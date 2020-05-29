Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО

Україна розраховує на те, що повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО буде відновлено, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас під час пресконференції в Будапешті в п'ятницю після зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто він зазначив, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною і Угорщиною існували будь-які суттєві проблеми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу наголосити лише одне, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували якісь істотні проблеми. І ми маємо перегорнути цю сторінку, ми маємо знайти всі рішення, вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлено повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО", - сказав Кулеба.

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За словами міністра, Угорщина завжди може розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України, оскільки Україна також належить до великої сім'ї центральноєвропейських держав.

"І ми налаштовані працювати на результат, на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співпраці, а не програватимуть від конфронтації", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як государственного.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.