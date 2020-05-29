Зеленський обговорив з Аваковим стрілянину в Броварах: "Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим наголосив, що учасники і замовники перестрілки в Броварах, за попередньою інформацією між легальними і нелегальними пасажирськими перевізниками, мають бути покарані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відео Україна 24
"Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу. Хотілося б, щоб ми знайшли замовників. Я думаю, що це очевидно. На відео я також бачив, що постріли влучили у вікна. Потрібно, щоб ми там на місці розібралися, допомогли людям, просто звичайним людям, які потрапили в цю ситуацію", - підкреслив Зеленський.
Зеленський також поставив запитання, невже поліція не знала, що відбувається в Броварах.
Президент зазначив, що те, що сталося, "нагадувало 90-ті роки".
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
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Тепер основне. Одна людина, навіть Господь Бог нічого не зроблять в країні, де народ не так давно голосував за комуністів, потім за регіоналів, і тепер за Зе.
Тоді що Ви з Порошенка хочете? Агресію зупинив, ну да Росію не переміг . Стабільне зростання ВВП (ну, да Польщу не наздогнали), асоціація з ЄС (ну, да не в ЄС і НАТО ), Томос і т.і. Це реалії, і я упевнений, це з часом буде належним часом оцінено.
Вони рано з"явилися, багато зробили, але не на часі
беседa моники с авакяном далеко не публичное место, мона было намордники и не напяливать...ну или песик какой нужен.... - обожаю идиотов.
бо ето social distance, и собачика еще какого к ножке кровати привяжи,
типа на выгуле - закон есть закон!
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
І не лише в Броварах. Розгул бандитизму під личиною різних там продажних "ахтивістів", "хероїв" і їм подібної нечисті проходить по всій Україні.
Потрібно чітке законодавство з тюремним терміном за участь в платній акції
Також потрібно розібратись з обігом зброї. Або дозволити її вільне володіння. Або заборонити носіння взагалі (окрім міліції).
чем-то надо было
отвлечь пипла от убийства Добровольцев и военнослужащих на Житомирщине
и от изнасилования в Кагарлыке .
Для этого
http://https://youtu.be/uJhGWO_WCT0 аваков с чеботарём сорганизовали «перестрелочку» своих со своими без трупов ,
а реальные преступления на Житомирщине и Кагарлыке отошли на второй план …
Чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата ,
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .
пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому паханат действует на опережение,
зомбирует обывателя видосиками
как якобЭ украинцы стреляют в якобЭ украинцев
как аваковская титушня шмаляет в чеботарскую титушню