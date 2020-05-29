Аваков на зустрічі із Зеленським: У мене є великі питання щодо броварської поліції, пропустити таке неможливо

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков називає неприпустимою відсутність поліції під час перестрілки в Броварах у п'ятницю і обіцяє зробити організаційні висновки після завершення спецоперації щодо встановлення всіх причетних до інциденту.

"Поліцейських там не було, це несподівана ситуація... Зараз закінчимо цю операцію (план-перехоплення. - Ред.), і в мене є великі питання щодо броварської поліції. Тому що пропустити таке - це неприпустимо", - заявив Аваков на зустрічі з президентом і прем'єр-міністром у п'ятницю з приводу інциденту в Броварах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одна з груп прийшла з помповою рушницею, в тому числі, з "резинами" і дробовиками. Друга група прийшла просто без зброї, найнята іншою групою. Почалася сутичка, умовно кажучи, місцевих броварських перевізників, які до цього контролювали перевезення між Броварами та Києвом, і зовнішніми перевізниками, яким віддали зараз значну частину цих маршрутів", - розповів глава МВС.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.