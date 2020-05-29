Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова

Інформація в окремих ЗМІ, про те, що чинний посол України в Польщі Андрій Дещиця нібито збирається балотуватися в мери Львова, не відповідає дійсності.

Про це посол Дещиця сказав в коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пліток не коментуватиму, тим паче таких, які вийшли з анонімних джерел. Як і кожен українець, я дуже люблю Львів, вболіваю за його майбутнє і щиро бажаю добробуту і процвітання усім рідним мені львів’янам", - заявив Дещиця.

Він підкреслив, що для нього честь - бути на дипломатичній службі України.

"Як посол України в Польщі маю ще багато планів та цікавих ідей. Я і надалі продовжуватиму, наскільки мені вистарчить сил та здоров’я, працювати на благо української держави та українського народу", - наголосив український дипломат.

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Раніше деякі львівські інтернет-портали з посиланням на невідомі джерела повідомили, що у партії "Слуга народу" бачать українського посла в Польщі Дещицю опонентом Андрія Садового у гонці за крісло мера Львова під час місцевих виборів у жовтні цього року.

Дещиця є уродженцем Львівщини, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Він був послом України у Фінляндії та Ісландії, а з лютого по червень 2014 року – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Польщі. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.