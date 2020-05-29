Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб, - Нацполіція
Дії учасників конфлікту, що стався в м.Бровари Київської області вранці в п'ятницю, 29 травня, додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15, ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
У поліції нагадали, що нині правоохоронці затримали 21 учасника події: 11 - в Броварах, 5 - у Житомирській області та 5 - у Вінницькій області.
Раніше слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Шурик, это не наш метод" (с)
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?