В Україні обстежили 35% із 16,2 тис. мостів, 152 з них в аварійному стані, понад 3,2 тис. - в обмежено працездатному, - ДерждорНДІ

В аварійному стані в Україні із 35% обстежених ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна" (ДерждорНДІ) перебувають 152 мости, повідомив глава ДерждорНДІ Артем Безуглий.

"Ми маємо інформацію тільки щодо 35% мостів і навіть із цієї третини ми бачимо поточну ситуацію, що 152 мости перебувають у так званому п'ятому непрацездатному стані, а це аварійний стан. Це ті мости, на яких не те що потрібно обмежувати рух, а потрібно взагалі перекривати через них рух. 3252 мости перебувають в обмежено працездатному стані", - сказав він під час онлайн-презентації Національної програми відновлення мостів у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Безуглий зазначив, що нині реальний термін служби мостів в Україні становить в середньому - 35-50 років. При цьому 80% мостів було побудовано ще в попередні роки і не було жодного масштабного відновлення за цей період.

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"Нам потрібно серйозно запускати процес обстеження мостів. Нам необхідно зосередитися перші два роки на активній діагностиці мостів, щоб мати інформацію щодо всіх мостів. І тоді за необхідності, якщо будуть якісь мости в більш негативному стані, то будемо їх ремонтувати в першу чергу", - акцентував він.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") зазначає, що лише 2% обстежених мостів перебувають у повністю справному стані.

"Загалом обстежено 35% із 16,2 тис. мостів і споруд - тобто ми навіть не володіємо інформацією про те, в якому вони стані. Можна сказати, що тільки 2% мостів у справному стані", - заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Як зазначив Кубраков, переважно мости будувалися в 60-70 роках (сумарно близько 8,7 тис. споруд).

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Всього, за його словами, в Україні 16,155 штучних споруд, які підпадають під термінологію "мости" у відповідній державній цільовій програмі. З них обстежено лише 35%, а саме - 5,631 споруди.

З обстежених мостів 71% державних, 15% місцевих споруд. Водночас тільки 36% відповідають сучасним стандартам за вагогабаритними параметрами.

За даними "Укравтодору", з обстежених мостів 2% справні, 10,6% обмежено справні, 57,8% - дієздатні, 26,9% обмежено дієздатні, ще 2,7% - недієздатні в принципі.