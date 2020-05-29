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Перед зустріччю з Кулебою глава МЗС Угорщини обговорив з болгарською колегою питання нацменшин в Україні

Перед зустріччю з Кулебою глава МЗС Угорщини обговорив з болгарською колегою питання нацменшин в Україні

Перед зустріччю з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини обговорив питання національних меншин в Україні з болгарською колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Петер Сійярто повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці в п'ятницю.

"Я тільки що проконсультувався телефоном з міністеркою закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою, оскільки болгари також мають значну національну громаду в Україні, на яку так само впливає реорганізація, яку проводить українська адміністрація", - зазначив Сійярто.

"І болгари, і ми прагнемо зберегти райони з болгарською і угорською більшістю навіть після реформи", - додав угорський міністр закордонних справ.

Він підкреслив, що ці питання планує обговорити на переговорах з міністром закордонних справ України.

Також читайте: Кулеба в п'ятницю відвідає Будапешт і зустрінеться із Сійярто для вирішення проблемних питань українсько-угорських відносин, - МЗС

Як повідомлялося, Кулеба попри карантин вирішив відвідати Будапешт, щоб 29 травня провести переговори про примирення.

Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю.

МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.

Автор: 

Болгарія (778) Угорщина (2257) меншість (10) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


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а, на историческую родину за Урал, не хотите...?
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29.05.2020 13:58 Відповісти
Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Нужно озаглавить по-другому: "Перед встречей с Кулебой фашистские оккупанты обсудили вопросы нацменьшинств в Украине".
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29.05.2020 13:59 Відповісти
Если в Венгрию и Болгарию заробитчане ездят, то необходимо начать разговоры о запрете выезда туда...
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29.05.2020 14:10 Відповісти
Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине - Цензор.НЕТ 1776
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29.05.2020 14:16 Відповісти
Венгрия уже обсуждала вопросы раздела Украины с Польшей.
Поляки отказались в этом участвовать.
Теперь Венгрия решила в раздел Украины втянуть Болгарию, которая судя по ее поведению, очень даже не против.
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29.05.2020 14:33 Відповісти
 
 