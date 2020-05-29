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Новини Агресія Росії проти України
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Берлін хотів би провести новий саміт у "нормандському форматі", але потрібен прогрес щодо низки пунктів, - МЗС Німеччини

Берлін хотів би провести новий саміт у

Берлін хоче, щоб відбувся новий саміт з Україною в "нормандському форматі", але спочатку потрібен прогрес щодо низки пунктів, повідомила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар.

"Звичайно, ми хотіли б нового саміту, але ці конкретні пункти спочатку треба опрацювати, щоб це стало можливим", - сказала Адебар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що певний час тому відбулася відеоконференція глав МЗС країн "нормандського формату", на якій вони обговорювали ці теми, щодо яких потрібен прогрес: стійке перемир'я на Донбасі, подальша робота для обміну полоненими, створення нових КПП на лінії розмежування.

За словами Адебар, усе це глава МЗС ФРН Гайко Маас планує обговорити з главою МЗС України Дмитром Кулебою "наступного вівторка". Після цього глави МЗС чотирьох країн - Німеччини, Франції, Росії, України - планують провести нову відеоконференцію.

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Як пише видання, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відвідають Берлін 2 червня. Під час візиту заплановано зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, а на порядку денному буде, зокрема, обговорення того, як вирішити питання, заблоковані в Тристоронній контактній групі з питань урегулювання ситуації на Донбасі, такі як визначення нових пунктів перетину лінії розмежування сторін, встановлення режиму припинення вогню та організація нового обміну полоненими.

Автор: 

Німеччина (7317) перемовини (2848) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+5
Знову будуть нагинати плісняву владу до поступок рашастану?
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29.05.2020 14:49
+3
Какие новые пункты пересечения. Их и так уже больше , чем нужно. Граница дырявая, как решето - одни пункты, переходы, мосты, автострады и ж / д ветки...Для путинского вторжения все условия и максимальные удобства. Надо линию фронта укреплять, строить бетонные укрепления и подземные бункеры для личного состава... Надо технику подтягивать, надо минировать широченную полосу на линии разграничения.... Надо стрелять по врагу при малейшем шевелении на той стороне... Надо просить разведку США о наблюдении за путинскими войсками с космоса. Надо приглашать дружественные армии для совместных учений на нашей территории - на юге и востоке.....
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29.05.2020 15:06
+3
Ээээ, тарапица нэ нада!
1) Санкции Рашку валят
2) Гордый банбас кормит раха
3) Юридически Украина ничем не обязана
4) Юридически раха - агрессор, со всеми последующими репарациями и другими выплатами...
Все идет как надо, не торопись.
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29.05.2020 15:17
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Знову будуть нагинати плісняву владу до поступок рашастану?
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29.05.2020 14:49 Відповісти
німецькі хвашисти воюють на боці кремля
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29.05.2020 14:49 Відповісти
пакт і сєкрєтний протокол вже підписано: Україна в сфері інтєрєсів кремля. Так постановили еуропейські миротворці - послідовники справи дєладьйє-чємбєрлєна
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29.05.2020 14:55 Відповісти
З таким прогресом ми і за 100 років з Мінським договорняком Петра не розберемось.
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29.05.2020 14:51 Відповісти
Ээээ, тарапица нэ нада!
1) Санкции Рашку валят
2) Гордый банбас кормит раха
3) Юридически Украина ничем не обязана
4) Юридически раха - агрессор, со всеми последующими репарациями и другими выплатами...
Все идет как надо, не торопись.
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29.05.2020 15:17 Відповісти
Так то оно так, но кацапские фашисты это тоже понимают и поэтому они хотят протянуть через агентуру европы минские тезисы: принять закон об особом статусе ордло и легализовать их через выборы, т.е. скинуть всю эту кацапскую ******** нам, чтобы мы их финансировали , а они будут продолжать то, что делают сегодня...
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29.05.2020 15:23 Відповісти
Они этого хотят с самого начала, уже 6 лет.
Пока, несмотря на коллаборационизм части зеленой власти - удается отбиться.
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29.05.2020 17:06 Відповісти
Фрицам не терпится сдать Украины и снять с Рашки санкции чтобы достроить СП-2 и сесть на газовую иглу кремля. Заметте, ето те же фрицы которые закрыли свои АЕС и рассказывают всем что нужно переходить на альтернативные источники енергии. Походу вся альтернатива сводится к тому чтобы сесть на Газпромовскую иглу.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Какие новые пункты пересечения. Их и так уже больше , чем нужно. Граница дырявая, как решето - одни пункты, переходы, мосты, автострады и ж / д ветки...Для путинского вторжения все условия и максимальные удобства. Надо линию фронта укреплять, строить бетонные укрепления и подземные бункеры для личного состава... Надо технику подтягивать, надо минировать широченную полосу на линии разграничения.... Надо стрелять по врагу при малейшем шевелении на той стороне... Надо просить разведку США о наблюдении за путинскими войсками с космоса. Надо приглашать дружественные армии для совместных учений на нашей территории - на юге и востоке.....
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29.05.2020 15:06 Відповісти
С кремлевским Козаком в ФРГ побеседовали , теперь встреча с представителями Украиньі, все идет пока правильно. Зеленский не зря ограничил время работьі по Минским соглашениям одним годом. Основньіе вопросьі , прежде всего вьівод российских войск и вооружений , будут решаться в Нормандском формате. Германия и Франция - на нашей стороне , как бьі не врали тут "всепропальщики" и путинские портянки.
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29.05.2020 15:22 Відповісти
а берлин ни хотел бы пойти науйх?
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29.05.2020 15:22 Відповісти
Без США и великобритании эта схема не работает, Немчура, тем более Франки решают свои шкурные вопросы.
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29.05.2020 15:32 Відповісти
Сколько пуйло проплатил для этого Берлину?
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29.05.2020 18:08 Відповісти
 
 