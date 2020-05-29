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Ми ще не досягли етапу, щоб припинити блокування України в НАТО, але сьогодні ми отримали пропозицію, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Ми ще не досягли етапу, щоб припинити блокування України в НАТО, але сьогодні ми отримали пропозицію, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Угорщина хоче закрити всі дискусії, пов'язані з українськими законами про освіту і про мову, а також досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців у Закарпатті, повідомив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Дуже важливо, щоб ми тримали відкритими всі канали діалогу. Це безперечно. Всі домовленості, яких було досягнуто, виконуватимуться. Ми бажаємо закрити всі дискусії, пов'язані з законами про освіту та про мову, й ми бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців у Закарпатті", - сказав він під час прес-конференції у Будапешті у п'ятницю після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сіярто наголосив, що Угорщина не хоче підтримувати блокування України в НАТО. "Наша мета - досягти домовленостей", - сказав він.

Читайте також: Українсько-угорські комісії займуться напрацюванням проєктів з мовного питання, - Сійярто

"Ми дуже очікуємо тієї можливості, коли угорці Закарпаття скажуть у зв'язку з питанням освіти та у зв'язку з законодавством про використання народної мови, що це все буде в порядку. Тоді ми вже не блокуватимемо те, що блокуємо у зв'язку з НАТО. Ми ще не досягли цього етапу, але сьогодні ми отримали пропозицію, проект рішення, щоб ми затвердили спільну декларацію, яка покаже нам шлях майбутньої співпраці", - пояснив міністр.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО

Автор: 

Угорщина (2257) НАТО (6403) мова (739) нацменшини (190) Сійярто Петер (350) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+34
Венгров даже румыны послали. И только Зеленский готов принять с их стороны.
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29.05.2020 17:00
+29
Все будет как всегда. И в НАТО не вступим, и венграм уступим.
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29.05.2020 16:59
+15
Судя по всему у Украины и Закарпатья скоро не будет.
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29.05.2020 16:59
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Все будет как всегда. И в НАТО не вступим, и венграм уступим.
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29.05.2020 16:59 Відповісти
Потрібно виявити всіх хто має угорські паспорти і позбавити їх українського громадянства!
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29.05.2020 17:22 Відповісти
Не согласен. Тут необходим системный государственный подход.
Чтобы они имели возможность вернуться к украинскому гражданству, отказавшись от этих паспортов, но понимали, чего лишаются в Украине, взяв второе, или третье...
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29.05.2020 18:08 Відповісти
Судя по всему у Украины и Закарпатья скоро не будет.
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29.05.2020 16:59 Відповісти
долгая бадяга грядет, учитывая имперский тон и неистребимое стремление к свободе
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29.05.2020 17:00 Відповісти
Венгров даже румыны послали. И только Зеленский готов принять с их стороны.
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29.05.2020 17:00 Відповісти
... в любую свою.
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29.05.2020 17:06 Відповісти
и словаки
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29.05.2020 17:39 Відповісти
Тварі. Метод шантажу вам не минеться.
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29.05.2020 17:00 Відповісти
Сдача Закарпатья зебилами в аренду на 99 лет ?
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29.05.2020 17:01 Відповісти
Тут или Закарпатье венграм, или половину Украины кацапам. Со всех сторон зажали.
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29.05.2020 17:10 Відповісти
Вот странно, а почему при Порохе так вопрос не стоял?
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29.05.2020 17:37 Відповісти
Закарпатье - венграм, Буковину - румынам, ЗУ - полякам, весь ЮгоВосток, а может и все Левобережье, а в дальнейшем и все что останется - москалям -- это возможные последствия Языкового спора спровоцированого кремлем. Иначе какой смысл образование в Закарпатье на венгерском языке. Только они этого добьются, часть территории условно называемой "Украина" потребует образования на москальском языке и т.д....
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29.05.2020 18:52 Відповісти
Попомнишь мое слово .Закарпаття венграм отойдет но кубань вернется .
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30.05.2020 02:37 Відповісти
можно подумать, что это сийярто что-то решает. нам нужны реальные союзники, а эти за Украину воевать не будут. и помощи от них даже НАТО не дождется, хоть бы взносы платили.
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29.05.2020 17:02 Відповісти
Мы еще не достигли этапа, чтобы прекратить блокирование Украины в НАТО, но сегодня мы получили предложение, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 7605
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29.05.2020 17:04 Відповісти
Радио Свобода поддерживает Порошенко. Это значит США поддерживают Порошенко.
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29.05.2020 17:21 Відповісти
нет, это значит демократы поддерживают порошенко и всегда так было, республиканцы его ненавидят за поддержку хилари
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29.05.2020 20:21 Відповісти
шо таке мадяри, щоб роздумувати про натівські дискусії
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29.05.2020 17:08 Відповісти
А можно было запретить только русский язык. И никаких проблем с европейскими партнерами не было бы. Ведь все это затевалось против языка оккупантов. За чем надо было запрещать венгерский?
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29.05.2020 17:15 Відповісти
Кацап, а какие языки запрещены в Украине? Ты дибил?
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29.05.2020 17:38 Відповісти
В школах я имел ввиду.
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29.05.2020 18:11 Відповісти
В школах запрещают языки? Ты придурок или притворяешься?
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29.05.2020 22:14 Відповісти
"...глава МИД Венгрии Сийярто". "В приянтом в январе 2020 года новом законе..."

Впечатление такое, что "Цензор" тоже заговорил на мадярском суржике.
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29.05.2020 17:15 Відповісти
Забороніть нарешті Бондюель - і мадяри заспокояться
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29.05.2020 17:22 Відповісти
____________УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ.________________


Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
*
А ось мавпоподібний мордвин фашист ...уйло вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці примусово вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших лютих недругів супостатів козломордих москалів -кацапів. І йому в цьому наполегливо допомагає такий ж ворог України кремлівський холуй угр. Сийярто.
Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, фашист )(уйло і Сийярто, оборотиться?» Так як в проклятій нам ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! Також не має жодної української школи у споріднених москолям генетично близьких їм угрів - гунів, і теж в ворожій для Української держави, про-московській Угорщині!!!
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29.05.2020 17:24 Відповісти
"українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! "як немає і бібліотек, театрів, товариств та оскередків, газет, журналів, телепередач. - немає нічого -залишилися тільки співати українських пісень на вокзалах.
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29.05.2020 17:38 Відповісти
Да забейте вы на ту венгрию. Кто такие те венгры?, дикие племена которых немецкие рыцари приручили и сделали европейцами.... Из за какой то мелкой венгрии нас не принимают в НАТО!(?) НАТО просто не хочет нас принимать в силу разных причин и их можно понять
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29.05.2020 17:28 Відповісти
В венгрии правительство российского газпрома.Сийярто скоро поймет,что цена упала не только на газ,но и на него лично.
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29.05.2020 17:28 Відповісти
Короче, этого Осла и дальше будут манить морковкой, пока украинский по желанию не сделаете и всё остальное на венгерском за счёт Украины...
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29.05.2020 18:34 Відповісти
Кто еще сомневается в "необходимости" двойного гражданства? Двойное гражданство это тихая оккупация и отжим территорий.
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29.05.2020 18:38 Відповісти
Є пропозиція: пити в дупу.
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29.05.2020 18:55 Відповісти
И, вообще, в чем проблема спора? Открывайте частные платные венгерские школы и вперьод.
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29.05.2020 19:23 Відповісти
Главное пусть все венгры не только закарпатские выучат " пошел на ..." и этот урок должно провести МИД Украины.
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29.05.2020 19:27 Відповісти
Гоніть того ****** на ..й!
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29.05.2020 19:29 Відповісти
поплыл зелибоба, щас будут оформлять капитуляцию.
просто перестать учить на украинском...
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29.05.2020 19:48 Відповісти
Ми ще не досягли етапу, щоб припинити блокування України в НАТО, але сьогодні ми отримали пропозицію, - глава МЗС Угорщини Сійярто - Цензор.НЕТ 6766
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01.06.2020 00:49 Відповісти
таки щэ хоч трохы хочэться подоить Кремлядив
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29.05.2020 19:51 Відповісти
мадяри ті ж самі кацапи, і їх етнічна родіна там же ж на уралі
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29.05.2020 21:16 Відповісти
Мадьяр еще зовут угры-угорцы, потому что они пришли в Европу с реки Угра. Угра́ - река в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калужской областях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , левый приток https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0 Оки . Т е кацапы и угорцы это одно и тоже. Только те выучили славяно-киевский язык и позже стали называть себя "русскими" украв это название и язык у украинцев
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30.05.2020 07:04 Відповісти
С Венгрией вообще нельзя иметь дел , и их голос в НАТО вообще ничего не решает, и самих нахрен могут выпереть.
Я вообще была в ахере в Будапеште пока найдешь человека знающего мало- мальски английский- убиться можна 🤪🤪🤪 я как двух геев увидела пол квартала за ними бежала ( и точно угадала первые два человека знали английский)чтобы понять как нам добраться до Килети. В Польше останови молодежь и нет проблем все говорят, венгры просто в школу наверное не ходят
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29.05.2020 21:50 Відповісти
Ну да, если Сийярто прекратитт блокировать, то Украину сразу примут в НАТО! Даже эта микроскопическая Венгрия издевается над Украиной!
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30.05.2020 05:34 Відповісти
Не помешало бы напомнить венгерскому премьеру о участии венгров во Второй мировой. И делать это нужно почаще чтобы не борзели.
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30.05.2020 14:09 Відповісти
Чего вы там можете блокировать, орда зауральская? в НАТО вы никто и звать вас никак.

Україні своє робити, прийде час Україні вступати в НАТО, у вас, придурків, ніхто й питати не буде, тай підкацапних Орбана з Сихуярто вже прм владі не буде скоріше всього.
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01.06.2020 00:48 Відповісти
 
 