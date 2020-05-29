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Шмигаль виступив проти домашнього насильства: "Прислів'я "Б'є - значить любить" ми повинні забути"

Шмигаль виступив проти домашнього насильства:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава має всіляко протидіяти домашньому насильству.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками правозахисних громадських організацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Важливо не тільки реагувати постфактум, необхідно на державному рівні займатися профілактикою. Очевидно, має бути державна програма протидії домашньому насильству, під яку необхідно підвести відповідну законодавчу базу. Має бути організована робота психологів та інших відповідних служб. Виводити проблему домашнього насильства на державний рівень - критично необхідно", - зазначив прем'єр.

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Шмигаль зазначив, що епідемія коронавірусу та карантинні заходи проявили масштаб домашнього насильства.

"Домашнє насильство - це злочин, а не прояв любові. Прислів'я "Б'є - значить любить" ми повинні забути, і цим злочинам потрібно всіляко протидіяти", - підсумував він.

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Автор: 

Кабмін (14061) насилля (293) правозахисники (377) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+3
не думалось рік назад, що в лайно по самі вуха влізе Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть" - Цензор.НЕТ 5929
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29.05.2020 16:31
+3
Зеленского жена начала избивать?
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29.05.2020 16:36
+2
Ми повинні забути, все, що нам накидали через порєбрік.
І це в тому числі.
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29.05.2020 16:34
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не думалось рік назад, що в лайно по самі вуха влізе Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть" - Цензор.НЕТ 5929
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29.05.2020 16:31 Відповісти
ВОТ ТАК ШМЫГАЛЬ! ВОТ ТАК ГЕНИЙ МЫСЛИ!
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29.05.2020 16:32 Відповісти
Отстраненный от должности начальник Винницкой полиции Юрий Педосhttps://strana.ua/news/270093-rukovoditeli-politsii-vinnitskoj-oblasti-lishilis-dolzhnostej-posle-perestrelki-v-brovarakh.html является человеком экс-президента Петра Порошенко. А стрельба в Броварах направлена на дискредитацию главы МВД Арсена Авакова.
Об этом рассказал Илья Кива, народный депутат ОПЗЖ.
"Сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова. Но Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков. Это прекрасно понимает глава Офиса президента Андрей Ермак, которому Аваков стоит поперек горла, потому что глава МВД не дает ему полноценно управлять Зеленским. Но также это прекрасно понимает Петр Порошенко, который увидел всю беспомощность президента Зеленского - он не способен противостоять и защищать себя", - рассказал Кива.
По его мнение, Ермак и Порошенко объединились, чтобы сместить Авакова и получить желанный приз - трофей в виде Зеленского.
"Юрий Педос (начальник Винницкой полиции - Ред.) - это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответсвенности и полиции в Броварах, потому что подобные проишествия нужно предотвращать", - резюмировал Кива.
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29.05.2020 16:33 Відповісти
Кива - старый кореш Авакяна. 2 говна помогают друг другу давно.
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29.05.2020 19:09 Відповісти
Ми повинні забути, все, що нам накидали через порєбрік.
І це в тому числі.
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29.05.2020 16:34 Відповісти
совершенно верно, всякую подобную глупость, в том числе и это садо-мазо
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29.05.2020 18:57 Відповісти
р.s. я не могу ставить лайки, у меня антибаннер работает и Цензор вижу девственно-чистым без рекламы)
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29.05.2020 19:00 Відповісти
без лайків ))
сподіваюсь, воно того вартує
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29.05.2020 19:11 Відповісти
зрізає лайки, але спамити можу... вартує, коли відкрито 20 сайтів одночасно й усюди задовбуть рекламою, ща аж мізки закручуются, і перенавантажує анімацією ресурси компа
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29.05.2020 19:39 Відповісти
В Кагарлыке думали иначе. Поговорку эту они на инструктаже повторяют
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29.05.2020 16:35 Відповісти
Зеленского жена начала избивать?
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29.05.2020 16:36 Відповісти
Не только его, но и 73% остальных подкаблучников.
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https://www.youtube.com/channel/UCatJYJ8KEAy_XN0hAw5hyCQ/videos
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29.05.2020 17:18 Відповісти
Шмыгаль у нас то водой в Крым озабочен, то вот домашним насилием занялся... Шо там по экономике и борьбе с организованной преступностью, хотелось бы узнать?
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29.05.2020 16:37 Відповісти
в стране полный трындец и северный зверек уже в хате а оно про домашнее насилие беспокоится...
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29.05.2020 16:38 Відповісти
Может шмыгаля таки бььет жена? Или Ахметов по нечётным 😁😁😁
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29.05.2020 16:41 Відповісти
а что если это одно и то же лицо?
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29.05.2020 16:46 Відповісти
синоним- повышает цены- значит любит
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29.05.2020 16:42 Відповісти
///
В Днепре на ул.Новгородской произошел семейный конфликт, который закончился поножовщиной. 43-летний мужчина систематически избивал свою жену и устраивал конфликты на ровном месте. Женщина не выдержала и всадила нож в живот своему мужу.
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. Мужчина устроил очередной скандал со своей женой и начал толкать со всей силы своего 12-летнего ребенка, пытающегося защитить мать. Женщина не выдержала и ударила тирана ножом в живот. После удара она немедленно вызвала полицию и медиков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала 43-летнего мужчину, но он вел себя крайне агрессивно и мешал докторам предоставлять первую медицинскую помощь. Как выяснилось позже, удар ножом задел внутренние органы мужчины и он скончался уже на операционном столе в больнице.
Женщина, которая нанесла удар, осталась на месте происшествия и дождалась полицию. Правоохранители подтвердили, что женщина была вменяема и не находилась в состоянии опьянения. Орудие убийство изъяли. По предварительной информации, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности по ст. 173 ч.2 (Совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку). Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. В данный момент времени сотрудники Самарского отдела полиции принимают решение о вручении ей подозрения по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение). Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.
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29.05.2020 16:44 Відповісти
"Поговорку "Бьет - значит, любит" мы должны забыть" ------------- вы для начала этой акции освободите женщину из предидущего поста - автор Вася Шевченко f77d76ba . А то наши "защитники населения"(МВД) с удовольствием упакуют ее лет на 12 ради хорошего показателя (раскрытие блин убийства очень "порядочного" семьянина).
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29.05.2020 20:53 Відповісти
Стремный он какой то этот шмыгаль!
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29.05.2020 16:47 Відповісти
Пля - за равноправие, за равноправие борись!
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29.05.2020 16:54 Відповісти
Шмурдяк меня успокоил, раз он против домашнего насилия, так от него больше и ничего не требуется, украинский народ может жить спокойно, не переживать.
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29.05.2020 17:00 Відповісти
Дивне питання, яке виникло у травні 2020 року. Раніше, хіба не було домашнього насильства?? Чому держава не впливає на сімейне виховання? Мільйони людей, які повернулись у "карантинну добу" з-за кордону, не мають роботи, іхні сім"ї звикли до певного рівня життя, яке держава зараз не здатна забезпечити. Ось вам і результат. Voila!
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29.05.2020 17:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c2Zw8uq6wqQ
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29.05.2020 17:14 Відповісти
Шмыгаль, а разве в Украине была такая поговорка?
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29.05.2020 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GvxQwfPxLas
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29.05.2020 17:15 Відповісти
Дякую кеп
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29.05.2020 17:27 Відповісти
а ще треба вже нарешті визначитись із тими ірисами на клумбах: які кольори хочуть - такі й саджають!
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29.05.2020 18:23 Відповісти
Хто такі "ми" для Шмігаля? Хіба що кацапи. (навіть жиди жінок не бють). Ну хто?!! Українці історично жінок поважають. Про кого йде мова? Може про декласованих, денаціоналізованих, космополітичних алкодебілів? Тоді виходить він себе сам до них відносить. Дегенерат...
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29.05.2020 18:26 Відповісти
В т.ч. Шмыгалю для справки.
Кто ругает и наказывает - тот любит.
Кто хвалит и поддакивает - враг твой!
О том, что "бьёт" - это мартышки дарвина себя выгораживали.
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29.05.2020 18:47 Відповісти
В українців МАТИ - головна в родині. Ви багато знаєте український народних пісень про батька? А в усіх піснях ''мати не пускала'' ''мати наказала'' рідна матір моя'' ''росте черешня''. Чому так, не знаю. Про бити когось взагалі не має бути мови, тим більше жінок. Це Шмигаль так піариться?
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29.05.2020 20:13 Відповісти
Приєднуюся до тих, хто вказав цьому зе-прем*єру, що в українців нема такої приказки.
Дебіл.
Ототожнює себе з москалями і нас приписує.
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30.05.2020 01:15 Відповісти
Що за зкацаплений придурок? Такого прислів'я у українців ніколи не було.

Воно що, кацапо-орду,як і Янелох, також вважає одінарот з українцями?
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30.05.2020 01:19 Відповісти
 
 