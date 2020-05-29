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В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч
Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране зарегистрировано 40 764 случая COVID-19.
Об этом сообщает издание БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"В Беларуси зарегистрировали 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19", - отметило министерство.
Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.
По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.
Всего в Беларуси проведено 512 418 тестов.
Топ коментарі
+6 Максим Дерендяев
показати весь коментар29.05.2020 17:26
+5 Игорь Д
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показати весь коментар29.05.2020 17:43
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Рядом Норвегия и Финляндия.У них явно идут дела на поправку.