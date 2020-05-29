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Новини Агресія Росії проти України
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Ветеран Горобець вперше за 2 роки зміг зателефонувати матері з полону

Василь Горобець - житель Донецька. Він служив за мобілізацією в 40-й артилерійській бригаді, а потім через велике кохання повернувся в рідне місто і потрапив у полон. Окупанти незаконно засудили його на 16 років позбавлення волі.

Історію 34-річного Василя Горобця розповідає радіо "Донбас. Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Здрастуй, мамо" - це все, що я почула від сина за останні два роки. Буквально днями, вперше з квітня 2018-го, йому дозволили зателефонувати мені. Фраза, здавалося б, порожня. Але для мене, мами, яка чекає, вона дуже і дуже цінна", - розповідає мама Василя Горобця Валентина.

Як і родичі багатьох інших полонених, жінка збирає інформацію про сина, в основному, зі слів уже звільнених в'язнів. Про те, що її Вася перебуває в 32-й колонії в Макіївці, Валентині Горобець розповів журналіст Станіслав Асєєв, який пробув у полоні 31 місяць.

Ветеран Горобець вперше за 2 роки зміг зателефонувати матері з полону 01

"Асєєва, - каже Валентина, - звільнили в ході великого обміну в грудні 2019 року. Тоді він і ще кілька колишніх полонених розповіли мені, що Вася живий, і він в макіївській колонії. Подробиць про умови утримання сина я не знаю, але пам'ятаю, як Станіслав написав мені щось на зразок: "Ви тільки не переживайте. Все буде добре". І, знаєте, дуже приємно, що люди після звільнення не забувають тих, хто залишився в полоні".

До війни сім'я Горобець жила в Донецьку. Валентина працювала в реєстратурі однієї з місцевих лікарень, її син Василь був автослюсарем. З початком бойових дій вони виїхали в Черкаську область, а потім, в 2015-му, Василь пішов на фронт за мобілізацією. За словами мами, він служив в 40-й окремій артилерійській бригаді, і, як і в мирному житті, займався там лагодженням автомобілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець Сінченко втік з полону найманців РФ на Донбасі, - мати. ФОТО

Ветеран Горобець вперше за 2 роки зміг зателефонувати матері з полону 02

"Син, - продовжує Валентина, - закохався в жінку, яка теж родом з Донецька. З 2016-му, після демобілізації, вона переконала Васю повернутися разом в місто. Я відмовляла і переживала. Але син не послухався: вони все-таки переїхали, стали жити в нашому домі в приватному секторі".

Бойовики угруповання "ДНР" не чіпали ветерана війни на Донбасі приблизно два роки. А 18 квітня 2018-го Василя відвезли прямо з дому. За словами Валентини Горобець, за сином приїхали представники так званого "МГБ" і незаконно звинуватили його в нібито організації диверсій і роботі на користь України.

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Ветеран Горобець вперше за 2 роки зміг зателефонувати матері з полону 03

"В результаті, - підсумовує жінка, - Васю незаконно засудили на 16 років позбавлення волі. Зазвичай полонені чекають так званих судів роками, а йому "термін" дали відразу ж в 2018-му. У СБУ знають про мого сина, але сторона бойовиків, незважаючи на те, що у мене від них же є "довідка про арешт", не підтверджує Васю в списках на обмін".

Обмін полоненими регулярно обговорюється в Тристоронній контактній групі, повідомляє українська делегація.

Автор: 

ветерани (1068) полон (1546) Донбас (22354) полонені (2249)


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Топ коментарі
+14
Дай Бог ему здоровья!...и мозгов, при общении с бабами..
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29.05.2020 16:37
+7
Так донецька женшчина його і здала сєпарам, а сама залишилась в його хатинці. Як у казці про лисичку і зайчика.
Памятайте хлопчики з великими пісюнами, що "Лучше красиво вздрочить чем плохо *********" - єврейська народна мудрість
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29.05.2020 17:08
+5
Есть две бесконечные вещи - вселенная и человеческая глупость, причем первая под вопросом... Альберт Энштейн.
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29.05.2020 16:44
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И кто ему доктор??
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29.05.2020 16:37 Відповісти
Дай Бог ему здоровья!...и мозгов, при общении с бабами..
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29.05.2020 16:37 Відповісти
"после из-за большой любви вернулся в родной город и попал в плен. Источник: https://censor.net.ua/n3198898" какая-то странная любовь к месту, где предавшие страну - естественно сдали доверчивого влюбленногодончанина на подвал 🤔🤔🤔
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29.05.2020 16:40 Відповісти
Тоже не понятно. Воевал за Украину.
Потом поехал туда, где ненавидят все украинское.
Как он себе представлял свою жизнь в том говне?
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29.05.2020 21:17 Відповісти
Есть две бесконечные вещи - вселенная и человеческая глупость, причем первая под вопросом... Альберт Энштейн.
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29.05.2020 16:44 Відповісти
Так донецька женшчина його і здала сєпарам, а сама залишилась в його хатинці. Як у казці про лисичку і зайчика.
Памятайте хлопчики з великими пісюнами, що "Лучше красиво вздрочить чем плохо *********" - єврейська народна мудрість
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29.05.2020 17:08 Відповісти
мышибратья говорили они? парад пленных проводили они?
отводим войска говорим мы?
идите вы нах.... зебильные мрази!
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29.05.2020 17:09 Відповісти
Збав Боже від таких артилеристів. Косооке, дурне, Мати не слуха. Як так, поїхати жити до орків? Я х.з
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29.05.2020 17:21 Відповісти
Оно ж женшчини хатєло, мяхкого влжного тєпла. І пох патріотизм та небезпека коли звізда на думці.
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29.05.2020 17:25 Відповісти
"вернулся и попал в плен". Было бы удивительно, если бы не попал. Сам выбрал, сам сел.
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29.05.2020 17:43 Відповісти
Ветеран ? Серьёзно? С каких это пор тупые лошары -дезертиры стали называться ветеранами ?
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29.05.2020 17:50 Відповісти
А почему дезертир? Отслужил и уволился же.
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29.05.2020 18:14 Відповісти
Гриби в Україні не кiнчаються ..
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29.05.2020 20:05 Відповісти
 
 