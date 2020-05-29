В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране зарегистрировано 40 764 случая COVID-19.

Об этом сообщает издание БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси зарегистрировали 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19", - отметило министерство.

Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 512 418 тестов.

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