Прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку, переведено в інший підрозділ. Підозру активісту вже підписали, - нардепка "Голосу" Бобровська

Президент України Володимир Зеленський відмовився від зустрічі з Тимчасовою слідчою комісією (ТСК) Верховної Ради для обговорення резонансних справ про напади і вбивства активістів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка Соломія Бобровська ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори - одні з найкращих виконавців політичних вказівок. Наприклад, 18 травня ми всі разом прийшли разом із Сергієм Стерненком до СБУ, щоб підтримати і переконатися, що підозру йому не вручать - і, можливо, наша підтримка зробила своє. Втім, за моєю інформацією, підозра все ж мала бути. ПРОТЕ старший групи прокурорів відмовився її підписувати за очевидною необгрунтованістю та упередженістю. І от сюрприз: цього прокурора моментально перевели в інший підрозділ. Так от, підозра ця не тільки була готова, але і є. Але тепер, кажуть, і підписана вже прокурором, який є старшим групи прокурорів у провадженні, де Сергій фігурує як потерпілий. 🙈 Це зможемо перевірити, як Сергій знову отримає виклик", - розповіла нардепка "Голосу".

"Сюр? Так. Власне, такий же, як і вся єресь, яка лилась зі сторони прокурора, до прикладу, на суді щодо зміни запобіжного заходу для поета, одесита та активіста Андрія Хаєцького. До речі, як ТСК, мии звертались до Президента з проханням зутрітись з нами, оскільки маємо інформацію, яка є критичною у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка та ін. З ОП на днях прийшла відмова - голова офісу нас не почув, але не здамось і надіюсь, у президента інші вуха і все ж - зустріч відбудеться", - додала Бобровська.

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Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, на 9:00.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

24 квітня СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".