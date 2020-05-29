Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція

Обов'язковими умовами відвідування Зони відчуження є проходження температурного скринінгу при посадці в автобус в Зону відчуження та на КПП "Дитятки", наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфекційних засобів для обробки рук, а також дотримання соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Державного агентства з управління Зоною відчуження.

До відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також ті, хто мають симптоми респіраторних захворювань. Якщо під час проведення температурного скрінінгу на КПП "Дитятки" буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження.

Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху від моменту прибуття і до завершення візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Зазначається, що зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину.