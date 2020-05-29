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Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні

Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами з розподілу маршрутів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

"Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив Арсен Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники стрілянини в Броварах зникли на п'яти автомобілях, - МВС

"На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.

Міністр повідомив, що поліція перебуває в координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Також, за словами Арсена Авакова, будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", – сказав міністр.

Читайте: Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Президент зазначив, що має бути проведено розслідування для встановлення і покарання винних.

Автор: 

Аваков (2189) Бровари (279) Зеленський (23659) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+38
С картинами обосрались, сейчас проанализируем титушек из Винницы и они окажутся бывшими охранниками Рошен которых Порох подослал в Бровары))
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29.05.2020 14:44
+27
Некогда ловить.
Задерживать волонтеров, активистов, оппозицию получается.
А вот с бандитизмом, воровством, наркоманией. коррупцией, сепаратизмом ну никак!
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29.05.2020 14:50
+22
Аваквов їди геть досить лапшу на вуха зеленуватому хлопчику вішати))) Все твоє МВС це є ОЗУ..А Антоніна Геращенко вже висер на захіст свого господаря зробив, хто знає? Що не чутно Шкуряка? Чи він знову повіз манду в танкманду)))
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29.05.2020 14:45
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С картинами обосрались, сейчас проанализируем титушек из Винницы и они окажутся бывшими охранниками Рошен которых Порох подослал в Бровары))
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29.05.2020 14:44 Відповісти
Самое интересное в этой истории то, что, со слов людей в погонах, менты и в Киеве, и в Виннице прекрасно знали о готовящейся стрелке.
Результат вопиющей некомпетентности и пох@изма - она таки состоялась, сто человек устроили маленькую войну в жилом районе, задержано 20 человек.
Из 100!
Примерно та же история с позавчерашним расстрелом черногорского наркоторговца.
Даже имея полную информацию по наводке иностранной полиции, наши "орлы авакова" умудрились таки подставить чувака под пули, а из 6 киллеров двоих упустили!
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29.05.2020 15:46 Відповісти
Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні - Цензор.НЕТ 2585
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29.05.2020 15:56 Відповісти
Аваков не контролює ситуацію в поліції, поліція займається кришуванням та бандитизмом! Авакова потрібно знімати негайно, він непрофесіонал та корупціонер, який ніколи порядок не наведе! В селі Шабо біля Одеси, сім'ю підприємців, які здавали в оренду водні мотоцикли на курорті Затоки вбили з особливою жорстокістю - пострілами з вогнепальної зброї та перерізали їм горлянки, перед тим катували. З будинку нічого не вкрали, це не пограбування це замовне вбивство! Поліція повністю перетворилась на нікчемну структуру яка кришує кримінал - ось результат "роботи" Авакова!
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29.05.2020 17:16 Відповісти
Прочитайте Ленина,как он разваливал армию царской России,засылая агитаторов на фронт.Развал армии и армия повернёт штыки против правительства.В Крыму 70 процентов армии перешло на сторону России - прямо по ленинской теории Сейчас идёт развал МВД.
Этого даже не требует усилий.Реформа МВД сохранила 95% прежнего состава(5% ушло на пенсию),т.е всё осталось безнаказанным.Небольшой толчок и МВД повернёт оружие во внутрь.Это опять по Ленину.А мы этого не видим.Считая коммунистов отработанным материалом.А в Европе всю левизну содержит Россия и они во всю устраивают чёрную жизнь Европе.
Учение Ленина всесильно,потому что оно верно. Россия это учение использует во всю.Правда оно направлено не на благо,а на достижение своих корыстных целей.
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29.05.2020 17:13 Відповісти
СОГЛАСНА ЛЕВЫЕ СИЛЫ В ГЕРМАНИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ РОССИЯ++
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29.05.2020 19:01 Відповісти
Аваквов їди геть досить лапшу на вуха зеленуватому хлопчику вішати))) Все твоє МВС це є ОЗУ..А Антоніна Геращенко вже висер на захіст свого господаря зробив, хто знає? Що не чутно Шкуряка? Чи він знову повіз манду в танкманду)))
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29.05.2020 14:45 Відповісти
Вони вже поїхали до Одеси рейдерити фермерів,під супроводом поліцаїв?
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29.05.2020 14:47 Відповісти
Нескінченні вестерни на вулицях міст,сел та містечек..Треба будувати в*язниці та шибениці.
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29.05.2020 14:48 Відповісти
в'язниці буде дорого. Є стадіони.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице

После допроса остальных тоже отвезём в больницу.
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29.05.2020 14:50 Відповісти
Некогда ловить.
Задерживать волонтеров, активистов, оппозицию получается.
А вот с бандитизмом, воровством, наркоманией. коррупцией, сепаратизмом ну никак!
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29.05.2020 14:50 Відповісти
так бандитизм, воровство,наркоманию, проституцию крышует милиция, все это знают
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29.05.2020 15:45 Відповісти
И игорный бизнес.
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29.05.2020 18:51 Відповісти
Ну что, жизнь уже как в США, 30-х правда годов, но все же.
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29.05.2020 15:01 Відповісти
"Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать." Источник: https://censor.net/n3198851

Дядя, ти дурак? (с) х/ф
Чому Чикотило виходив з дому? Треба було реагувати!
Аваков несе таку нісенітницю для того, щоб його зрозумів найвеличніший, чи дійсно переконаний в цьому?
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29.05.2020 15:07 Відповісти
Могу поспорить, что стрелял кто-то один из травмата несколько раз, остальные глазели как тупые бараны на цирк, а раздуют тему, что перестреливались пятьдесят на пятьдесят пулемётами. Тут тебе и журнашлюхи пригодятся, которым нужен "жаренный" материал, и интернетные карантинные дуркогоны живущие в своём выдуманном мире, и откровенные сволочи от власти, которым хочется запугать бубочку, что знал их значимость для себя. Но если бы к власти пришёл чел, который действительно любит Украину и её народ, то моментально сделал бы разрешение на владение оружием, в том числе автоматическим. Тогда ни одна сволочь не решилась бы забирать у людей их конституционные права ни по поводу их "защиты" ни какого-то "вируса". Конечно ушло бы одно поколение на установление культуры владения и обладания оружием, но зато наверняка на этой многострадальной земле уже б никогда не было ни голодомора ни холокоста.
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29.05.2020 15:10 Відповісти
так тогда у вас будут войны каждый день такие, сто на сто Вы же дикие какие то, вам только дай оружие, поубиваете друг друга
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29.05.2020 15:13 Відповісти
Бульбомет ,иди пиши письма своему х-лу усатому.Не дикий раб.
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29.05.2020 15:33 Відповісти
А видео посмотреть не судьба ?
Там целая канонада из чего только можно .....
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29.05.2020 15:23 Відповісти
Любой звукорежиссёр из самой захудалой конуры аваковской конюшни элементарно может справиться с заданием начальства создать иллюзию жестокой перестрелки и угрозу жизни президента.)))
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29.05.2020 17:44 Відповісти
"какое административное реагирование надо делать"
Делать реагирование - это мощно. Прям просится в цитатник.
"Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных."
Мамадарагая, до шо вы говорите? А если бы прызыдэнт не отметил, то тогда хер с ними, с этими разборками.
И таки да, промеждупрочим за всеми этими мелочами - убийствами, изнасилованиями, коррупцией и прочим беспределом, не забывайте, шо у Пороха кроме картин, возможно, есть еще какие-то культурные ценности. А то начнете за титушками гоняться, а Порох власть узурпирует, пока вы там дюже занятые.
Источник: https://censor.net/n3198851

Источник: https://censor.net/n3198851
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29.05.2020 15:13 Відповісти
Аваков организовывает и крышует преступность - гнида 👎👎👎
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29.05.2020 15:22 Відповісти
Это просто разминка, в предверии продажи земли. Вот тогда развернутся настоящие бои.
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29.05.2020 15:30 Відповісти
Около 100 бандюганов играли в войнушку и нет убитых?
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29.05.2020 15:32 Відповісти
Косоглазие...
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29.05.2020 15:34 Відповісти
Аваков - Зеленському про стрілянину в Броварах: Брали участь близько ста осіб, 20 з них затримані, троє - в лікарні - Цензор.НЕТ 90
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29.05.2020 15:43 Відповісти
АВАКОВ ХАРЬКОВ БЕСПРЕДЕЛ++++
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29.05.2020 19:05 Відповісти
МЕНТЫ КРЫШЕВАЛИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ- ИНАЧЕ НЕ ПРОЕДЕШЬ, АВАКОВ, НЕ ДОГАДЫВАЕШЬСЯ?
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29.05.2020 15:44 Відповісти
Навмисно з нацжонами спектакль розиграли, щоби почати гайки закручувати??? Чи не те ж саме робив путєн, підриваючи дома на московії???
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29.05.2020 15:51 Відповісти
С ментами они связаны!
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29.05.2020 15:57 Відповісти
В разгуле бандитизма по Украине виновен Аваков!
Увольнять и судить убийцу, коррупционера и лжеобвинителя!
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29.05.2020 16:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0asLV7NXOw4 https://www.youtube.com/watch?v=0asLV7NXOw4 Стрілянина у Броварах за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. ВИДЕО.

Твою налево... ПАССАРИЖСКИМИ перевозками они занимаются!! И после ЭТОГО к ним будут садиться люди в их драндулеты?!
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Из этой беседы авакова с бубочкой стало очевидно,что перестрелка в Броварах организована лично авакяном,чтобы отвлечь народ от ментовского беспредела в Кагарлыке,за который авакова президент должен был моментально отправить в отставку.Но хабадник хабаднику глаз не выклюет,поэтому про Кагарлык ни слова.Еще стало ясно,что не Зеленский управляет страной,а аваков управляет бубочкой.Конечно не он один,но это другая тема
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29.05.2020 16:32 Відповісти
НЕНАДО ЗАБЫВАТЬ , что Княжичи в 5км от Броваров !!!
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29.05.2020 16:33 Відповісти
Зеленский просто не похож на президента ,а Шмигаль на премьера ! Абсолютно не компетентные люди аж страшно .
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29.05.2020 17:05 Відповісти
Это "полезные дураки".
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29.05.2020 18:22 Відповісти
это не случайность , а закономерность . Недавний инцидент с одеванием наручников на адвоката в Броварах , та же бойня в Княжичах ( рядом с Броварами ) , Кагарлык , дело Шеремета - это всё звенья одной цепи. Это разгул авакяна и его мусоров . В Киеве снова появились цыгане , торгующие безнаказанно на перекрёстках ландышами , четыре года их не было и вот появились. Возвращаются мусорские схемы по крышеванию бандитов и воров всех мастей. Гнать эту власть в шею ! " Зелю геть ! "
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29.05.2020 17:13 Відповісти
Похоже, вернулось время бандитских войн, как в 90- е. И это всего за год власти придурков. 30 лет попыток строить правовое общество рухнули за год.
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29.05.2020 20:56 Відповісти
СТО ОСІБ в центрі міста, серед білого дня стрілялись між собою, а поліція приїхала гільзи збирати? І по- друге: за організаторами тітушок їдьте в 2014-ий. Вони там...
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29.05.2020 17:41 Відповісти
Оказывается у нас в тылу разгуливают "безхозные" вражеские банды по 100 человек с оружием во время войны и короно кризиса,когда учителям и менидикам не хватает денег, а чиновники, политики и олигархи окончательно ограбили страну.
А Аваков 6 лет говорит о борьбе с преступностью, а ее все больше и больше, и кто ее своим правлением организовывает? непонятно и ни кто не виноваты, только весь бруштын уже выкопали и пожары устраивает.
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29.05.2020 17:55 Відповісти
А що ж можна очікувати від результатів роботи бандита собакова у якого руки в крові Сашка "Білого"???
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29.05.2020 18:39 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-perestriltsi-v-brovarah-brali-uchast-tri-kriminalnih-avtoriteti-zyavilisya-podrobitsi.htm
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29.05.2020 18:46 Відповісти
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице. А Аваков при должности.
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29.05.2020 19:12 Відповісти
А рюкзаков доповідає Бубошці, що недогледіли, бо злодії прокрались уночі. А Моніка схвально хита головою. Черговий відосик для дурнів.
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29.05.2020 19:29 Відповісти
Как говорил один герой из кино, это всё для читателей и телезрителей.
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29.05.2020 20:33 Відповісти
https://ua-3.com/incidents/bojnya-v-brovarah-eks-zamestitel-avakova-chebotarev-popalsya/
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29.05.2020 20:27 Відповісти
Бойня в Броварах: Экс-заместитель Авакова привез своих боевиков для передела рынка. Видео https://ua-3.com/incidents/bojnya-v-brovarah-eks-zamestitel-avakova-chebotarev-popalsya/
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29.05.2020 20:29 Відповісти
Бандиты рулят.
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29.05.2020 20:32 Відповісти
А на Банковой ещё бандразборки со стрельбой не происходили? Могут устроить такое отрежиссированное представление.
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29.05.2020 20:57 Відповісти
 
 