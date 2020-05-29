Ми ще не досягли етапу, щоб припинити блокування України в НАТО, але сьогодні ми отримали пропозицію, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Угорщина хоче закрити всі дискусії, пов'язані з українськими законами про освіту і про мову, а також досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців у Закарпатті, повідомив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Дуже важливо, щоб ми тримали відкритими всі канали діалогу. Це безперечно. Всі домовленості, яких було досягнуто, виконуватимуться. Ми бажаємо закрити всі дискусії, пов'язані з законами про освіту та про мову, й ми бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців у Закарпатті", - сказав він під час прес-конференції у Будапешті у п'ятницю після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сіярто наголосив, що Угорщина не хоче підтримувати блокування України в НАТО. "Наша мета - досягти домовленостей", - сказав він.

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"Ми дуже очікуємо тієї можливості, коли угорці Закарпаття скажуть у зв'язку з питанням освіти та у зв'язку з законодавством про використання народної мови, що це все буде в порядку. Тоді ми вже не блокуватимемо те, що блокуємо у зв'язку з НАТО. Ми ще не досягли цього етапу, але сьогодні ми отримали пропозицію, проект рішення, щоб ми затвердили спільну декларацію, яка покаже нам шлях майбутньої співпраці", - пояснив міністр.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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