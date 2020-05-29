Зеленський обговорив з Аваковим стрілянину в Броварах: "Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим наголосив, що учасники і замовники перестрілки в Броварах, за попередньою інформацією між легальними і нелегальними пасажирськими перевізниками, мають бути покарані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу. Хотілося б, щоб ми знайшли замовників. Я думаю, що це очевидно. На відео я також бачив, що постріли влучили у вікна. Потрібно, щоб ми там на місці розібралися, допомогли людям, просто звичайним людям, які потрапили в цю ситуацію", - підкреслив Зеленський.

Зеленський також поставив запитання, невже поліція не знала, що відбувається в Броварах.

Президент зазначив, що те, що сталося, "нагадувало 90-ті роки".

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

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