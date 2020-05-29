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Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Житомирській та Вінницькій областях затримали ще десятьох учасників перестрілки в Броварах.

Про це в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", - зазначив Геращенко.

Читайте: Філатов про перестрілку перевізників у Броварах: "Укртрансбезпека" і Мінінфраструктури мовчать, поки на ринку "чорних" і "сірих" перевезень крутяться величезні гроші

Пізніше заступник глави МВС повідомив, що ще п'ятьох учасників затримали на в'їзді до Вінницької області.

"Таким чином, загальна кілкьість встановлених і затриманих осіб, які брали участь в перерозподілі чорного ринку маршрутних перевезень, досягла  21", - додав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які здійснюють пасажирські перевезення в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 01
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 02
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 03
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 04

Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 05
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 06
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 07
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко 08

Автор: 

Бровари (279) затримання (4336) стрілянина (1777) Геращенко Антон (935) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+27
От прийде Володя зробить розтаможку авто дешевшою !

Як я зараз волаю з цього сюру...
Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7583

В Україні ввели новий податок на продаж машин .

- подписан законопроект №1210, в котором часть изменений коснулась и автомобильную сферу.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.

Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8001
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29.05.2020 14:56
+16
Да, зедатлы хороши! Даже к яныку больше уважения было! Но кто будет уважать КЛОУНА?! Особенно после просмотра квартала, где утверждается, что Украина - продажная проститутка!!
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29.05.2020 14:52
+13
Вот именно. Как можно было голосовать за эту тварину. Людям просто одурманили головы. Вливались бешеные бабки чтобы продвинуть Зеленского. Выгнали свинарчуков, пришёл ЗЕгандронт, но порядка нету....
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29.05.2020 15:03
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Да, зедатлы хороши! Даже к яныку больше уважения было! Но кто будет уважать КЛОУНА?! Особенно после просмотра квартала, где утверждается, что Украина - продажная проститутка!!
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29.05.2020 14:52 Відповісти
Вот именно. Как можно было голосовать за эту тварину. Людям просто одурманили головы. Вливались бешеные бабки чтобы продвинуть Зеленского. Выгнали свинарчуков, пришёл ЗЕгандронт, но порядка нету....
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29.05.2020 15:03 Відповісти
люди сами хотят чтобы им дурманили головы, когда не хотят слышать что халявы не бывает, волшебной палочки чтобы все сделать быстро и безболезненно нет и за все надо платить.
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29.05.2020 16:59 Відповісти
Нема ніякої поваги до зрадника януковоща,який просив педофіла-путіна окупувати Україну,януковича чекає осинова паля.
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30.05.2020 13:30 Відповісти
Если Антоха сказал, -можно верить!
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29.05.2020 14:53 Відповісти
Дэклассовать их к опущеным и тогда в их маршрутку никто не сядет и вообще лицензию на перевозку аналировать и перепродать китайцам
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29.05.2020 14:53 Відповісти
Не, шеф велел говорить, что 20!
Ты опять тарелки вылизывал и пропустил планерку?
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29.05.2020 14:53 Відповісти
лет по 15 им дадут.
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29.05.2020 14:56 Відповісти
тануна..
это ж свои, они еще пригодятся...
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29.05.2020 14:57 Відповісти
на 2 фотке, хочет ментовскую машину изнасиловать?
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29.05.2020 14:56 Відповісти
этот тоже хотел ....
Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 958

Поліція побила людину у Миколаєві ДБР опублікувала фото чоловіка з великими синцями і почала розслідування.
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29.05.2020 15:01 Відповісти
От прийде Володя зробить розтаможку авто дешевшою !

Як я зараз волаю з цього сюру...
Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7583

В Україні ввели новий податок на продаж машин .

- подписан законопроект №1210, в котором часть изменений коснулась и автомобильную сферу.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.

Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8001
показати весь коментар
29.05.2020 14:56 Відповісти
Налог повысили в 3 раза для барыг торгующих автомобилями. Тоесть для тех кто продает более 2 автомобилей в год. Впрочем все равно ничего хорошего. Олигархи в законе как грабили народ так и грабят. Смысла идти на выборы вообще не вижу, если после каждых выборов грабят еще больше, хотя перед выборами все в глаза сладкие сказки рассказывают. Зато можите подготовиться заранее, что на следующих выборах придет к власти еще большие бандиты и грабить будут еще сильнее. Тех кто не успеет с Украины убежать
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29.05.2020 15:08 Відповісти
а если я их вожу ростамаживаю плачу кучу бабла а потом еще налог на заплаченный налог??/???
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29.05.2020 15:11 Відповісти
Что могу тебе сказать? Украина живет под окупацией. И просвета здесь не видать, дальше только глубже и хуже.
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29.05.2020 15:14 Відповісти
так, шо не нравится? 73% за это проголосовали. вы случайно среди них не были?
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29.05.2020 15:17 Відповісти
боже сбав
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29.05.2020 15:30 Відповісти
тоді прийміть мої щирі співчуття
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29.05.2020 15:55 Відповісти
А за кого было за Парашенка голосовать который вообще запретил ввоз б/у авто из Европы а те что уже завезли призывал сжигать и штрафовать на 700000грн? Зато сам возил жигули из Кацапстана в обход таможни под видом запчастей. А потом заказал нападение на мера Конотома Семенихина, который показал на весь мир как во время войны в Украину завозятся колоны росийских автомобилей. Или ты забыл ******?
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29.05.2020 15:35 Відповісти
мля, помедленней, я записую.. значит.. "порошенко возил жигули с кацапстана в обход таможни".. записал, дальше? ага.. "заказал нападение на Семенихина патаму что тот показал колоны с жыгулями".. все правильно?
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29.05.2020 15:58 Відповісти
Известная схема - Порошенко по ней работает уже лет 15 - ввозятся авто в недособранном виде - а раз не собранные - значит и акциз платить не надо, тк это не автомобиль, а запчасти - тут осуществляется финальная сборка (по сути колеса прикручивают) - профит.

Это причина, по которой Порошенко всячески упирался и не хотел отменять акциз - ибо это испортило бы ему бизнес.
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29.05.2020 16:16 Відповісти
а место где автосборка делается, можешь назвать? И какие марки?
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29.05.2020 17:01 Відповісти
На сколько помню - в Луцке и на Закарпатье, но могу ошибаться.
Марки - Шкода, Хюндай, Киа, Ссанйонг и тд.
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29.05.2020 21:51 Відповісти
и это фабрики принадлежат Порошенко?
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30.05.2020 10:05 Відповісти
касапские авто до Майдана вообще без акциза завозили , благодаря Яценюку как Премьер - министру была прикрыта эта лавочка. Как и многие другие. Вот почему стал наполняться бюджет. Касапы за красивые глаза типа " дружили " все годы ? Вот откуда травля Сени Яценюка , он один нанёс касапии урона больше , чем миллионы украинцев , бойкотирующие товары из мацковии
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29.05.2020 17:38 Відповісти
Кому ты платишь лопша ты клоунская.
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29.05.2020 15:20 Відповісти
ты с людьми научись разговаривать ,недоразумение
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29.05.2020 15:34 Відповісти
Недоразумение это такие как ты мудили ввозящие евротазы сюда незаконно, и лапшу тут вешаешь что ты их растомаживаешь, барыга галимый.
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01.06.2020 10:21 Відповісти
Напомни мне а где еще можно купить Б\У авто в Украине ???
ты цены смотрел на авто в европе и в наших автосалонах ?
по сей день ржу с поговорки что авто это не роскошь а средство передвижения ...
в место того что бы снизить цены и дать людям поменять авто так еще больше СТИМУЛИРУЮТ появление на дорогах старья 30 ти летнего типа ВАЗ и другого соакового дерьма ....
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29.05.2020 15:21 Відповісти
Я знаю цены в Европе. И знаю какое дерьмо продают в Украине в 3 раза дороже. Поетому и говорю что Украиной правят окупанты и грабят население. Точно так же как и с тарифами в 10 раз выше реальной стоимости. При етом рассказывают что чем хуже нам живется тем быстрее мы окажемся в Европе. Может оно и так. Они же не уточнили что украинцы окажутся в Европе на рынке рабовладельцев в качестве рабов на полях.
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29.05.2020 15:32 Відповісти
на машины из Европы налоги для поддержания бюджета Украины , чтобы было чем пенсии платить , да это плохо , неправилно , но таких правителей выбирали сами украинцы . " Что значит " тарифы в 10 раз выше" ? На что конкретнее .Украине плохо потому , что в 1991 году мы остались без валюты вообще , в Украине не было ни одного доллара , мы были нищие и неконкурентноспособные . Этого московия добивалась 70 лет. Что производил огромный Киев ? Обронку . 30 000 на Арсенале и на Артёма , 20 000 радиозавод , тысячи на Коммунисте , Генераторе , КИНАПе ,Маяке и прочих работали на оборонку . В 1991 году всё рухнуло и сотни тысяч киевлян остались безработными , выброшенными на улицу , все накопления комуняки обесценили в 100 000 раз .А мосоквия в шоколаде - газопроводы и нефтепроводы , нефтепромыслы , целые города в местах добычи , построенные украинцами остались им .
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29.05.2020 17:44 Відповісти
Новость про грядущее ощутимое повышение тарифов на коммуналку (по всем ключевым позициям сразу !) отлично смотрится рядом с новостью о появлении "офиса простых решений и результатов".
Клоуны поломали экономику ?
Тю, можно поднять тарифы.
Вот вам и простое решение, и результат.......................

Пятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8807
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29.05.2020 14:58 Відповісти
Хочется спросить "а где стволы"?Почему не найдены ,и не конфискованы?
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29.05.2020 15:07 Відповісти
А что не видно что ето работают титушки Авакова? Притом на камеру. Так что скоро их всех отпустят за недостаточностью улик. А у Авакова появится еще одна кормушка взамен на крышу. Перед выборами деньги и верные люди всем нужны. А что может быть вернее человека на которого заведено уголовное дело и которому можно в любой миг дать ход?
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29.05.2020 15:12 Відповісти
а что мы фото не смотрим ???
в интернете что лень найти ?
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29.05.2020 15:22 Відповісти
А что на фото?На тех,которые я видел,одно ружье и два-три пистолета.Маловато будет.Может у Вас больше фоток?Готов посмотреть.
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Навіть з траси не з'їхали телепні, а де зброя?
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29.05.2020 15:11 Відповісти
А они что, на рыбалку ехали?
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29.05.2020 15:17 Відповісти
Как можно быть такими дегенератами, чтобы за "подработку" в пару тисяч гривень стрелять по людям... Почему-то как в военкомат страну защищать, так за "мамкину" юбку прячутся, а тут на тебе - херои желторотые!!!
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29.05.2020 15:14 Відповісти
согласен. большинство населения вообще какие-то клинические идиоты, как они доживают до взрослого возраста без мозга - непонятно
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29.05.2020 15:19 Відповісти
Потому что в армии ты раб и мясо на убой, а здесь свобода, легкие деньги за пару часов.
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29.05.2020 15:24 Відповісти
Смотрите на свое мясо!!!
Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7993
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29.05.2020 15:53 Відповісти
В Украине массовая пропаганда по дискредитации "дидов" которые "дидываевали". Потом удивляются почему молодежь так массово косит от армии. Молодежь не глупая, "патриотизм" для них пустой звук, манипуляция грязных политиков-дидываевалов.
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29.05.2020 15:36 Відповісти
Фигня... Этих ублюдков воспитали родители которые жили при "советах"... и "дедов" как-бы чтили.....А "пропаганда по дискредитации дедов" это уже с вашего тв ... еще вечером будете по всем каналам смотреть, что это был правый сектор
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29.05.2020 15:49 Відповісти
"Диды" которые типа "защищали Родину" оказались убийцами, насильниками, мародерами, оккупантами и палачами. То есть вообще смысл слов "защищать Родину" для них дискредитирован, для них это обман.
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29.05.2020 15:53 Відповісти
влажные мечты ФСБ ...
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29.05.2020 17:45 Відповісти
Всем арестованым выдать в 3 раза больше оружия и отправить в Дебальцево.
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29.05.2020 15:37 Відповісти
Цэ палiтiческiе преследованiя. Всi на майдан !!!
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29.05.2020 15:51 Відповісти
Пехота
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29.05.2020 16:18 Відповісти
Дорогая геращенка!Не нужно отвлекать народ организованной вами перестрелкой от ментовского беспредела в Кагарлыке,за который аваков должен быть немедленно уволен!Он уже в кресле много лет,а менты всё те же,дибилы и подонки,как и он сам
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29.05.2020 16:42 Відповісти
сам Геращенко до работы у авакяна тырил общее добро в Краснограде кажется
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29.05.2020 17:46 Відповісти
МВД в Украине при всех властях ,начиная с Ленина было НКВД-гестапо.При Авакове ничего не изменилось.Вспомните Гонгадзе.Эта структура должна контролироваться народом.И зарплаты платить по электронному голосованию Украинцев по 5 балльной системе.Возможны петиции по отзыву. Но не 25 тысяч.
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29.05.2020 16:45 Відповісти
в 2000х во время задержаний менты всегда били стекла и машины этой быдло массе.
а лично быдлу лишали здоровья, когда они лежали лицом в грязь наступая на суставы.
поэтому будущем раклы помнили и боялись ментов. а сейчас детский сад какой то..
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29.05.2020 20:03 Відповісти
Потному Топсику Авакова верить- это уже преступление. По-моему, в МВД сформировалась не правоохранительная структура, а организованная преступная организация во главе с Авакеовым, которая много чего крышует и сейчас занимается захватом неправильно оформленных земель на Житомирщине от самого юга и заканчивая землями, где еще не выкопали весь янтарь.
Когда уже погонят Авакова из власти. За ним кичман плачет еще со времён майдана.
У нас вообще кто-то может навести порядок или мы становимся Диким полем!? Зелень клоунская, ты какого хера молчишь ?! Ты харант. Или ты такой гарант и и Прохффесор!?
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29.05.2020 20:45 Відповісти
больше всего я фигею когда членососка аваковская антонина коментирует действия мусоров)))))
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29.05.2020 21:43 Відповісти
Пацаны решили гривасов "по-легкому" срубить, им заплатили, а вот кто это вопрос к следствию
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30.05.2020 06:07 Відповісти
После драки кулаками не машут. Хватали всех с перепугу. На ходу будут дела стряпать.Сколько отпустят посмотрим. Алиби упрямая вещь.А виноватыми назначат идружины Билецкого.
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30.05.2020 09:01 Відповісти
 
 