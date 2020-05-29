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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус не пішов. Нові спалахи будуть виникати і розвиватися дуже швидко, - ВООЗ

Коронавірус не пішов. Нові спалахи будуть виникати і розвиватися дуже швидко, - ВООЗ

Спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро заявив, що в міру зняття карантинних заходів по всьому світу нові спалахи коронавірусу можуть виникати і розвиватися дуже швидко, тому потрібно продовжувати дотримуватися соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", пише ВВС.

"Коронавірус не пішов, і в міру зростання пересувань людей ми повинні бути готові до того, що нові спалахи будуть розвиватися дуже швидко", - сказав він.

Доктор Набарро зазначив, що в міру зняття карантинних обмежень людям доведеться продовжувати практикувати соціальне дистанціювання настільки, наскільки вони можуть, і відразу ж ізолюватися в разі зараження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 922 781, з них 362 391 летальний, одужали 2 592 675 осіб.

Також дивіться: Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - НАНУ. ВIДЕО

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
Все говорят, что у Зеленского за год нет никаких свершений.
А вот хрен вам !!!
Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7597
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29.05.2020 15:03
+11
Серійний "уклоніст" Зеленський ініціював ведення штрафів за ухилення від мобілізації ....

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9880
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29.05.2020 15:04
+7
Люлей - мало. Если их сейчас не раздавить, они опять вылезут с чем-то подобным, только гораздо лучше продумают свою атаку, и воевать с ними тогда будет гораздо труднее.
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29.05.2020 15:27
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Все говорят, что у Зеленского за год нет никаких свершений.
А вот хрен вам !!!
Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7597
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29.05.2020 15:03 Відповісти
Откусил кусок шаурмы и тычет своему быдло-электорату в камеру, мол лохи смотрите я из народа
Тогда 25% украинцев прекрасно понимали, что проект "голобородько" это лохотрон.
Спустя год власти голобородька, до половины его быдло электората таки дошло, что проект "голобородько" - это лохотрон.
Но самое печальное, что в стране остается 30% невменяемых, которые до сих пор верят в этот лохотрон.
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Серійний "уклоніст" Зеленський ініціював ведення штрафів за ухилення від мобілізації ....

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9880
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29.05.2020 15:04 Відповісти
Идите нах.
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29.05.2020 15:06 Відповісти
вот чисто праздно интересно, социальная дистанция как-то связана с запуском и наращивание флотилии спутников, разумеется, связи?...
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29.05.2020 15:08 Відповісти
ВОЗ нагоняет страх и ужас на население. Потому что имеет свои корыстные интересы в условиях карантина. Кое что украли. Но не все. Хочется больше. Это ж как здорово - разогнать людей по домам и бери все что хочешь. Все твое.
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29.05.2020 15:10 Відповісти
Харе лякати людей, мерзотники.
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29.05.2020 19:06 Відповісти
Правильно... социальная дистанция... бо люди могут сплотиться и навалять люлей и вам, и вашим спонсорам.
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29.05.2020 15:10 Відповісти
Люлей - мало. Если их сейчас не раздавить, они опять вылезут с чем-то подобным, только гораздо лучше продумают свою атаку, и воевать с ними тогда будет гораздо труднее.
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Сколько ещё людей мы потеряем, из за вонючих зелёных гнид..(((
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29.05.2020 15:13 Відповісти
А ВОЗ и ныне там и все стращает, требуя бесконтрольных денежных потоков.
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29.05.2020 15:17 Відповісти
CОVID-19 как одна из форм гриппа, не грипп, но похоже. Сколько-то заболеет (сотни миллионов), сколько-то умрет (тысячи). Так всегда было. Но жизнь от этого не останавливается. Вырабатывается иммунитет, который нужен человеческой популяции в целом и без которого никак. Но почему мы позволяет этим тварям из ВОЗ-ВООЗ спекулировать заурядном вирусном заболевании и наносить ужасающие вред мировой экономике, который исчисляется триллионами долларов.
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29.05.2020 15:18 Відповісти
Дональд Фредович разгонит вас через месяц, и на этом макароно-вирусная истерия закончится.
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29.05.2020 15:25 Відповісти
Шото ждем-ждем, и все никак.
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29.05.2020 15:29 Відповісти
Taк он дал им месяц, после чего США прекращают финансирование.
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29.05.2020 15:34 Відповісти
Европа денег подкинула, Китай...
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29.05.2020 15:34 Відповісти
Это понятно. Мир раскололся по сферам влияния. Китай, РФ, Евроколхоз - в одном лагере. США, Австралия, другие англосаксы - в противоположном лагере. За Украину сейчас идёт война.
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29.05.2020 15:40 Відповісти
Всё.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.По словам американского лидера, ранее запланированные для выделения ВОЗ средства будут направлены в другие организации. Он добавил, что, хотя США представляли подробный "план реформ" ВОЗ, организация отказалась пойти навстречу.Ранее Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, требуя пересмотреть, в том числе, свою позицию касаемо предполагаемой "вины" Китая в пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой прекращения финансирования."https://www.mk.ru/politics/2020/05/29/ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html
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30.05.2020 01:34 Відповісти
Тьфу!
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29.05.2020 15:29 Відповісти
Этот, как его там, фамилия трудно выговариваемая,начальник ВОЗ, всем приказал надеть намордники! Ослушались- штраф если не хуже. Намордники надеть!
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29.05.2020 15:36 Відповісти
Да это эфиоп, с тёмной биографией (вроде как он эпидемию холеры умалчивал, точно не помню).
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29.05.2020 15:41 Відповісти
прикольно, сколько еще высеров интернетовских неадекватов будет? ))))
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29.05.2020 16:02 Відповісти
Так и грипп никуда не ушел. Где по гриппу карантин ? А СПИД ушел ? Нет ? Срочно карантин. А еще лучше ВОЗ на карантин, пожизненно.
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29.05.2020 16:23 Відповісти
По всіх лікарнях??? Тобто нікуда або назвіть список хто отримав мав))) Пєтя *****%%%бол!
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29.05.2020 17:45 Відповісти
 
 