Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Житомирській та Вінницькій областях затримали ще десятьох учасників перестрілки в Броварах.
Про це в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", - зазначив Геращенко.
Пізніше заступник глави МВС повідомив, що ще п'ятьох учасників затримали на в'їзді до Вінницької області.
"Таким чином, загальна кілкьість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в перерозподілі чорного ринку маршрутних перевезень, досягла 21", - додав Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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Ты опять тарелки вылизывал и пропустил планерку?
это ж свои, они еще пригодятся...
Поліція побила людину у Миколаєві ДБР опублікувала фото чоловіка з великими синцями і почала розслідування.
Як я зараз волаю з цього сюру...
В Україні ввели новий податок на продаж машин .
- подписан законопроект №1210, в котором часть изменений коснулась и автомобильную сферу.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.
Это причина, по которой Порошенко всячески упирался и не хотел отменять акциз - ибо это испортило бы ему бизнес.
Марки - Шкода, Хюндай, Киа, Ссанйонг и тд.
ты цены смотрел на авто в европе и в наших автосалонах ?
по сей день ржу с поговорки что авто это не роскошь а средство передвижения ...
в место того что бы снизить цены и дать людям поменять авто так еще больше СТИМУЛИРУЮТ появление на дорогах старья 30 ти летнего типа ВАЗ и другого соакового дерьма ....
Клоуны поломали экономику ?
Тю, можно поднять тарифы.
Вот вам и простое решение, и результат.......................
в интернете что лень найти ?
а лично быдлу лишали здоровья, когда они лежали лицом в грязь наступая на суставы.
поэтому будущем раклы помнили и боялись ментов. а сейчас детский сад какой то..
Когда уже погонят Авакова из власти. За ним кичман плачет еще со времён майдана.
У нас вообще кто-то может навести порядок или мы становимся Диким полем!? Зелень клоунская, ты какого хера молчишь ?! Ты харант. Или ты такой гарант и и Прохффесор!?