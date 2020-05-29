Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба

При цьому іноземним громадянам після прибуття в Україну все одно доведеться провести 2 тижні в обсервації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на спільній пресконференції з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Дійсно, уряд України наразі поступово знімає обмеження, запровадженні у зв'язку з пандемією коронавірусу, і ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів пропуску. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил щодо в'їзду на територію України іноземців. Ви, напевно, добре знаєте, що це питання у низці європейських країн вирішується складно, але ми тут налаштовані лібералізувати цей порядок, і, відповідно, два елементи - відновлення роботи пунктів пропуску і можливість іноземців в'їжджати з дотриманням певних правил - дозволять нам зняти це питання і відновити вільний рух", - заявив Кулеба.

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При цьому в уряді розглядають можливість дозволити в'їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність посвідки на проживання.

"Україна раніше ухвалила рішення, що тільки громадяни України можуть в'їхати в країну. Це рішення ще діє..., але ми домовилися про те, що в наступні тижні ці обмеження будуть зніматися. Коли це станеться - залежить від України", - заявив Кулеба, припустивши, що обмеження будуть знімати поступово.