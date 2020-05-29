Коронавірус не пішов. Нові спалахи будуть виникати і розвиватися дуже швидко, - ВООЗ

Спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро заявив, що в міру зняття карантинних заходів по всьому світу нові спалахи коронавірусу можуть виникати і розвиватися дуже швидко, тому потрібно продовжувати дотримуватися соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", пише ВВС.

"Коронавірус не пішов, і в міру зростання пересувань людей ми повинні бути готові до того, що нові спалахи будуть розвиватися дуже швидко", - сказав він.

Доктор Набарро зазначив, що в міру зняття карантинних обмежень людям доведеться продовжувати практикувати соціальне дистанціювання настільки, наскільки вони можуть, і відразу ж ізолюватися в разі зараження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 922 781, з них 362 391 летальний, одужали 2 592 675 осіб.

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