Зеленський про 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС: Своєчасна підтримка для збереження стабільності української економіки

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку керівництву Євросоюзу за виділення Україні другого і останнього траншу в межах 4-ї програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний ЄС та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом EUR500 млн, про що говорили минулого тижня. Своєчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID -19", - заявив Зеленський.

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