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Новини
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Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО

Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО

Україна розраховує на те, що повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО буде відновлено, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас під час пресконференції в Будапешті в п'ятницю після зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто він зазначив, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною і Угорщиною існували будь-які суттєві проблеми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу наголосити лише одне, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували якісь істотні проблеми. І ми маємо перегорнути цю сторінку, ми маємо знайти всі рішення, вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлено повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО", - сказав Кулеба.

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За словами міністра, Угорщина завжди може розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України, оскільки Україна також належить до великої сім'ї центральноєвропейських держав.

"І ми налаштовані працювати на результат, на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співпраці, а не програватимуть від конфронтації", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як государственного.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Автор: 

Угорщина (2257) дипломатія (710) НАТО (6403) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+10
Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 897
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29.05.2020 15:16
+8
Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 9062
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29.05.2020 15:14
+6
Кулєба не грайся з тими угорцями, їхнє блокування ні чого їм не дасть, вони ні хто і звати їх ні як!!!
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29.05.2020 15:21
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Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 9062
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29.05.2020 15:14 Відповісти
Його не випустимо .
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29.05.2020 15:23 Відповісти
Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 897
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29.05.2020 15:16 Відповісти
Кулєба не грайся з тими угорцями, їхнє блокування ні чого їм не дасть, вони ні хто і звати їх ні як!!!
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29.05.2020 15:21 Відповісти
Да мы ж уже в нату не идем. Стефанчук сказал.
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29.05.2020 15:23 Відповісти
Кремлёвских посипак к моторолле!
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29.05.2020 15:26 Відповісти
"Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО" - Не будет, конечно.
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29.05.2020 15:24 Відповісти
Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО

Наверное пообещал автономию Закарпатья. Но способствование Венгрии на вступление Украины в НАТО, как и в ЕС крайне незначительно.
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Зе-мрази ради "рейтинга" поступится любыми государственными интересами.
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29.05.2020 15:28 Відповісти
Сттефанчук сказав, що до НАТО не йдемо. Так чого на претензії Угорщини звертати увагу?
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29.05.2020 15:29 Відповісти
Какую часть территории Украины (согласно языкового вопроса) мы должны отдать Венгрии за "зелёнский мирный план" ? Ведь всем известно разные методы захвата чужих территорий: например "защита русскоязичного насэлэния" Россией на Донбассе, эту методику могут повторить и венгры...
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29.05.2020 15:31 Відповісти
А що ми їм пообіцяли взамін?
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29.05.2020 15:31 Відповісти
Для начала расскажи что сдал? Цыгане и дальше не будут в школе учить Украинский язык ?
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29.05.2020 15:37 Відповісти
Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО - Цензор.НЕТ 1012
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29.05.2020 16:02 Відповісти
Можно завести в тупик любой , даже незначительньій вопрос. Между Украиной и Венгрией нет принципиально неразрешимьіх вопросов , нужно найти компромисс. Есть рекомендации Венецианской комиссии , ими и следует руководствоваться .
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29.05.2020 16:53 Відповісти
Мадьяры не смогут ничего заблокировать. Они в НАТО сидят в петушином углу, как дядя Сэм скажет, так оно и будет.
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29.05.2020 17:28 Відповісти
В жопу не забыл поцеловать?
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29.05.2020 19:48 Відповісти
 
 