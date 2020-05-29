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Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб, - Нацполіція

Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб, - Нацполіція

Дії учасників конфлікту, що стався в м.Бровари Київської області вранці в п'ятницю, 29 травня, додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15, ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

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У поліції нагадали, що нині правоохоронці затримали 21 учасника події: 11 - в Броварах, 5 - у Житомирській області та 5 - у Вінницькій області.

Раніше слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Автор: 

Бровари (279) Нацполіція (15129) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+6
В Броварах стрілянина на 100 хлопців з автоматичною зброєю, з пораненими, з постріляними домами цивільних... Де бронетехніка, вертушки і блок-пост? Де пошукова операція ? Де порушений тероризм і бандитизм?
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
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29.05.2020 16:48
+2
Шо в Закарпатье стрелялись ребята Балоги и Ланье ( Мертветчука ) за влияние на таможню с ЕС
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?
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29.05.2020 16:54
+2
ни один комерс который крутится в автоперевозках несможет нанять для разборок вооруженную банду из нескольких десятков людей тут совсем другой уровень это все ментовские крутки-мутки
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29.05.2020 17:18
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Задержать и расстрелять! ибо это полные моральные уроды! и никогда не исправятся!
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29.05.2020 16:48 Відповісти
Как НКВД?
"Шурик, это не наш метод" (с)
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29.05.2020 17:07 Відповісти
Да некогда Украине суды устраивать, сколько примеров, судят, судят, судят, судят - годами судят, а потом то срок обвинения истек, то оказалось, что подсудимый вообще не причем.. ЗАДОЛБАЛО! Взял оружие для подобного - расстрелять, украл - расстрелять, взял взятку - расстрелять, глядишь человек 100 таких расстреляют и коррупция исщезнет, и оружие брать или не брать подумает, и воров меньше станет.... А так - у нас самый гуманный суд в мире, за убийство отпускает, за курицу садит лет на 10!
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29.05.2020 17:40 Відповісти
В Броварах стрілянина на 100 хлопців з автоматичною зброєю, з пораненими, з постріляними домами цивільних... Де бронетехніка, вертушки і блок-пост? Де пошукова операція ? Де порушений тероризм і бандитизм?
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
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29.05.2020 16:48 Відповісти
Не прочла сразу, но написала об этом же сразу
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29.05.2020 16:55 Відповісти
Княжичи в 5 км от Броваров , и Княжичи - вотчина Мертветчука
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29.05.2020 16:51 Відповісти
Шо в Закарпатье стрелялись ребята Балоги и Ланье ( Мертветчука ) за влияние на таможню с ЕС
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?
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29.05.2020 16:54 Відповісти
Та не переживайте так.. Скоро выступит Зе и Авакян и скажут нам что в Броварах сегодня было постановочное видео для привлечения инвесторов и иностранных туристов. Инфа 100.
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29.05.2020 17:09 Відповісти
ни один комерс который крутится в автоперевозках несможет нанять для разборок вооруженную банду из нескольких десятков людей тут совсем другой уровень это все ментовские крутки-мутки
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29.05.2020 17:18 Відповісти
это чистейшей воды бандитизм . при совдепе за такую х**ню вышку давали.
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29.05.2020 17:19 Відповісти
Алілуя!!! Я думав, що буде "необережне поводження зі зброєю".
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29.05.2020 17:49 Відповісти
 
 