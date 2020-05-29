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Новини Коронавирус и карантин
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В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что в стране зарегистрировано 40 764 случая COVID-19.

Об этом сообщает издание БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси зарегистрировали 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19", - отметило министерство.

Прирост за последние сутки - 906 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 17 390 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 512 418 тестов.

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Беларусь (7929) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+6
А теперь смотрим на Швецию, население примерно одинаково, зараженных 36 тыс а умерших 4300. Вопрос нам вешают лапшу или в Беларуси медицина в разы круче шведской.
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29.05.2020 17:26
+5
Никто никогда не узнает что твориться в Белоруси и России.
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29.05.2020 18:02
+4
По умершим скорее всего превирают, но не сильно. Количество похорон визуально не увеличилось. В Швеции очень много умерло пожилых людей в домах престарелых, в Беларуси такого точно нет.. В любом случае цыплят по осени считать будем
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29.05.2020 17:43
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А теперь смотрим на Швецию, население примерно одинаково, зараженных 36 тыс а умерших 4300. Вопрос нам вешают лапшу или в Беларуси медицина в разы круче шведской.
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29.05.2020 17:26 Відповісти
В Швеции 23 теста на 1000, в Беларуси 50. Страна живет. В Украине, если что - 7! Дальше думайте сами
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29.05.2020 17:38 Відповісти
Це тих тестів, про які Лука говорив що лайно?
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29.05.2020 17:45 Відповісти
луке верить, как на Луне землю покупать!!
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29.05.2020 18:08 Відповісти
Вообще то по дням у Швеции было около с неделю 300,в последние дни начало рости 600,600 и уже больше 700.В Белоруссии как то стабильно около и даже больше 900.Похоже никакого феномена ни у одного ни у другого не будет.
Рядом Норвегия и Финляндия.У них явно идут дела на поправку.
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29.05.2020 19:06 Відповісти
Тех уже нет давно
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29.05.2020 22:21 Відповісти
Там круче лапша, чем у шведов, а не медицина
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29.05.2020 19:32 Відповісти
плато лукашенка )
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29.05.2020 17:43 Відповісти
По умершим скорее всего превирают, но не сильно. Количество похорон визуально не увеличилось. В Швеции очень много умерло пожилых людей в домах престарелых, в Беларуси такого точно нет.. В любом случае цыплят по осени считать будем
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29.05.2020 17:43 Відповісти
Расскажи умник, как там ситуация в Столбцах?? А то может мои кореша, что то мне врут, что там небольшая ж*па!?
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29.05.2020 18:07 Відповісти
И шо там в Столбцах? Ссылочку можно?
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29.05.2020 19:54 Відповісти
Никто никогда не узнает что твориться в Белоруси и России.
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29.05.2020 18:02 Відповісти
по большому счёту, оно нам и нах не надо!! Сколько бы их там не ушло в минус от сердечной недостаточности!
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29.05.2020 18:10 Відповісти
Срань кацапская! МЕРЗОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ!
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29.05.2020 18:12 Відповісти
 
 