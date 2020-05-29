Коронавірус не пішов. Нові спалахи будуть виникати і розвиватися дуже швидко, - ВООЗ
Спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро заявив, що в міру зняття карантинних заходів по всьому світу нові спалахи коронавірусу можуть виникати і розвиватися дуже швидко, тому потрібно продовжувати дотримуватися соціальної дистанції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", пише ВВС.
"Коронавірус не пішов, і в міру зростання пересувань людей ми повинні бути готові до того, що нові спалахи будуть розвиватися дуже швидко", - сказав він.
Доктор Набарро зазначив, що в міру зняття карантинних обмежень людям доведеться продовжувати практикувати соціальне дистанціювання настільки, наскільки вони можуть, і відразу ж ізолюватися в разі зараження.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 922 781, з них 362 391 летальний, одужали 2 592 675 осіб.
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Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......
Тогда 25% украинцев прекрасно понимали, что проект "голобородько" это лохотрон.
Спустя год власти голобородька, до половины его быдло электората таки дошло, что проект "голобородько" - это лохотрон.
Но самое печальное, что в стране остается 30% невменяемых, которые до сих пор верят в этот лохотрон.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.По словам американского лидера, ранее запланированные для выделения ВОЗ средства будут направлены в другие организации. Он добавил, что, хотя США представляли подробный "план реформ" ВОЗ, организация отказалась пойти навстречу.Ранее Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, требуя пересмотреть, в том числе, свою позицию касаемо предполагаемой "вины" Китая в пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой прекращения финансирования."https://www.mk.ru/politics/2020/05/29/ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html