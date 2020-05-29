У Південній Кореї знову закрили школи, музеї і театри через зростання випадків COVID-19

У Південній Кореї знову закрили більше двох сотень шкіл через різкий стрибок захворюваності на коронавірус.

"У Південній Кореї після різкого зростання кількості випадків на коронавірус понад 200 шкіл закрилися всього через кілька днів після того, як вони знову відкрилися", - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За останню добу було зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу. Це число менше порівняно з максимумом за останні два місяці, який становив 79 заражених, проте проблема полягає в тому, що випадки ці були зафіксовано близько до густонаселених районів.

Через побоювання нового спалаху у Пучхоні, де зосередилися нові зараження, довелося закрити 251 школу, сотні інших шкіл відклали своє відкриття.

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У столичному регіоні Південної Кореї закрили державні музеї, галереї та театри, відкриті раніше в рамках послаблення введених через коронавірус обмежувальних заходів, пише Інтерфакс-Україна.

На такий крок в Сеулі пішли через зростання нових випадків захворювання на COVID-19 у Сеулі.

Уряд Південної Кореї також посилив заходи в освітніх установах. Початкові і середні школи, в тому числі в Сеулі і його передмістях, зобов'язали обмежити кількість учнів, який мав би перевищувати одну третину від загальної кількості школярів. У міністерстві освіти країни також вказали на обов'язкове дотримання соціальної дистанції в установах.

Уже другий день поспіль у Південній Кореї фіксують понад 50 нових випадків захворювання, при цьому велика частина з них припадає на столичний регіон.

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