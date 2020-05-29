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Новини
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Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова

Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова

Інформація в окремих ЗМІ, про те, що чинний посол України в Польщі Андрій Дещиця нібито збирається балотуватися в мери Львова, не відповідає дійсності.

Про це посол Дещиця сказав в коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пліток не коментуватиму, тим паче таких, які вийшли з анонімних джерел. Як і кожен українець, я дуже люблю Львів, вболіваю за його майбутнє і щиро бажаю добробуту і процвітання усім рідним мені львів’янам", - заявив Дещиця.

Він підкреслив, що для нього честь - бути на дипломатичній службі України.

"Як посол України в Польщі маю ще багато планів та цікавих ідей. Я і надалі продовжуватиму, наскільки мені вистарчить сил та здоров’я, працювати на благо української держави та українського народу", - наголосив український дипломат.

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Раніше деякі львівські інтернет-портали з посиланням на невідомі джерела повідомили, що у партії "Слуга народу" бачать українського посла в Польщі Дещицю опонентом Андрія Садового у гонці за крісло мера Львова під час місцевих виборів у жовтні цього року.

Дещиця є уродженцем Львівщини, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Він був послом України у Фінляндії та Ісландії, а з лютого по червень 2014 року – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Польщі. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.

Автор: 

Львів (3066) мер (506) Садовий (535) Дещиця (109)


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Топ коментарі
+2
Я навіть можу сказати, що Зеля практично нев'їзний у Львів, як біглий овоч.
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29.05.2020 17:06
+1
І даремно.
Була би чудова ідея.
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29.05.2020 17:02
+1
висування від слуг уродів у Львові нікому нічого не світить. Нині їхній рейтинг там - 5-ти, позаду ЄС, сволоти, голосу, самонемочі.
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29.05.2020 17:04
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І даремно.
Була би чудова ідея.
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29.05.2020 17:02 Відповісти
висування від слуг уродів у Львові нікому нічого не світить. Нині їхній рейтинг там - 5-ти, позаду ЄС, сволоти, голосу, самонемочі.
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29.05.2020 17:04 Відповісти
Я навіть можу сказати, що Зеля практично нев'їзний у Львів, як біглий овоч.
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29.05.2020 17:06 Відповісти
зе 'спіймає облизня' по всіх регіонах..
невиконані обіцянки мстяться..
Зокрема обіцянка посадити "Банду Посіпак Порошенка"
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29.05.2020 18:12 Відповісти
так дрюне прежде чем в мэры стремиться надо сначала евровидение выиграть или грэмми получить
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29.05.2020 17:07 Відповісти
нхай буде хоч дУбінський... какая разніца
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29.05.2020 17:10 Відповісти
Дубинського на дуба і чим скоріше, тим краще.
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29.05.2020 19:42 Відповісти
маєш рацію
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29.05.2020 23:41 Відповісти
Дещиця Андрію - повага. Один з найкращих і шанованих дипломатів України.
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29.05.2020 17:49 Відповісти
Як львівянин,як людина,що цікавиться політичним життям Львова і знає політичні розклади у місті скажу,що основна боротьба за мерське крісло розгориться між двома претендентами - Садовим і Синюткою...Наберуть майже рівну кількість голосів...Третім буде Кошулинський зі значним відривом...А далі всі інші - Васюник,Квурт...і різні дещиці...Садового зараз валять по чорному,варто лиш подивитись вчорашню сесію міськради...Фракція Самопоміч розкололась,майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового,а фракціі основних конкурентів-Свободи і БПП-так і взагалі довго мішали його з лйаном і потім продовжили мішати на програмі "говорить великий Львів"...Це великий мінус Садового,що дозволяє так з собою поводитись,ніколи не мстить не добиває ворогів...
Синютка - ставленик Садового,той його знайшов десь на периферіі і зробив першим замом...Хороший господарник,сильний і жорсткий...За одну нараду міг звільнити кількох нач жеків чи інших...але - виконавець,не самостійний,боїться начальство...Ну і як не крути - зрадив Садового,міг би його і не топтати по команді Пороха...Ну і Кошуля - той і взагалі буде підписувати що скажуть і не до кінця зрозуміє що...Реальна освіта одна - кулінарний технікум,реально робота теж одна - кухар на приіску в Сибіру...На всіх інших він був відбувайлом Фунтом...Ще є Васюник,брат екс комсорга,віце прем"єра в Ющенка,є ще Квурт,який забрав у львівян і продав єдине велике озеро - Винниківське...але то вже поза боротьбою...
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29.05.2020 17:54 Відповісти
Романчук..
як львянин львівянину скажу що Ви тут 'нагородили три мішки вовни'..

1)Рейтинг Синютки у Львові на рівні Васюника..2-3 відсотки..
2)Кошулинський має рейтинг куди більший..
3),майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового/БО Є ЗА ЩО.
4)РАНО КАЗАТИ ПРО РЕЙТИНГИ.. НЕВІДОМО ХТО ПІДЕ..
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29.05.2020 18:39 Відповісти
ЩОБ ЗАКІНЧИТИ ПИТАННЯПАТРІОТИЧНОСТІ "сАМОПОМОЧІ І ЇХ лІДЕРА зАДОВОГО..
Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова - Цензор.НЕТ 1080
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29.05.2020 20:15 Відповісти
З тієї нулівки "львів'янін" як з гівна куля.
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30.05.2020 18:20 Відповісти
а шо він вічний мер?
пішов би вже сам сміття моніторити поза львовом.. на мера жидачіва його!
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29.05.2020 23:43 Відповісти
Нормально написати фамілію учасника АТО що не дозволяє, нулівка?
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30.05.2020 18:16 Відповісти
по кількості 'оригіналів' ,що йдуть в мери навіть Львів не випередить Столицю..
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29.05.2020 17:57 Відповісти
.... а з лютого по червень 2014 року - виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Польщі. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.
А ми не знали! Дяка Цезору!
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29.05.2020 18:52 Відповісти
Таки цього ми як раз і не знали. З чого б це наш Дещиця був в.о. МЗС Польщі??? В Польщі що, своїх людей немає на міністра? Може-таки він був в.о. МЗС України?)))
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30.05.2020 20:36 Відповісти
Хороші https://afishar.com/region/lviv-news/ новини Львова . Але треба ще глянути на кандидатури, які будуть.
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12.06.2020 13:24 Відповісти
 
 