УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 139 23

43 тис. ІФА-тестів, закуплені Фондом Порошенка, відправлені до лікарень по всій Україні

43 тис. ІФА-тестів, закуплені Фондом Порошенка, відправлені до лікарень по всій Україні

43 тис. високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які надійшли в Україну завдяки Фонду Порошенка, вже сьогодні відправлені до медичних установ з України, в першу чергу в регіони, де зафіксована найбільша кількість інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він також розповів, що тести зроблені швейцарською корпорацією La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій.

"Тести надійшли вчора. Це найсвіжіші. Всі ці реагенти не для продажу, вони розроблені компанією La Roche. Ми дуже скоротили час – вчора поступили найшвидшим способом експрес-доставки. Сьогодні зранку вони вже на складі", – розповів Порошенко.

Він наголосив, що дистриб’ютор чітко контролює умови зберігання.

Читайте: Тести на антитіла до COVID-19 ненадійні і не визначають ступінь захищеності від захворювання в майбутньому, - Центр з контролю захворювань США

"На сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів. Якщо встановлені антитіла, то це означає, що ти перехворів, імунітет вже є", – пояснив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що тестування та визначення потенційних донорів плазми крові для отримання імуноглобуліну допоможе здійснити дуже важливі кроки в Україні для того, щоб виробляти як вакцину, так і засоби лікування COVID-19.

Порошенко подякував керівництву швейцарської компанії La Roche.

Читайте: ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов

Перші, хто будуть проходити тестування - це медичні працівники, всі, хто контактують з групами ризику, пацієнти, яких лікарі вважатимуть за необхідне перевірити.

П’ятий Президент також зауважив, що ще 20 березня керівництво держави пообіцяло завезення в Україну мільйона тестів і ще протягом 48 годин Україні – 10 млн тестів.

"Вже після того, як пройшло 2,5-3 місяці епідемії, зроблено всього лише 300 тис тестів. У нас виникло запитання: а де 10 млн тестів? Чому ми їх не робимо для українців?".

"Або президента Зеленського ввели в оману і він вимушений був брехати, або їх розікрали, або знову перепродали за кордон. Або тести виявилися такими неякісними, достовірність була на рівні 20-30%, що просто лікарі відмовлялися їх застосовувати. Будь-який з цих варіантів є абсолютно неприйнятним", – додав він.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко (15159) тестування (455) фонд (247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Порох убил брата из La Roche, украл тесты и контрабандой завез их в Украину...В 1995 году...
венедиктова, бибиков, ФАС!...
показати весь коментар
29.05.2020 15:28
+12
От Барыга!...
Наживается на вирусе...
показати весь коментар
29.05.2020 15:28
+12
барига праклятий!!!! ваве палки в короновірус вставляє
показати весь коментар
29.05.2020 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох убил брата из La Roche, украл тесты и контрабандой завез их в Украину...В 1995 году...
венедиктова, бибиков, ФАС!...
показати весь коментар
29.05.2020 15:28 Відповісти
От Барыга!...
Наживается на вирусе...
показати весь коментар
29.05.2020 15:28 Відповісти
Собирается вместе с Гейтсом чипировать зебилов, не иначе!
показати весь коментар
29.05.2020 16:23 Відповісти
барига праклятий!!!! ваве палки в короновірус вставляє
показати весь коментар
29.05.2020 15:33 Відповісти
ЗЄ,Порошенко барига?А каламойскій тоді хто?
показати весь коментар
29.05.2020 15:34 Відповісти
ЗЕботы фассс!!!!!!
показати весь коментар
29.05.2020 15:37 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показати весь коментар
29.05.2020 15:51 Відповісти
Запхніть собі в дупи ті тести. Ні стандартів ні чого. Один Білл Гейтс і його виродки з ВООЗ.
показати весь коментар
29.05.2020 15:54 Відповісти
Он тебя отчипировал , боишься теперь Гейтса ?😁😁😁
показати весь коментар
29.05.2020 15:58 Відповісти
Маладец. Хорошо вбросил на вентилятор. А теперь пруфы всего, что наиспражнял, будь добр😉😉😉. А то @деть вы все зеб-герои
показати весь коментар
29.05.2020 16:01 Відповісти
Толи дело зеленский, который за год своего правления украл 300 млрд гривен и вывез их президентским самолетом в оман
показати весь коментар
29.05.2020 16:14 Відповісти
«Злочини Порошенка» - такі ж міфічні, як і «досягнення Зеленського»: про них багато хто говорить, але знайти те, чого нема - неможливо.
показати весь коментар
29.05.2020 16:53 Відповісти
Може він насправді - на першому місці, але просто скромнічає та не все показує - він же політичний діяч, а не якийсь барига, щоби пишатися бабками.
показати весь коментар
29.05.2020 18:15 Відповісти
Цікаво, хто може повірити УКАЇНСЬКОМУ Форбсу? Хто автор цього фейка - офіс президента + портнов?.
показати весь коментар
29.05.2020 20:29 Відповісти
Если бы не тесты Петя был бы не на 3 месте Форбс а на первом,патриот..
показати весь коментар
29.05.2020 16:26 Відповісти
Петя,спс,что мы без тебя делали, неподкупный ты наш!!!
показати весь коментар
29.05.2020 17:29 Відповісти
Дуже дякую, Петро Алексійовичу! Радію, що такі шарікови, як адвокатік, аліко, орехов і інші зеботи незадоволені. Так тримати. Але бережіть себе, будь ласка.
показати весь коментар
29.05.2020 20:32 Відповісти
 
 