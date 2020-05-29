"Укрзалізниці" завдано 300 млн грн збитків за енергетичними схемами чиновників НКРЕКП, - Гончаренко

Корупційна схема діяла протягом першого кварталу 2020 року.

Генпрокуратура має перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо корупційної схеми на "Укрзалізниці", внаслідок якої державі було завдано збитків у понад 300 млн грн. Про це йдеться в зверненні народного депутата України Олексія Гончаренка до генерального прокурора, повідомляє Главком.

Депутат повідомив, що зі ЗМІ дізнався про корупційну схему з постачання електроенергії комунальним підприємством "Київтеплоенерго" "Укрзалізниці".



"КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній, постачають електроенергію "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год", - зазначив у зверненні Гончаренко.



За його словами, ця схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час "ділки" змогли збагатитися на 321 млн. грн., держава ж фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. На думку депутата, така інформація заслуговує на перевірку її достовірності правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм "Укрзалізниці" по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.



Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну. За інформацією ЗМІ, за підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн.



Народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що Національне антикорупційне бюро має провести розслідування корупції щодо постачання струму "Укрзалізниці", до якої причетний голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус.