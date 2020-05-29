Перед зустріччю з Кулебою глава МЗС Угорщини обговорив з болгарською колегою питання нацменшин в Україні
Перед зустріччю з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини обговорив питання національних меншин в Україні з болгарською колегою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Петер Сійярто повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці в п'ятницю.
"Я тільки що проконсультувався телефоном з міністеркою закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою, оскільки болгари також мають значну національну громаду в Україні, на яку так само впливає реорганізація, яку проводить українська адміністрація", - зазначив Сійярто.
"І болгари, і ми прагнемо зберегти райони з болгарською і угорською більшістю навіть після реформи", - додав угорський міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що ці питання планує обговорити на переговорах з міністром закордонних справ України.
Як повідомлялося, Кулеба попри карантин вирішив відвідати Будапешт, щоб 29 травня провести переговори про примирення.
Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.
Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю.
МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.
Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.
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Нужно озаглавить по-другому: "Перед встречей с Кулебой фашистские оккупанты обсудили вопросы нацменьшинств в Украине".
Поляки отказались в этом участвовать.
Теперь Венгрия решила в раздел Украины втянуть Болгарию, которая судя по ее поведению, очень даже не против.