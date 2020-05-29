Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Житомирській та Вінницькій областях затримали ще десятьох учасників перестрілки в Броварах.

Про це в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", - зазначив Геращенко.

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Пізніше заступник глави МВС повідомив, що ще п'ятьох учасників затримали на в'їзді до Вінницької області.

"Таким чином, загальна кілкьість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в перерозподілі чорного ринку маршрутних перевезень, досягла 21", - додав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.















