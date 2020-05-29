Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб, - Нацполіція

Дії учасників конфлікту, що стався в м.Бровари Київської області вранці в п'ятницю, 29 травня, додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15, ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Десятьох учасників стрілянини в Броварах затримали на Вінниччині та Житомирщині, - Геращенко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У поліції нагадали, що нині правоохоронці затримали 21 учасника події: 11 - в Броварах, 5 - у Житомирській області та 5 - у Вінницькій області.

Раніше слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.