини
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Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші

Філатов про перестрілку перевізників у Броварах:

Державні організації, які зобов'язані дати чіткі і зрозумілі правила для офіційних перевізників, не діють.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"На злобу дня. Стрічка аж захлинається від  злості:"Перестрілка в Броварах - це повернення в 90-ті. Куди дивиться поліція?" І, звичайно, активні громадяни не забувають нагадати країні, що "Аваков-Чорт". Але знаєте, в чому одна з основних проблем нашої країни? Ні, ні не в тому, що в поліції таки є проблеми, що накопичувалися роками. А в тому, що величезна кількість людей, від простих громадян до лідерів громадської думки, навідріз відмовляються бачити причинно-наслідкові зв'язки і розуміти суть проблем", - заявив він.

"Ми всі - суспільство простих рішень. Рубають в місті дерева - мер вирішив усіх задушити (жодному обуреному не спаде на думку, що інакше неможливо перекласти підземні комунікації, яким 65 років). Чиновники крадуть - розстріляймо всіх, краще без суду і слідства (не створювати кожен день умови, щоб це було робити все важче і важче (або навіть неможливо), а саме всіх поставимо до стінки і кулю в лоб). Залило вулицю дощем: "Хто вкрав ливнівки?" (хоча їх не було ще з часів Радянської влади і цілі житлові масиви в Україні побудовані з мінімальним дотриманням будівельних норм (особливо після війни). Я вже не кажу про такий незбагненний для звичайного мозку феномен як глобальна зміна клімату", - додав мер Дніпра.

Також читайте: Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

"Але найстрашніше, що прості рішення пропонують не просто громадяни. Їх пропонують політики. Всі без винятку. Включно з першими особами держави. А сьогодні це взагалі стало трендом. Віртуальна картинка підмінила реальність", - акцентував Філатов.

"Гаразд, так от. Ми ж про перестрілку в Броварах за переділ ринку перевезень. Знаєте, коли я став міським головою, то зіткнувся з тим, що у нас в Дніпрі - картель з перевізників, а попередня влада просто тупо знищила муніципальний електротранспорт на догоду приватним перевізникам. Четвертий рік я б'юся з вирішенням транспортної проблеми: купую нові тролейбуси, вживані трамваї, запускаю нові маршрути, мучуся з метро. У відповідь активні громадяни вимагають зробити весь транспорт безкоштовним, постять у паблік фоточки проіржавілих маршруток і вимагають запустити в місті підвісні поїзди, щоб було "як у Сінгапурі", - пояснив мер Дніпра.

"А допомоги жодної. Взагалі. Особливо від державних організацій, які зобов'язані дати чіткі і зрозумілі правила для офіційних перевізників. Для тих підприємців, хто хоче і може купувати новий рухомий склад. "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури, здебільшого, мовчать. Поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші. Але кого в суспільстві цікавить суть проблем? Зате менти, як зазвичай, у всьому винні ... Ми - суспільство простих рішень. І тим, хто важко і кожен день працює - ой, як важко. Але ми впораємося. Тому, що у нас (тих, хто перебувають між молотом громадської думки і ковадлом паралічу державного управління), немає іншого виходу, крім як зціпити зуби і мовчки їб@шити. Цок- цок", - резюмував Філатов.

Читайте: У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: Укртрансбезпека і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку чорних і сірих перевезень крутяться величезні гроші 01
Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: Укртрансбезпека і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку чорних і сірих перевезень крутяться величезні гроші 02
Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: Укртрансбезпека і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку чорних і сірих перевезень крутяться величезні гроші 03

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Бровари (279) Дніпро (3248) Мінінфраструктури (2060) Філатов Борис (463) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+10
Филатов приличный политик, но мудрий нарид за таких не голосует на выборах
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29.05.2020 13:32
+7
Филатов о перестрелке перевозчиков в Броварах: "Укртрансбезпека" и Мининфраструктуры безмолвствуют, пока на рынке "черных" и "серых" перевозок крутятся огромные деньги - Цензор.НЕТ 8433
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29.05.2020 13:14
+6
Они не молчат,а ждут пакеты с баблом, которые им заносят.
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29.05.2020 13:18
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А это чудо каким боком там?
Пиар, такой пиар
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29.05.2020 13:12 Відповісти
Они не безмолвствуют! Они - В ДОЛЕ !!! С полицией в том числе, а то откуда даже местные полицейские начальнички живут "как Крезы"!
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29.05.2020 13:50 Відповісти
Филатов о перестрелке перевозчиков в Броварах: "Укртрансбезпека" и Мининфраструктуры безмолвствуют, пока на рынке "черных" и "серых" перевозок крутятся огромные деньги - Цензор.НЕТ 8433
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Полиция задержала уже более 20 активистов которые мирно беседовали в Броварах.
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29.05.2020 13:15 Відповісти
- Я покупаю самолет! - поспешно сказал великий комбинатор. -- Заверните в бумажку. (с)
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29.05.2020 13:15 Відповісти
Они не молчат,а ждут пакеты с баблом, которые им заносят.
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29.05.2020 13:18 Відповісти
Большие и даже огромные деньги крутятся не только на перевозках. Невозможно сказать где они не крутятся, а бюджет вечно дефицитный.
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29.05.2020 13:19 Відповісти
Филатов приличный политик, но мудрий нарид за таких не голосует на выборах
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29.05.2020 13:32 Відповісти
Филатов, ты уже бомбу в канаве выкопал ?
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29.05.2020 13:51 Відповісти
Скотина ты, Филатов.
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29.05.2020 13:52 Відповісти
Вчеслав , в Днепре чурки вне закона , их не трогают ( как и по всей стране ) , Филатов,крепкий хозяйственник , для города сделал многое , но как политик - не знаю
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29.05.2020 17:57 Відповісти
Может Саакашвили решит эту проблему, если станет премьером.
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29.05.2020 13:33 Відповісти
Оцем поцем.
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29.05.2020 13:36 Відповісти
Абсолютно прав! Ленин не зря сказал фабрики рабочим земли крестьянам ведь знал подноготную человека - халява... Но халява то она такая раз дают и лет 70- отбирают! Народ не умнеет
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29.05.2020 13:39 Відповісти
Альбертыч-голова! Я бы ему палец в рот не положил.
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29.05.2020 13:53 Відповісти
Ці собачки жіночого роду мовчать, що в маршрутках немає квитків і нал йде їм в кишені без контрольно. Тварини.
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29.05.2020 16:42 Відповісти
 
 