"Слуга народу" Гетманцев: Ми мусимо вирішити: чи у нас стріляють на вулицях, захоплюють будівлі, палять фаєри і перекривають вулиці т.зв. "активісти", чи у нас держава

Нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев висловив свою думку щодо того, як має поводитися держава у відповідь на стрілянину на вулиці або протести.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Гетманцев процитував слова Макса Вебера: "Держава є монополія на легітимне насильство".

"Ми мусимо вирішити для себе, раз і назавжди: чи у нас стріляють на вулицях/захоплюють будівлі/палять фаєри/перекривають вулиці т.зв. "активісти", чи у нас ДЕРЖАВА! Все просто. Ми всі. Раз і назавжди", - написав нардеп.

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