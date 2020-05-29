Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами з розподілу маршрутів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.
"Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив Арсен Аваков.
За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.
"На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", – повідомив міністр внутрішніх справ.
Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.
Міністр повідомив, що поліція перебуває в координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.
Також, за словами Арсена Авакова, будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.
"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", – сказав міністр.
Президент зазначив, що має бути проведено розслідування для встановлення і покарання винних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Результат вопиющей некомпетентности и пох@изма - она таки состоялась, сто человек устроили маленькую войну в жилом районе, задержано 20 человек.
Из 100!
Примерно та же история с позавчерашним расстрелом черногорского наркоторговца.
Даже имея полную информацию по наводке иностранной полиции, наши "орлы авакова" умудрились таки подставить чувака под пули, а из 6 киллеров двоих упустили!
Этого даже не требует усилий.Реформа МВД сохранила 95% прежнего состава(5% ушло на пенсию),т.е всё осталось безнаказанным.Небольшой толчок и МВД повернёт оружие во внутрь.Это опять по Ленину.А мы этого не видим.Считая коммунистов отработанным материалом.А в Европе всю левизну содержит Россия и они во всю устраивают чёрную жизнь Европе.
Учение Ленина всесильно,потому что оно верно. Россия это учение использует во всю.Правда оно направлено не на благо,а на достижение своих корыстных целей.
После допроса остальных тоже отвезём в больницу.
Задерживать волонтеров, активистов, оппозицию получается.
А вот с бандитизмом, воровством, наркоманией. коррупцией, сепаратизмом ну никак!
Дядя, ти дурак? (с) х/ф
Чому Чикотило виходив з дому? Треба було реагувати!
Аваков несе таку нісенітницю для того, щоб його зрозумів найвеличніший, чи дійсно переконаний в цьому?
Там целая канонада из чего только можно .....
Делать реагирование - это мощно. Прям просится в цитатник.
"Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных."
Мамадарагая, до шо вы говорите? А если бы прызыдэнт не отметил, то тогда хер с ними, с этими разборками.
И таки да, промеждупрочим за всеми этими мелочами - убийствами, изнасилованиями, коррупцией и прочим беспределом, не забывайте, шо у Пороха кроме картин, возможно, есть еще какие-то культурные ценности. А то начнете за титушками гоняться, а Порох власть узурпирует, пока вы там дюже занятые.
Источник: https://censor.net/n3198851
Источник: https://censor.net/n3198851
Увольнять и судить убийцу, коррупционера и лжеобвинителя!
Твою налево... ПАССАРИЖСКИМИ перевозками они занимаются!! И после ЭТОГО к ним будут садиться люди в их драндулеты?!
А Аваков 6 лет говорит о борьбе с преступностью, а ее все больше и больше, и кто ее своим правлением организовывает? непонятно и ни кто не виноваты, только весь бруштын уже выкопали и пожары устраивает.