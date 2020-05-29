Шмигаль виступив проти домашнього насильства: "Прислів'я "Б'є - значить любить" ми повинні забути"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава має всіляко протидіяти домашньому насильству.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками правозахисних громадських організацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Важливо не тільки реагувати постфактум, необхідно на державному рівні займатися профілактикою. Очевидно, має бути державна програма протидії домашньому насильству, під яку необхідно підвести відповідну законодавчу базу. Має бути організована робота психологів та інших відповідних служб. Виводити проблему домашнього насильства на державний рівень - критично необхідно", - зазначив прем'єр.

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Шмигаль зазначив, що епідемія коронавірусу та карантинні заходи проявили масштаб домашнього насильства.

"Домашнє насильство - це злочин, а не прояв любові. Прислів'я "Б'є - значить любить" ми повинні забути, і цим злочинам потрібно всіляко протидіяти", - підсумував він.

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