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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою. ФОТО

Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади збив ворожий квадрокоптер із вибухівкою на позиціях у зоні ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 28-ї ОМБр.

У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою 01

"Спочатку я почув характерний звук, потім, власне, побачив коптер. Доповів по рації і переконавшись, що апарат не наш, вистрілив. Він впав на дерево, заплутався в гілках. Ми полізли діставати його звідти і аж потім помітили встановлений на безпілотнику вибуховий пристрій: тротилову шашку і детонатор - старенький мобільний телефон", - розповів боєць.

У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою 02

На місце одразу виїхали сапери, які знешкодили вибухівку. А сам квадрокоптер переданий на експертизу.

У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою 03

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У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою 04

Автор: 

безпілотник (4083) Донбас (22354) 28 окрема механізована бригада (185) операція Об’єднаних сил (6725)


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Все рівно "слуга урода " Арахамія заявить, що все це брехня і він сам бачив, що там нічого крім нічого не було 😕
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29.05.2020 16:34 Відповісти
Петухами с ********* все турецкая слава покоя не даёт . Нанотехнологи ...баные. ребятам респект. Спасли жизни товарищей.
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29.05.2020 16:35 Відповісти
Фамилия бойца, сбившего квадрокоптер не сообщается, но как только что стало известно, этот подвиг совершил, нарушив приказ Зеленского "Не стрелять!", применив именной пистолет, снайпер Пётр Порошенко. Взрывчатку обезвредил сапёр Артур Герасимов, а фото сделала политрук Ирина Геращенко. Все три героя служат в батальоне "Европейская Солидарность".
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29.05.2020 16:48 Відповісти
Ну це ясно, не ясно інше, як коптер міг прилетіти, та ще з вантажем, коли війська відвелені ?
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29.05.2020 17:09 Відповісти
В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой - Цензор.НЕТ 2788
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29.05.2020 16:50 Відповісти
Анти-дрон. Боеприпас 12 калибра, 3 шт - $20.

У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою - Цензор.НЕТ 6562
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29.05.2020 17:58 Відповісти
молодець
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29.05.2020 19:04 Відповісти
 
 