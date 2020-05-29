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Новини Коронавірус і карантин
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Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція

Зона відчуження відкривається для туристів, але з обмеженнями: температурний скринінг перед поїздкою, маски і соціальна дистанція

Обов'язковими умовами відвідування Зони відчуження є проходження температурного скринінгу при посадці в автобус в Зону відчуження та на КПП "Дитятки", наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфекційних засобів для обробки рук, а також дотримання соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Державного агентства з управління Зоною відчуження.

До відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також ті, хто мають симптоми респіраторних захворювань. Якщо під час проведення температурного скрінінгу на КПП "Дитятки" буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження.

Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху від моменту прибуття і до завершення візиту.

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Зазначається, що зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1560) Чорнобиль (393) зона відчуження (324) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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И отсутствие спичек в карманах!!!
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29.05.2020 16:04 Відповісти
Видавайте протигази та хім. захист, буде дуже атмосферно.
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29.05.2020 16:06 Відповісти
" Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 социальных групп и индивидов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE социальном пространстве , их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности друг от друга, степень их взаимосвязанности." Вокруг одни идиоты. Даже не понимают о чем говорят.....
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29.05.2020 16:07 Відповісти
Как раз они понимают. Это народ не понимает.
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Для них це не соціальна відстань. Для них цевідносини між богообраними та бидлом.
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29.05.2020 18:39 Відповісти
 
 