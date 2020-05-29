Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова
Інформація в окремих ЗМІ, про те, що чинний посол України в Польщі Андрій Дещиця нібито збирається балотуватися в мери Львова, не відповідає дійсності.
Про це посол Дещиця сказав в коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пліток не коментуватиму, тим паче таких, які вийшли з анонімних джерел. Як і кожен українець, я дуже люблю Львів, вболіваю за його майбутнє і щиро бажаю добробуту і процвітання усім рідним мені львів’янам", - заявив Дещиця.
Він підкреслив, що для нього честь - бути на дипломатичній службі України.
"Як посол України в Польщі маю ще багато планів та цікавих ідей. Я і надалі продовжуватиму, наскільки мені вистарчить сил та здоров’я, працювати на благо української держави та українського народу", - наголосив український дипломат.
Раніше деякі львівські інтернет-портали з посиланням на невідомі джерела повідомили, що у партії "Слуга народу" бачать українського посла в Польщі Дещицю опонентом Андрія Садового у гонці за крісло мера Львова під час місцевих виборів у жовтні цього року.
Дещиця є уродженцем Львівщини, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Він був послом України у Фінляндії та Ісландії, а з лютого по червень 2014 року – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Польщі. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Була би чудова ідея.
невиконані обіцянки мстяться..
Зокрема обіцянка посадити "Банду Посіпак Порошенка"
Синютка - ставленик Садового,той його знайшов десь на периферіі і зробив першим замом...Хороший господарник,сильний і жорсткий...За одну нараду міг звільнити кількох нач жеків чи інших...але - виконавець,не самостійний,боїться начальство...Ну і як не крути - зрадив Садового,міг би його і не топтати по команді Пороха...Ну і Кошуля - той і взагалі буде підписувати що скажуть і не до кінця зрозуміє що...Реальна освіта одна - кулінарний технікум,реально робота теж одна - кухар на приіску в Сибіру...На всіх інших він був відбувайлом Фунтом...Ще є Васюник,брат екс комсорга,віце прем"єра в Ющенка,є ще Квурт,який забрав у львівян і продав єдине велике озеро - Винниківське...але то вже поза боротьбою...
як львянин львівянину скажу що Ви тут 'нагородили три мішки вовни'..
1)Рейтинг Синютки у Львові на рівні Васюника..2-3 відсотки..
2)Кошулинський має рейтинг куди більший..
3),майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового/БО Є ЗА ЩО.
4)РАНО КАЗАТИ ПРО РЕЙТИНГИ.. НЕВІДОМО ХТО ПІДЕ..
пішов би вже сам сміття моніторити поза львовом.. на мера жидачіва його!
А ми не знали! Дяка Цезору!