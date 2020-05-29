43 тис. ІФА-тестів, закуплені Фондом Порошенка, відправлені до лікарень по всій Україні
43 тис. високоякісних ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які надійшли в Україну завдяки Фонду Порошенка, вже сьогодні відправлені до медичних установ з України, в першу чергу в регіони, де зафіксована найбільша кількість інфікованих.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це повідомив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Він також розповів, що тести зроблені швейцарською корпорацією La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій.
"Тести надійшли вчора. Це найсвіжіші. Всі ці реагенти не для продажу, вони розроблені компанією La Roche. Ми дуже скоротили час – вчора поступили найшвидшим способом експрес-доставки. Сьогодні зранку вони вже на складі", – розповів Порошенко.
Він наголосив, що дистриб’ютор чітко контролює умови зберігання.
"На сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів. Якщо встановлені антитіла, то це означає, що ти перехворів, імунітет вже є", – пояснив Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що тестування та визначення потенційних донорів плазми крові для отримання імуноглобуліну допоможе здійснити дуже важливі кроки в Україні для того, щоб виробляти як вакцину, так і засоби лікування COVID-19.
Порошенко подякував керівництву швейцарської компанії La Roche.
Перші, хто будуть проходити тестування - це медичні працівники, всі, хто контактують з групами ризику, пацієнти, яких лікарі вважатимуть за необхідне перевірити.
П’ятий Президент також зауважив, що ще 20 березня керівництво держави пообіцяло завезення в Україну мільйона тестів і ще протягом 48 годин Україні – 10 млн тестів.
"Вже після того, як пройшло 2,5-3 місяці епідемії, зроблено всього лише 300 тис тестів. У нас виникло запитання: а де 10 млн тестів? Чому ми їх не робимо для українців?".
"Або президента Зеленського ввели в оману і він вимушений був брехати, або їх розікрали, або знову перепродали за кордон. Або тести виявилися такими неякісними, достовірність була на рівні 20-30%, що просто лікарі відмовлялися їх застосовувати. Будь-який з цих варіантів є абсолютно неприйнятним", – додав він.
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