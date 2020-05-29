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У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою. ФОТО
Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади збив ворожий квадрокоптер із вибухівкою на позиціях у зоні ООС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 28-ї ОМБр.
"Спочатку я почув характерний звук, потім, власне, побачив коптер. Доповів по рації і переконавшись, що апарат не наш, вистрілив. Він впав на дерево, заплутався в гілках. Ми полізли діставати його звідти і аж потім помітили встановлений на безпілотнику вибуховий пристрій: тротилову шашку і детонатор - старенький мобільний телефон", - розповів боєць.
На місце одразу виїхали сапери, які знешкодили вибухівку. А сам квадрокоптер переданий на експертизу.
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