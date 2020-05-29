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Зеленський про 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС: Своєчасна підтримка для збереження стабільності української економіки

Зеленський про 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС: Своєчасна підтримка для збереження стабільності української економіки

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Євросоюзу за виділення Україні другого і останнього траншу в межах 4-ї програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний ЄС та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом EUR500 млн, про що говорили минулого тижня. Своєчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID -19", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділила Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Зеленський про 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС: Своєчасна підтримка для збереження стабільності української економіки 01

Автор: 

Єврокомісія (2142) Зеленський (23659) кредит (3812) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+6
500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС?
Оманский офшор будет доволен.
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29.05.2020 14:36
+5
Ура! Это значит:
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 1925

И учителей ждет 4000 долларов!
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29.05.2020 14:38
+3
Своевременная смена памперсов руководства Украины
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29.05.2020 14:37
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500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС?
Оманский офшор будет доволен.
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Думаешь, султан еще раз оплатит перелет?....
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29.05.2020 14:39 Відповісти
Своевременная смена памперсов руководства Украины
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29.05.2020 14:37 Відповісти
Ура! Это значит:
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 1925

И учителей ждет 4000 долларов!
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29.05.2020 14:38 Відповісти
Вот она стабильность!!! Смотрите до конца!!!
https://www.youtube.com/watch?v=l_zn0Md_Mvw
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29.05.2020 14:40 Відповісти
Сохранения стабильности? 😂😂😂 Ах это у нас стабильность была, чтож блин дальше?
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29.05.2020 14:41 Відповісти
Надо его выбрать на второй срок . Пусть отдаёт долги . Пару тупых фильмов продаст в рашу .
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29.05.2020 14:41 Відповісти
На той час його стараннями раша вже буде тут...
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29.05.2020 14:44 Відповісти
Раша плохой вариант, но не наихудший, есть и похуже!
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29.05.2020 15:41 Відповісти
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 5794
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29.05.2020 14:41 Відповісти
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29.05.2020 15:27 Відповісти
На такие поддачки не протянем, а Пэтруха не поделится, не дружит с тобой, только посмотреть дает.
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29.05.2020 14:44 Відповісти
Всего год назад, июнь месяц , в Канаде из выступления Зеленского:
"Украина достигла макроэкономической стабильности со здоровым национальным банком и сильным министерством финансов. Поддерживая эти достижения, стране нужно продолжать структурные реформы, особенно усовершенствовать правоохранительные органы и реформировать Генеральную прокуратуру, службу безопасности и судебную систему. Легализация продажи земли и приватизация жизненно необходимы для экономики. Чтобы увеличить рост с 2−3% до 7% в год, Украине нужно существенно увеличить инвестиции, за счет мобилизации внутренних сбережений и привлечения иностранных инвестиций... "

Ну что, все почувствовали "реформы от зеленского"? А теперь можно его "трёп" намазать на хлеб....
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29.05.2020 15:06 Відповісти
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29.05.2020 15:28 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность МВФ за предоставление помощи для очередного распила между своими.
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29.05.2020 15:19 Відповісти
це ні МВФ, а ЄС
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29.05.2020 15:29 Відповісти
ЗЕлена обосрашка без вливаній не може...
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29.05.2020 15:26 Відповісти
Мину 45 лярдов поступлений в бюджет...
"Стабильность украинской ЗЕкономики"....
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29.05.2020 15:30 Відповісти
Живем на подачках. Выпросили - украли (коррумпированное привладное чиновничество) . Выпросили - украли. Причем эти подачки не такие уж дармовые. Никто денег запросто так не дает.
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29.05.2020 15:34 Відповісти
Берем деньги от МВФ - надо открывать рынок земли. Берем деньги у ЕС - надо продавать стратегические объекты. Возьмем деньги у китайцев - надо будет согласится на переселение в Украину нескольких десятков миллионов китайцев (они и сотню миллионов переселят и не моргнут)
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29.05.2020 15:39 Відповісти
еврокомиссия то виделила 500 м л помощи ,а где зе ваша кацапурия ,продолжает ,убивать наших солдат ,а в 1 пункте соблюдений ,минских соглашений ,било написано ,режим , прекращение огня подписаного в 18 чосов местного времени ,ан нет в августе ,юг донецких и кацапских бандитов ,пошли в широкомасшстабное контрнаступление , из етого следует ,думать о других переговорах так как московити хре сприборм ложили на данние переговори
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29.05.2020 15:57 Відповісти
Банковский счет зеленского пополнился на 500 млн. А вы лохи учитесь, работайте, а он вас будет просто грабить, как последних лохов
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29.05.2020 16:19 Відповісти
Ця владна банда не заспокоїться доки все не знищить
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29.05.2020 16:35 Відповісти
 
 