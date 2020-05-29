Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками"

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної адміністрації Василь Володін вимагає від поліції негайно вжити невідкладних рішучих заходів щодо наведення правопорядку в місті Бровари, де вранці сталася стрілянина.

Про це повідомляє пресслужба КОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія, яка сталася в Броварах вранці на стоянці маршруток, наочно довела, що питання правопорядку в цьому місті гостре, як ніколи. Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить буть-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі", - сказав Володін.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.