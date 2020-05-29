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"Укрзалізниця" має намір перерозподілити площі невеликих вокзалів і здавати в оренду

"Укрзалізниця" затвердила порядок, за яким буде впроваджена методика і механізм розподілу площ на невеликих і середніх вокзалах (I-III класу) і мінімальні до них вимоги.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "УЗ".

Йдеться, зокрема, про такі вокзали, як Чернігів, Дарниця, Шепетівка, Кременчук.

За словами Юрика, відтепер на зазначених вокзалах будуть розділені обов'язкові послуги: квиткові каси, зали очікування, санітарні вузли тощо, - а вільні площі зможуть передаватися в оренду під розміщення альтернативних об'єктів, наприклад громадського харчування, магазинів.

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Чим більше загальна площа вокзалу, тим більше площ може бути передано в оренду.

"Кожен балансоутримувач вокзалу підготує концепцію свого вокзалу, яку ми детально вивчимо й адаптуємо з точки зору раціональності та естетичної сумісності. Якщо концепція буде затверджена — далі вокзалу та балансоутримувачу буде дозволено передати вільні площі в оренду. Такий механізм буде впроваджено вперше", — наголосив Юрик.

Автор: 

Укрзалізниця (6819) Іван Юрик (40)


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Точно так же некоторые сайты перераспределяют площади своих страничек.
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29.05.2020 16:13 Відповісти
Цыг... ой ,ромалам ? 🤔🤔🤔
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29.05.2020 16:18 Відповісти
На этих вокзалах зебанутым будут показывать конец. Конец эпохи бедности, а самым зебильным дадут за него подержаться. А также будут продавать за пол цены шаурму, при предъявлении на весь лоб наколки : Зе !!!
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29.05.2020 16:24 Відповісти
А как же социальная дистанция?
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29.05.2020 16:28 Відповісти
это уже было в 90-х когда страна выживала после распада совка
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29.05.2020 16:51 Відповісти
На фото, я так понимаю, вокзал Жмеринки?
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29.05.2020 16:59 Відповісти
Да, после перераспределения площади.
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29.05.2020 17:01 Відповісти
Бу га га. Станция Монте-Пырловка Крыжопольской дистанции пути сдана местному фермеру под свинарник. Получила убытки вместо того шоб слушать ляшка могла зарабатывать бабос
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29.05.2020 17:09 Відповісти
 
 