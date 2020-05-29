Ветеран Горобець вперше за 2 роки зміг зателефонувати матері з полону

Василь Горобець - житель Донецька. Він служив за мобілізацією в 40-й артилерійській бригаді, а потім через велике кохання повернувся в рідне місто і потрапив у полон. Окупанти незаконно засудили його на 16 років позбавлення волі.

Історію 34-річного Василя Горобця розповідає радіо "Донбас. Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Здрастуй, мамо" - це все, що я почула від сина за останні два роки. Буквально днями, вперше з квітня 2018-го, йому дозволили зателефонувати мені. Фраза, здавалося б, порожня. Але для мене, мами, яка чекає, вона дуже і дуже цінна", - розповідає мама Василя Горобця Валентина.

Як і родичі багатьох інших полонених, жінка збирає інформацію про сина, в основному, зі слів уже звільнених в'язнів. Про те, що її Вася перебуває в 32-й колонії в Макіївці, Валентині Горобець розповів журналіст Станіслав Асєєв, який пробув у полоні 31 місяць.

"Асєєва, - каже Валентина, - звільнили в ході великого обміну в грудні 2019 року. Тоді він і ще кілька колишніх полонених розповіли мені, що Вася живий, і він в макіївській колонії. Подробиць про умови утримання сина я не знаю, але пам'ятаю, як Станіслав написав мені щось на зразок: "Ви тільки не переживайте. Все буде добре". І, знаєте, дуже приємно, що люди після звільнення не забувають тих, хто залишився в полоні".

До війни сім'я Горобець жила в Донецьку. Валентина працювала в реєстратурі однієї з місцевих лікарень, її син Василь був автослюсарем. З початком бойових дій вони виїхали в Черкаську область, а потім, в 2015-му, Василь пішов на фронт за мобілізацією. За словами мами, він служив в 40-й окремій артилерійській бригаді, і, як і в мирному житті, займався там лагодженням автомобілів.

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"Син, - продовжує Валентина, - закохався в жінку, яка теж родом з Донецька. З 2016-му, після демобілізації, вона переконала Васю повернутися разом в місто. Я відмовляла і переживала. Але син не послухався: вони все-таки переїхали, стали жити в нашому домі в приватному секторі".

Бойовики угруповання "ДНР" не чіпали ветерана війни на Донбасі приблизно два роки. А 18 квітня 2018-го Василя відвезли прямо з дому. За словами Валентини Горобець, за сином приїхали представники так званого "МГБ" і незаконно звинуватили його в нібито організації диверсій і роботі на користь України.

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"В результаті, - підсумовує жінка, - Васю незаконно засудили на 16 років позбавлення волі. Зазвичай полонені чекають так званих судів роками, а йому "термін" дали відразу ж в 2018-му. У СБУ знають про мого сина, але сторона бойовиків, незважаючи на те, що у мене від них же є "довідка про арешт", не підтверджує Васю в списках на обмін".

Обмін полоненими регулярно обговорюється в Тристоронній контактній групі, повідомляє українська делегація.