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Новини Коронавірус і карантин
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Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба

Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба

При цьому іноземним громадянам після прибуття в Україну все одно доведеться провести 2 тижні в обсервації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на спільній пресконференції з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Дійсно, уряд України наразі поступово знімає обмеження, запровадженні у зв'язку з пандемією коронавірусу, і ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів пропуску. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил щодо в'їзду на територію України іноземців. Ви, напевно, добре знаєте, що це питання у низці європейських країн вирішується складно, але ми тут налаштовані лібералізувати цей порядок, і, відповідно, два елементи - відновлення роботи пунктів пропуску і можливість іноземців в'їжджати з дотриманням певних правил - дозволять нам зняти це питання і відновити вільний рух", - заявив Кулеба.

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При цьому в уряді розглядають можливість дозволити в'їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність посвідки на проживання.

"Україна раніше ухвалила рішення, що тільки громадяни України можуть в'їхати в країну. Це рішення ще діє..., але ми домовилися про те, що в наступні тижні ці обмеження будуть зніматися. Коли це станеться - залежить від України", - заявив Кулеба, припустивши, що обмеження будуть знімати поступово.

Автор: 

заборона (1446) іноземець (388) карантин (18172) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А на виїзд громадян України за кордон теж дозволять?
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29.05.2020 16:53
+4
Чомусь ця заборона не завадила громадянам Сербії, Македонії, Албанії приїхати в Україну на початку травня чи з метою вбивства можна?
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29.05.2020 16:52
+1
Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Действительно, как же без иностранцев, он сколько проституток без работы сидят.
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29.05.2020 16:57
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Чомусь ця заборона не завадила громадянам Сербії, Македонії, Албанії приїхати в Україну на початку травня чи з метою вбивства можна?
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29.05.2020 16:52 Відповісти
А что были убийства понаехавшими???
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29.05.2020 17:06 Відповісти
А ми хіба пройшли пік епідемії коронавірусу? З якого дива відкривати кордони для іноземців?
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29.05.2020 17:21 Відповісти
А на виїзд громадян України за кордон теж дозволять?
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29.05.2020 16:53 Відповісти
Ніт!
Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3518
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29.05.2020 18:06 Відповісти
а если серьезно, то позвоните и запишитесь на консультацию к денису ермаку.
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29.05.2020 18:07 Відповісти
Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Действительно, как же без иностранцев, он сколько проституток без работы сидят.
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29.05.2020 16:57 Відповісти
вот это понимаю - орел, скажет-отрежет, не то, что предыдущее недоразумение в подвернутых джинсах
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29.05.2020 17:01 Відповісти
Шо у ментов убытки в бизнесе на секс-туристах?? )))
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29.05.2020 17:08 Відповісти
Никто не приедет сюда,например британцы прилетали на выходные повисеть в Киеве,на 2,3 дня в Киев или европейцы на неделю в отпуск Киев, Одесса, Львове кто захочет пол месяца в отеле сидеть,к тому же Испания страна лидер по заражениям вначале также хотела,но потом дошло и теперь с 1 Июля для всех вьезд без обсервации,а если сравнивать больше даже при тех годах мы уступали всем по количеству туристов
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29.05.2020 17:58 Відповісти
задрали своим коронавирусом - все инфекционные больницы пустые весь карантин, тест по три недели делают... трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет
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29.05.2020 19:27 Відповісти
А разве можно уже впускать иностранцев, ведь карантин ещё не окончен, что вам, мало своих с подозрениями на коронавирус, так ещё хотите иностранцев добавить???
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29.05.2020 22:52 Відповісти
А разве запрет был7 Тогда объясните как в начале мая пропустили в Украину киллеров из Черногории причем без обсервации, причем група состояла из граждан 3-х стран. Или киллерам зелёный коридор?
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30.05.2020 01:24 Відповісти
Понял. Не дурак. Киллеры коронавирусом не болеют.
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30.05.2020 01:46 Відповісти
 
 