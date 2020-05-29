Зеленський про 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС: Своєчасна підтримка для збереження стабільності української економіки
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Євросоюзу за виділення Україні другого і останнього траншу в межах 4-ї програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний ЄС та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом EUR500 млн, про що говорили минулого тижня. Своєчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID -19", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
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+5 susanin
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+3 wittmann1980
показати весь коментар29.05.2020 14:37
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Оманский офшор будет доволен.
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https://www.youtube.com/watch?v=l_zn0Md_Mvw
"Украина достигла макроэкономической стабильности со здоровым национальным банком и сильным министерством финансов. Поддерживая эти достижения, стране нужно продолжать структурные реформы, особенно усовершенствовать правоохранительные органы и реформировать Генеральную прокуратуру, службу безопасности и судебную систему. Легализация продажи земли и приватизация жизненно необходимы для экономики. Чтобы увеличить рост с 2−3% до 7% в год, Украине нужно существенно увеличить инвестиции, за счет мобилизации внутренних сбережений и привлечения иностранных инвестиций... "
Ну что, все почувствовали "реформы от зеленского"? А теперь можно его "трёп" намазать на хлеб....
"Стабильность украинской ЗЕкономики"....