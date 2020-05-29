Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами з розподілу маршрутів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

"Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив Арсен Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

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"На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.

Міністр повідомив, що поліція перебуває в координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Також, за словами Арсена Авакова, будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", – сказав міністр.

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Президент зазначив, що має бути проведено розслідування для встановлення і покарання винних.