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Новини
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"Укрзалізниці" завдано 300 млн грн збитків за енергетичними схемами чиновників НКРЕКП, - Гончаренко

Корупційна схема діяла протягом першого кварталу 2020 року.

Генпрокуратура має перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо корупційної схеми на "Укрзалізниці", внаслідок якої державі було завдано збитків у понад 300 млн грн. Про це йдеться в зверненні народного депутата України Олексія Гончаренка до генерального прокурора, повідомляє Главком.

Депутат повідомив, що зі ЗМІ дізнався про корупційну схему з постачання електроенергії комунальним підприємством "Київтеплоенерго" "Укрзалізниці".

"КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній, постачають електроенергію "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год", - зазначив у зверненні Гончаренко.

За його словами, ця схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час "ділки" змогли збагатитися на 321 млн. грн., держава ж фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. На думку депутата, така інформація заслуговує на перевірку її достовірності правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм "Укрзалізниці" по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну. За інформацією ЗМІ, за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.

Народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що Національне антикорупційне бюро має провести розслідування корупції щодо постачання струму "Укрзалізниці", до якої причетний голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус.

Автор: 

Укрзалізниця (6819) Гончаренко (488)


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Я не зрозумів лише, а що там робить в наглядовій ралі Великий Антикорупціонер Сельоза Лєщєнко з місячною зарплатою 580 тис.грн і 30-ма робочими днями на рік 😕
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29.05.2020 16:37 Відповісти
Сын за отца не отвечает. Древний принцип.
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29.05.2020 17:02 Відповісти
А за себя отвечает? Я помню , как Алексей организовывал одесских бабушек при Ющенко 'нато не пройдет '. Когда он и толпа сумасшедших блокировали их корабль в одесском порту. Что это было тогда? Лёша был, естественно, в партии регионов.
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29.05.2020 17:32 Відповісти
Татьяна, ви взагалі то статтю читали?😕
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29.05.2020 18:13 Відповісти
Поздравляю укрзализныцю! Скока там процентов голосовало за Блазня, напомните, пожалуйста!
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29.05.2020 16:43 Відповісти
Ото Лєщ мутить!
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29.05.2020 17:17 Відповісти
Пусть мне кто-нибудь внятно объяснит, кому, кроме олигархов, нужна откровенно вредная прокладка в виде НКРЭКУ, распространяющая двоевластие в экономике.
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29.05.2020 17:47 Відповісти
 
 