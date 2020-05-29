Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками"
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної адміністрації Василь Володін вимагає від поліції негайно вжити невідкладних рішучих заходів щодо наведення правопорядку в місті Бровари, де вранці сталася стрілянина.
Про це повідомляє пресслужба КОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Надзвичайна подія, яка сталася в Броварах вранці на стоянці маршруток, наочно довела, що питання правопорядку в цьому місті гостре, як ніколи. Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить буть-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі", - сказав Володін.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
І скажи ще, що раніше не існувало нелегальних перевізників.
Що ж ви так на всіх кидаєтесь? Як кацап якийсь лаєтеся...
Ну тоді я пішов звідси.
Да он давно на кончике вовы путенга плавно покачивается.
И только верещит для зомбирования таких лохов, как ты...
Источник: https://censor.net/n3198807"
Понятно, Сапожко вам писал годами, а не тогда, когда вы маршрут ввели...
Шота мне сдается, шо проблема таки победит борца.
всех все устраивает - и ментов, и бандюков и терпил