Берлін хотів би провести новий саміт у "нормандському форматі", але потрібен прогрес щодо низки пунктів, - МЗС Німеччини
Берлін хоче, щоб відбувся новий саміт з Україною в "нормандському форматі", але спочатку потрібен прогрес щодо низки пунктів, повідомила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар.
"Звичайно, ми хотіли б нового саміту, але ці конкретні пункти спочатку треба опрацювати, щоб це стало можливим", - сказала Адебар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що певний час тому відбулася відеоконференція глав МЗС країн "нормандського формату", на якій вони обговорювали ці теми, щодо яких потрібен прогрес: стійке перемир'я на Донбасі, подальша робота для обміну полоненими, створення нових КПП на лінії розмежування.
За словами Адебар, усе це глава МЗС ФРН Гайко Маас планує обговорити з главою МЗС України Дмитром Кулебою "наступного вівторка". Після цього глави МЗС чотирьох країн - Німеччини, Франції, Росії, України - планують провести нову відеоконференцію.
Як пише видання, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відвідають Берлін 2 червня. Під час візиту заплановано зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, а на порядку денному буде, зокрема, обговорення того, як вирішити питання, заблоковані в Тристоронній контактній групі з питань урегулювання ситуації на Донбасі, такі як визначення нових пунктів перетину лінії розмежування сторін, встановлення режиму припинення вогню та організація нового обміну полоненими.
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