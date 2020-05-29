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Новини
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Лісова галузь потребує негайної реформи, інакше незаконні вирубки та пожежі триватимуть, – нардеп "Слуги народу" Пушкаренко

Лісова галузь потребує негайної реформи, інакше незаконні вирубки та пожежі триватимуть, – нардеп

Верховна Рада вже найближчим часом має ухвалити пакет законопроєктів щодо інвентаризації українських лісів та посилення їхнього протипожежного захисту відповідно до сучасних світових стандартів.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко. Нардеп підкреслив, що у разі бездіяльності українського парламенту історія зі знищенням вогнем десятків тисяч гектарів лісу, яка сталася цієї весни, буде повторюватися щороку.

"Ті пожежі, які відбулися в Київській області в Зоні відчуження, в Древлянському заповіднику в Народницькому районі, а також в Овруцькому, Олевському, Лугинському районах, – це страшна трагедія для Полісся, адже вигоріли десятки тисяч гектарів лісу. Ми втратили дуже багато дерев і тварин. Тридцять років нікому не було діла до лісного господарства. Тому ця трагедія для всіх нас – гарний привід нарешті розібратися із ситуацією, яка відбувається в лісному господарстві", – заявив парламентар.

Арсеній Пушкаренко подякував народним депутатам за ухвалення цієї весни закону про посилення відповідальності за умисні підпали трави та лісу. До речі, нардеп виступав співавтором цього закону. Також він закликав невідкладно ухвалити зміни до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

"З ініціативи голови Комітету з питань екологічної політики Олега Бондаренка ми разом з вами посилили відповідальність за підпал сухої трави та за підпали в лісах і в степу. Адже, що не весна, що не осінь, люди палять і палять. Тепер нас чекає законопроєкт №2379 "Про національну інвентаризацію лісів", також ініційований профільним комітетом. І ми маємо ухвалити цей законопроєкт", – висловив впевненість Арсеній Пушкаренко.

Також, за інформацією народного депутата, вже найближчим часом у Секретаріаті ВР буде зареєстровано законопроєкт про посилення захисту лісів та запобігання лісовим пожежам. Документ, зокрема, чітко визначить процедуру організації, проведення, забезпечення та відповідальності за пожежну безпеку українського лісу відповідно до сучасних реалій та міжнародних стандартів.

"Готується закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам. Я, як депутат, який закріплений за північними районами Житомирщини, об’їхав всі ці пожежі. Бачив, що більшість протипожежних смуг, на жаль, робилися 5-10 років тому і не відповідають вимогам. Протипожежні водойми – захаращені. І коли пожежники приїжджають, їм елементарно ніде брати в лісі воду. Тому сьогодні між екологічним комітетом і комітетом з правоохоронної діяльності готується спеціальна робоча група, і всі депутати будуть долучені. Нам потрібно не просто вивчити проблематику, ми маємо на рівні законодавців, а далі – на рівні профільного міністерства, профільних державних агентств вирішити цю проблему", – закликав колег до законотворчих дій Арсеній Пушкаренко.

Автор: 

законопроєкт (3583) ліс (765) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+4
Лесная отрасль нуждается в немедленной реформе, иначе незаконные вырубки и пожары будут продолжаться, - нардеп "Слуги народа" Пушкаренко - Цензор.НЕТ 8927
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29.05.2020 14:46
+3
Так год же уже как леса не рубаются, а бурштын в землю назад закапывают или опять что то не так пошло?
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29.05.2020 14:45
+2
А вырубки еще не прекращены?....
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29.05.2020 14:45
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Так год же уже как леса не рубаются, а бурштын в землю назад закапывают или опять что то не так пошло?
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29.05.2020 14:45 Відповісти
Какая реформа? Зеленым некогда реформами заниматься, они занимаются цирковой клоунадой и брехнями.
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29.05.2020 19:16 Відповісти
А вырубки еще не прекращены?....
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29.05.2020 14:45 Відповісти
Лесная отрасль нуждается в немедленной реформе, иначе незаконные вырубки и пожары будут продолжаться, - нардеп "Слуги народа" Пушкаренко - Цензор.НЕТ 8927
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29.05.2020 14:46 Відповісти
Это просто, закрыть границу, население обеспечить углем и газом, дешевым и ваш лес и в х...... не торохтит. Но на это ума надо, Кембридж не один закончить.
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29.05.2020 14:47 Відповісти
В отелях Турции , почти на каждом дереве табличка . Засохло дерево - почти расстрел .
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29.05.2020 14:50 Відповісти
от слова - РЕФОРМА, уже рыгать хочется...
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29.05.2020 14:50 Відповісти
_Дело не в слове, а в использовании. А его повторяют заевшей пластинкою Буратине лопоухому лиса и кот.
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29.05.2020 15:08 Відповісти
_Сажать надо, немедленно! Уже сейчас ******** катастрофу! Сажать лес вдесятеро больше прежнего! В пустыню превращаемся!
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29.05.2020 15:04 Відповісти
Местных жителей хватать и сажать в тюрму, всех поголовно потому что есть вероятность что они мусор будут сжигать и подпаливать леса.
И штрафы для жителей сёл такие - чтоб и пикнуть боялись.

А то жители Украины чувствуют себя как дома....

За без маски штраф в несколько раз увеличить и запрещать запрещать запрещать...
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29.05.2020 15:41 Відповісти
Яка реформа? Коли все знищено, навіть мінстерства немає. Тварини правителі яких потрібно перевішати на стовпах!
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29.05.2020 15:53 Відповісти
Потрібно відновити міністерство лісового господарства, або йти по шляху США, де діє Служба лісу.
Служба лісу США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Forest Service, скорочення USFS) - агентство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерства сільського господарства США , яке займається адмініструванням 154 національних лісів і 20 національних пасовищних угідь США, які охоплюють загальну територію у понад 780 тис. км².

Навіть у США з 19 століття ліси не приватизують, а у нас хочуть приватизувати (ІНФОГРАФІКА)
https://texty.org.ua/fragments/ ФРАГМЕНТИ
https://www.liqpay.ua/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXlkb25hdGUiLCJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTc2NjUwNTYyODI3IiwiYW1vdW50IjoiMTUwIiwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6ItCf0L7QttC10YDRgtCy0LAiLCJ0eXBlIjoiZG9uYXRlIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJ1ayJ9&signature=tTFrEUyI4WV5l3N7G%2BYg5keUaXU%3D ₴

Дата публікації:
2017-07-05
"Навіть Макс Нефьодов, один з найбільш адекватних представників нашої влади щиро радіє і називає перемогою рішення Уряду... передати в концесію. Тобто передати ліси в приватне управління", - пише еколог Петро Тєстов, який зараз вивчає лісові господарства США.
https://de314v.texty.org.ua/action/file/download?file_guid=77671 Лісова галузь потребує негайної реформи, інакше незаконні вирубки та пожежі триватимуть, – нардеп "Слуги народу" Пушкаренко - Цензор.НЕТ 1046
приватний ліс - шлях у нікуди
56% лісів США перебуває у приватній власності, але більшість цих лісів зосереджена на сході, де їх приватизували ще до 19 століття - а на заході переважають вже державні ліси. Чому?
Бо західне узбережжя США освоювалось на століття пізніше за східне, і вже в 1891 році Уряд США зрозумів, що ліси це - національне багатство і створив систему National Forest. Тим самим зупинивши передачу лісів в приватну власність.
Еколог підкреслює: національні парки та інші природоохоронні території - це інша категорія земель. Мова йде саме про аналоги наших лісгоспів.
Після того ніхто вже і не думав, аби далі передавати комусь державні ліси. А в 70-80 роках 20-ого століття відбулась повна переорієнтація лісового господарства США з заготівлі деревини на збереження лісів, розвиток рекреації та забезпечення екосистемних послуг.
Чому? Бо американці вміють рахувати. І розуміють, що екосистемні послуги, які надають ліси, більш важливі ніж кошти від реалізації деревини.
Звісно, там проводяться і рубки. Переважно з метою забезпечити деревиною та робочими місцями місцеве населення та переформувати похідні вторинні ліси в наближені до природніх. Але отримують від рубок американські лісники менше коштів, ніж від туризму!
Зараз федеральний уряд витрачає значні кошти на діалог з власниками приватних лісів, аби вони почали вести лісове господарство більш ощадливо.
А от наш Уряд продовжує повторювати помилки 100-річної давності, ігноруючи природоохоронні аспекти і намагаючись максимально експлуатувати природні ресурси. Що в найближчій перспективі обов'язково "аукнеться", і на виправлення старих помилок та відновлення природи треба буде витрачати значні кошти.
"Зараз на дворі 21 століття. І "ресурсний" шлях розвитку - це шлях в минуле!" - підкреслює експерт.
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29.05.2020 15:56 Відповісти
Недавно посмотрел дивную новость - в парковой зоне выбираются дубы покачественне, в стволе сверлится дырка, заливается какая-то гадость - и через месяц дерево засыхает и совершенно законно сносится как сухостой!
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29.05.2020 16:08 Відповісти
пока у лесхозов не заберут права рубать и перерабатывать лес ничего не изменится. лесники должны только продавать спелый лес на корню и садить
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29.05.2020 18:25 Відповісти
 
 