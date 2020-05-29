"Укрзалізниця" має намір перерозподілити площі невеликих вокзалів і здавати в оренду

"Укрзалізниця" затвердила порядок, за яким буде впроваджена методика і механізм розподілу площ на невеликих і середніх вокзалах (I-III класу) і мінімальні до них вимоги.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "УЗ".

Йдеться, зокрема, про такі вокзали, як Чернігів, Дарниця, Шепетівка, Кременчук.

За словами Юрика, відтепер на зазначених вокзалах будуть розділені обов'язкові послуги: квиткові каси, зали очікування, санітарні вузли тощо, - а вільні площі зможуть передаватися в оренду під розміщення альтернативних об'єктів, наприклад громадського харчування, магазинів.

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Чим більше загальна площа вокзалу, тим більше площ може бути передано в оренду.

"Кожен балансоутримувач вокзалу підготує концепцію свого вокзалу, яку ми детально вивчимо й адаптуємо з точки зору раціональності та естетичної сумісності. Якщо концепція буде затверджена — далі вокзалу та балансоутримувачу буде дозволено передати вільні площі в оренду. Такий механізм буде впроваджено вперше", — наголосив Юрик.