У столиці відкриють пляжний сезон, коли температура води буде не менше 18 градусів, - КМДА
У Києві відкриття пляжів відбудеться тоді, коли температура води у водоймах становитиме не менше 18 градусів.
Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №140 за санітарними нормами і правилами, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод і відкриття купального сезону.
У комунальному підприємстві "Плесо" поки зазначають, що температура води в річках і озерах столиці значно нижче.
Держпродспоживслужба й Управління з питань цивільного захисту КМДА здійснюють обстеження 14 пляжних зон столиці, зокрема, дна водойм і питної води. Лабораторні дослідження води проведуть, коли встановиться достатня температура. За результатами – пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зауважив, що пляжі і зони відпочинку увійшли в перелік громадських місць, на які поширюється послаблення карантинних заходів з 1 червня.
Тобто знято заборону на відвідування пляжів та зони відпочинку, однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти. Про це буде повідомлено додатково.
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