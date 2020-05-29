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Новини
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Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками"

Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах:

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної адміністрації Василь Володін вимагає від поліції негайно вжити невідкладних рішучих заходів щодо наведення правопорядку в місті Бровари, де вранці сталася стрілянина.

Про це повідомляє пресслужба КОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія, яка сталася в Броварах вранці на стоянці маршруток, наочно довела, що питання правопорядку в цьому місті гостре, як ніколи. Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить буть-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі", - сказав Володін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Автор: 

Бровари (279) Київська область (4002) маршрутки (346) ОДА (1625) перевезення (1002) стрілянина (1777) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+21
Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами" - Цензор.НЕТ 4092
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29.05.2020 14:59
+20
Клятий Барига. Знову нагадив.
Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
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29.05.2020 15:01
+15
вот вот. во всем папередники виноваты
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29.05.2020 14:59
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Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами" - Цензор.НЕТ 4092
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29.05.2020 14:59 Відповісти
вот вот. во всем папередники виноваты
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29.05.2020 14:59 Відповісти
Ну звісно , зе сцкло команда, більше року соплі жує й відосіки для зебілолохторату клепає, а винна невістка
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29.05.2020 15:02 Відповісти
Гірше ж не буде, так зебіли?
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29.05.2020 15:00 Відповісти
А, в том, что мертворожденное, тоже зебил виноват?
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29.05.2020 16:11 Відповісти
"И правоохранители прекратят коррупционные схемы в этой области", - сказал Володин......двусмысленная фраза...
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29.05.2020 15:01 Відповісти
Клятий Барига. Знову нагадив.
Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
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29.05.2020 15:01 Відповісти
Та досить вже ваше оте свиночоле божество відмазувати - нелегальні перевозки ще з часів Кравчука в Україні існують. І на те ніхто не звертав уваги. І не звернув би, якби не ця стрілянина.
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29.05.2020 15:03 Відповісти
Та я ж не сперечаються що Барига винуватий. Просто не знаю в чому конкретно саме зараз. Ось і питаю в таких як ви спеціалістів по Баригознавству як він тут знов нагадив.
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29.05.2020 15:06 Відповісти
Засунь собі в дупу твоє оте свиночоле божество і "бубочкою "підіпри. Так тобі сектанту секти Святого Рошенко краще дійшло?
І скажи ще, що раніше не існувало нелегальних перевізників.
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29.05.2020 15:09 Відповісти
Шарік ти балбєс.
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29.05.2020 15:11 Відповісти
Да, трудно признать, что зеля даун! Ведь если он даун, тогда и все, кто за него голосовал .....
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29.05.2020 15:14 Відповісти
Пане, випйте там валеріани чи що?
Що ж ви так на всіх кидаєтесь? Як кацап якийсь лаєтеся...
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29.05.2020 15:14 Відповісти
І справді...Вибачаюсь.Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 7909
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29.05.2020 15:18 Відповісти
ану брись під лавку, зебілам слова не давали, рило забрало і пнх.
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29.05.2020 15:08 Відповісти
Тут виключно соєві ідіоти-адепти секти Святого Рошену зібрались?
Ну тоді я пішов звідси.
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29.05.2020 15:10 Відповісти
іди, тільки адресок не путани, , див.
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29.05.2020 15:12 Відповісти
Так тебя зедебила никто и не звал.
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29.05.2020 15:42 Відповісти
Главный виновник этого беспредела
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29.05.2020 15:02 Відповісти
Год прошел, а Порошенко нет! Виницкие боевики привезли картины на маршртках, и после рейда музея и опубликования пленок, они решили отомстить! зедятлы, вам, походу, предлагают сценарий сериала (5 сезонов за 5 лет) в реальной жизни!!
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29.05.2020 15:04 Відповісти
Разве такое только в Браворах ! Там просто уже стрелять начали,а все то же самое по всем областям !
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29.05.2020 15:05 Відповісти
Не ну есть и оптимистичный взгляд на произошедшее, у нас теперь как в США, правда, 20-х годов....
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29.05.2020 15:06 Відповісти
20 років 21 ст, сьогодні в США - Мінеаполіс, Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 3938
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29.05.2020 15:13 Відповісти
У нас -это где?😂😂
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29.05.2020 15:19 Відповісти
У "нас" или "вас", определись уже, русский.
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29.05.2020 15:46 Відповісти
Зеленая лживая тварь.
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29.05.2020 15:06 Відповісти
Что бы сделал сильный президент, например, такой как Лукашенко? Министр МВД - сразу в отставку, руководство полиции киевской области - в отставку, и так далее. А зеленский - няш мяш, промямлил что то... что может сделать этот ребенок? Он же боится Авакова, как огня.
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29.05.2020 15:09 Відповісти
Не міг би Лукашенко стати президентом в Україні, рилом не вийшов.
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29.05.2020 15:15 Відповісти
Это ваш превдо-фюрер сильный?
Да он давно на кончике вовы путенга плавно покачивается.
И только верещит для зомбирования таких лохов, как ты...
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29.05.2020 15:17 Відповісти
расскажи еще что бы сделал сильный Сралин
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29.05.2020 15:22 Відповісти
Та про що Ви? Якби ЗЄ не залишив на посаді Авакова(потужного міністра), ми би, тут в Україні, вже би всі перестрілялись.
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29.05.2020 16:00 Відповісти
"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу.

Источник: https://censor.net/n3198807"

Понятно, Сапожко вам писал годами, а не тогда, когда вы маршрут ввели...
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29.05.2020 15:09 Відповісти
Вот, вот, наследие получила детвора то еще, а шо с ним делать не знают, а если не знают, то легче возглавить, а этому они научатся быстро. А какие у них для примера доки, хотя бы взять Пэтруху, на все мозги мастер.
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29.05.2020 15:13 Відповісти
Володин - это фамилия или принадлежность?
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29.05.2020 15:17 Відповісти
Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 5622
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29.05.2020 15:18 Відповісти
Зрела, зрела и поЗЕленела... Моника вошла во вкус и решила возглавить процесс
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29.05.2020 15:20 Відповісти
"Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА"

Шота мне сдается, шо проблема таки победит борца.
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29.05.2020 15:22 Відповісти
Те що сталося зовсім інше, це анархія, коли влада не виконує свої обов'язки, усі питання починає вирішувати вулиця. Це загальний дзвінок, просто в Броварах вилізло сьогодні.
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29.05.2020 15:23 Відповісти
Петкины реХвормы на марше.
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29.05.2020 15:24 Відповісти
Коррупционная ситуация - это когда чиновники "выделяют маргрут". Они его что, строили, что они "выделяют"?
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29.05.2020 15:25 Відповісти
Система оплаты в маршрутных перевозках - преступный бизнес, который организовала сама власть. Власть - это мафия и она преступна
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Неужели? Все ждали когда зедебилы к власти придут,что бы пострелять .
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29.05.2020 15:40 Відповісти
терпилы вместо того что бы выйти с пикетом к ментам и спросить с них - почему они бездействуют и не защищают - дальше будут сидеть и ныть
всех все устраивает - и ментов, и бандюков и терпил
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29.05.2020 15:50 Відповісти
А какая фамилия! У зебилов, случайно, нет путина или собянина на примете?
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29.05.2020 16:01 Відповісти
А нехай керівництво Броварів будує не нові житлові комплекси, а краще побудує тролейбус з Броварів до Києва ,от тоді не буде ніяких розбірок ,бо броварчани будуть їздити до Києва тролейбусами а не скотовозками.
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29.05.2020 17:35 Відповісти
Полиция незаконно задержала уже около 30 активистов, волонтеров и представителей оппозиции мирно беседовавших в Броварах.
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29.05.2020 17:59 Відповісти
 
 