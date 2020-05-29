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Новини
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Аваков на зустрічі із Зеленським: У мене є великі питання щодо броварської поліції, пропустити таке неможливо

Аваков на зустрічі із Зеленським: У мене є великі питання щодо броварської поліції, пропустити таке неможливо

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков називає неприпустимою відсутність поліції під час перестрілки в Броварах у п'ятницю і обіцяє зробити організаційні висновки після завершення спецоперації щодо встановлення всіх причетних до інциденту.

"Поліцейських там не було, це несподівана ситуація... Зараз закінчимо цю операцію (план-перехоплення. - Ред.), і в мене є великі питання щодо броварської поліції. Тому що пропустити таке - це неприпустимо", - заявив Аваков на зустрічі з президентом і прем'єр-міністром у п'ятницю з приводу інциденту в Броварах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одна з груп прийшла з помповою рушницею, в тому числі, з "резинами" і дробовиками. Друга група прийшла просто без зброї, найнята іншою групою. Почалася сутичка, умовно кажучи, місцевих броварських перевізників, які до цього контролювали перевезення між Броварами та Києвом, і зовнішніми перевізниками, яким віддали зараз значну частину цих маршрутів", - розповів глава МВС.

Також читайте: Зеленський про стрілянину в Броварах: "Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу"

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Автор: 

Аваков (2189) Бровари (279) Зеленський (23659) перевезення (1002) стрілянина (1777) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+11
На месте авакава после Кагарлыка любой приличный человек подает в отставку.Но только не хабадская гнида,которую от бабок не оторвешь и за уши.
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29.05.2020 14:00
+9
Как интересно: по девочке, над которой скоты 9 часов издевались, у кваквакова вопросов нет, но вопросы есть у ООН. А вот там, где теневым баблом пахнет...
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29.05.2020 13:56
+8
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"


Мало денег наверх отправляют?
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29.05.2020 13:57
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А шо сказав Єрмак?Бо Зелєбоба у цей час на роялі грав.
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29.05.2020 13:55 Відповісти
А я циганці більше вірю ніж авакову і геращенку разом взятим.
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29.05.2020 13:58 Відповісти
Быдлоскотовозки давно должны были кануть в лету, а вместо них нормальные автобусные маршруты!
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29.05.2020 13:56 Відповісти
Как интересно: по девочке, над которой скоты 9 часов издевались, у кваквакова вопросов нет, но вопросы есть у ООН. А вот там, где теневым баблом пахнет...
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29.05.2020 13:56 Відповісти
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"


Мало денег наверх отправляют?
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29.05.2020 13:57 Відповісти
Аваков велике питання до тебе і до Клименка..рибка смердіти починає з голови..сраний потужний міністр, керівник ОЗУ..
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29.05.2020 13:59 Відповісти
авакян-новый писательский талант "квартала"
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29.05.2020 13:59 Відповісти
На месте авакава после Кагарлыка любой приличный человек подает в отставку.Но только не хабадская гнида,которую от бабок не оторвешь и за уши.
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29.05.2020 14:00 Відповісти
Чебурек армянский, ты засиделся в своем кресле!
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29.05.2020 14:00 Відповісти
Цікаво а скаже "зеленувате непотріб" що питання є безпосередньо до сабакова чи знову скаже що "потужний міністр")))
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29.05.2020 14:01 Відповісти
Сеня ! И так везде . везде мусора работают одинаково . А кто крышует наркоту в каждом городе . а кто с полукриминалом решают темы , кто браконьеров , янтарников крышует ?
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29.05.2020 14:03 Відповісти
Виженіть всіх генералів і замініть полковниками. Почніть з авакова і геращенка. І так поки до лейтенантів не дійдете. Як це сталін з берією робили. Бо ще класик марксизму вчив:"Битье определяет сознание".
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29.05.2020 14:03 Відповісти
"у меня есть большие вопросы по Броварской полиции" министр МВД сам себе задает вопросы? Гениальный ход....
"должен лупить себя по затылку!" (с)
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29.05.2020 14:04 Відповісти
Ситуация проста: одним лицензии продал сам Ермак, другим его братело, вот и непоняточка получилась, а мусора решили не вмешиваться в разборки банд под такой крутой крышей)))
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29.05.2020 14:05 Відповісти
Там с обоих сторон стреляли, было у всех оружие.
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29.05.2020 14:15 Відповісти
Зрада сказали б ПОХ-БОТИ
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29.05.2020 14:26 Відповісти
А по изнасилованию мусорами свидетельницы промолчал, двуличный засланец. Где деньги и их дележ т обязательно рыльце свое засветит.
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29.05.2020 14:35 Відповісти
Виноват не тот кто виноват а кого назначили виноватым.
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29.05.2020 14:39 Відповісти
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"

Он что выписывает Зюзе?
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29.05.2020 15:00 Відповісти
А у народа есть большие вопросы к Рюкзачнику, по поводу полиции Броваров и не только Броваров... А по поводу ВСЕЙ полиции.
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29.05.2020 15:12 Відповісти
А я тут как бы и не причём.(Аваков).
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29.05.2020 16:20 Відповісти
 
 