Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція
Обов'язковими умовами відвідування Зони відчуження є проходження температурного скринінгу при посадці в автобус в Зону відчуження та на КПП "Дитятки", наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфекційних засобів для обробки рук, а також дотримання соціальної дистанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Державного агентства з управління Зоною відчуження.
До відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також ті, хто мають симптоми респіраторних захворювань. Якщо під час проведення температурного скрінінгу на КПП "Дитятки" буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження.
Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху від моменту прибуття і до завершення візиту.
Зазначається, що зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину.
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