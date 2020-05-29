Лісова галузь потребує негайної реформи, інакше незаконні вирубки та пожежі триватимуть, – нардеп "Слуги народу" Пушкаренко
Верховна Рада вже найближчим часом має ухвалити пакет законопроєктів щодо інвентаризації українських лісів та посилення їхнього протипожежного захисту відповідно до сучасних світових стандартів.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко. Нардеп підкреслив, що у разі бездіяльності українського парламенту історія зі знищенням вогнем десятків тисяч гектарів лісу, яка сталася цієї весни, буде повторюватися щороку.
"Ті пожежі, які відбулися в Київській області в Зоні відчуження, в Древлянському заповіднику в Народницькому районі, а також в Овруцькому, Олевському, Лугинському районах, – це страшна трагедія для Полісся, адже вигоріли десятки тисяч гектарів лісу. Ми втратили дуже багато дерев і тварин. Тридцять років нікому не було діла до лісного господарства. Тому ця трагедія для всіх нас – гарний привід нарешті розібратися із ситуацією, яка відбувається в лісному господарстві", – заявив парламентар.
Арсеній Пушкаренко подякував народним депутатам за ухвалення цієї весни закону про посилення відповідальності за умисні підпали трави та лісу. До речі, нардеп виступав співавтором цього закону. Також він закликав невідкладно ухвалити зміни до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.
"З ініціативи голови Комітету з питань екологічної політики Олега Бондаренка ми разом з вами посилили відповідальність за підпал сухої трави та за підпали в лісах і в степу. Адже, що не весна, що не осінь, люди палять і палять. Тепер нас чекає законопроєкт №2379 "Про національну інвентаризацію лісів", також ініційований профільним комітетом. І ми маємо ухвалити цей законопроєкт", – висловив впевненість Арсеній Пушкаренко.
Також, за інформацією народного депутата, вже найближчим часом у Секретаріаті ВР буде зареєстровано законопроєкт про посилення захисту лісів та запобігання лісовим пожежам. Документ, зокрема, чітко визначить процедуру організації, проведення, забезпечення та відповідальності за пожежну безпеку українського лісу відповідно до сучасних реалій та міжнародних стандартів.
"Готується закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам. Я, як депутат, який закріплений за північними районами Житомирщини, об’їхав всі ці пожежі. Бачив, що більшість протипожежних смуг, на жаль, робилися 5-10 років тому і не відповідають вимогам. Протипожежні водойми – захаращені. І коли пожежники приїжджають, їм елементарно ніде брати в лісі воду. Тому сьогодні між екологічним комітетом і комітетом з правоохоронної діяльності готується спеціальна робоча група, і всі депутати будуть долучені. Нам потрібно не просто вивчити проблематику, ми маємо на рівні законодавців, а далі – на рівні профільного міністерства, профільних державних агентств вирішити цю проблему", – закликав колег до законотворчих дій Арсеній Пушкаренко.
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И штрафы для жителей сёл такие - чтоб и пикнуть боялись.
А то жители Украины чувствуют себя как дома....
За без маски штраф в несколько раз увеличить и запрещать запрещать запрещать...
Служба лісу США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Forest Service, скорочення USFS) - агентство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерства сільського господарства США , яке займається адмініструванням 154 національних лісів і 20 національних пасовищних угідь США, які охоплюють загальну територію у понад 780 тис. км².
Навіть у США з 19 століття ліси не приватизують, а у нас хочуть приватизувати (ІНФОГРАФІКА)
https://texty.org.ua/fragments/ ФРАГМЕНТИ
https://www.liqpay.ua/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXlkb25hdGUiLCJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTc2NjUwNTYyODI3IiwiYW1vdW50IjoiMTUwIiwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6ItCf0L7QttC10YDRgtCy0LAiLCJ0eXBlIjoiZG9uYXRlIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJ1ayJ9&signature=tTFrEUyI4WV5l3N7G%2BYg5keUaXU%3D ₴
Дата публікації:
2017-07-05
"Навіть Макс Нефьодов, один з найбільш адекватних представників нашої влади щиро радіє і називає перемогою рішення Уряду... передати в концесію. Тобто передати ліси в приватне управління", - пише еколог Петро Тєстов, який зараз вивчає лісові господарства США.
https://de314v.texty.org.ua/action/file/download?file_guid=77671
приватний ліс - шлях у нікуди
56% лісів США перебуває у приватній власності, але більшість цих лісів зосереджена на сході, де їх приватизували ще до 19 століття - а на заході переважають вже державні ліси. Чому?
Бо західне узбережжя США освоювалось на століття пізніше за східне, і вже в 1891 році Уряд США зрозумів, що ліси це - національне багатство і створив систему National Forest. Тим самим зупинивши передачу лісів в приватну власність.
Еколог підкреслює: національні парки та інші природоохоронні території - це інша категорія земель. Мова йде саме про аналоги наших лісгоспів.
Після того ніхто вже і не думав, аби далі передавати комусь державні ліси. А в 70-80 роках 20-ого століття відбулась повна переорієнтація лісового господарства США з заготівлі деревини на збереження лісів, розвиток рекреації та забезпечення екосистемних послуг.
Чому? Бо американці вміють рахувати. І розуміють, що екосистемні послуги, які надають ліси, більш важливі ніж кошти від реалізації деревини.
Звісно, там проводяться і рубки. Переважно з метою забезпечити деревиною та робочими місцями місцеве населення та переформувати похідні вторинні ліси в наближені до природніх. Але отримують від рубок американські лісники менше коштів, ніж від туризму!
Зараз федеральний уряд витрачає значні кошти на діалог з власниками приватних лісів, аби вони почали вести лісове господарство більш ощадливо.
А от наш Уряд продовжує повторювати помилки 100-річної давності, ігноруючи природоохоронні аспекти і намагаючись максимально експлуатувати природні ресурси. Що в найближчій перспективі обов'язково "аукнеться", і на виправлення старих помилок та відновлення природи треба буде витрачати значні кошти.
"Зараз на дворі 21 століття. І "ресурсний" шлях розвитку - це шлях в минуле!" - підкреслює експерт.