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Главарь донецких террористов Пушилин извинился в Twitter за обстрел жилых кварталов, а после заявил, что его аккаунт взломали

Главарь донецких террористов Пушилин извинился в Twitter за обстрел жилых кварталов, а после заявил, что его аккаунт взломали

Теперь оккупанты хотят запретит доступ к Twitter на подконтрольной им территории.

Сообщение с извинениями за обстрел жилых кварталов появилось в Твиттере Пушилина 27 мая, информирует Цензор.НЕТ.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!" — сказано в сообщении.


Главарь донецких террористов Пушилин извинился в Twitter за обстрел жилых кварталов, а после заявил, что его аккаунт взломали 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов Пушилина и представителей террористов в Минске. ФОТО

29 мая Пушилин заявил, что его аккаунт был взломан.

"Доступ к аккаунту восстановлен! Спасибо руководству РФ за оказанную помощь!" — гласит следующая запись.

Теперь Пушилин якобы хочет ограничить доступ к Твиттеру на подконтрольной ему части оккупированной территории.

"Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР! Враг не пройдет!" — сказано в сообщении.

Главарь донецких террористов Пушилин извинился в Twitter за обстрел жилых кварталов, а после заявил, что его аккаунт взломали 02

Также на Цензор.НЕТ: У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой. ДОКУМЕНТ

Следует отметить, что при этом Пушилин по состоянию на 17:00 29 мая не удалил свой предыдущий твит с извинениями за обстрел жилых кварталов.

Автор: 

Донецьк (946) хакер (1347) Twitter (291) Пушилин Денис (135)


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Топ коментарі
+18
Щось він затримався тут. Захарченко з Кобзоном зачекалися.
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29.05.2020 17:28
+16
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, отреагировавший на недипломатичный выпад экс-канцлера ФРГ, заявил, что Герхард Шредер пытается «отбелить свой потрепанный имидж» и «стремится сохранить хорошую мину при плохой игре».
«С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру Ангеле Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать», - цитируют украинского дипломата «Крым.Реалии».
По словам Андрея Мельника, которого экс-канцлер ФРГ назвал «карликом из Украины», Герхард Шредер теряет самоконтроль, переходя на личности, вместо того, чтобы «предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров»: «В немецком языке слово «Zwerg» (которым Шредер обозвал Мельника) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно «маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь, - говорит посол. - Как следует из тональности и контекста, очевидно именно «карлик» и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность».Также украинский дипломат отмечает, что речь идет не о пренебрежительном отношении к нему, как к послу, а об унижении Украины и украинцев: «Когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти».

По словам посла Украины в ФРГ, украинцы «не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выпад в адрес Андрея Мельника экс-канцлер сделал после того, как украинский дипломат, реагируя на заявление Герхада Шредере о невозможности возвращения аннексированного Россией Крыма Украине, сказал, что это произойдет еще при жизни немецкого политика: «Хотелось бы предложить топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе».
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29.05.2020 17:28
+9
Солидарен с позицией Дональда Трампа Источник: https://censor.net/n3198921

Ну вот и еще один дружечек у Трампа появился...
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29.05.2020 17:39
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Щось він затримався тут. Захарченко з Кобзоном зачекалися.
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29.05.2020 17:28 Відповісти
Та это говорящая голова, этот организм не командует "армейскими корпусами", они ему не подчиняются, они выполняют приказы генерального штаба РФ, россиян, во главе которых шойгу с путиным. А это марионетки для местного агитпропа (и то все с российским гражданством) без каких либо полномочий.
Ни пушилин ни пасечник не имеют какого либо влияния на группировку войск там. Всеми обстрелами командуют российские офицеры на местах, которые согласовывают действия с ген штабом РФ.
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29.05.2020 18:21 Відповісти
мерзкое эплище-Пенис Душилин
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29.05.2020 20:17 Відповісти
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, отреагировавший на недипломатичный выпад экс-канцлера ФРГ, заявил, что Герхард Шредер пытается «отбелить свой потрепанный имидж» и «стремится сохранить хорошую мину при плохой игре».
«С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру Ангеле Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать», - цитируют украинского дипломата «Крым.Реалии».
По словам Андрея Мельника, которого экс-канцлер ФРГ назвал «карликом из Украины», Герхард Шредер теряет самоконтроль, переходя на личности, вместо того, чтобы «предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров»: «В немецком языке слово «Zwerg» (которым Шредер обозвал Мельника) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно «маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь, - говорит посол. - Как следует из тональности и контекста, очевидно именно «карлик» и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность».Также украинский дипломат отмечает, что речь идет не о пренебрежительном отношении к нему, как к послу, а об унижении Украины и украинцев: «Когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти».

По словам посла Украины в ФРГ, украинцы «не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выпад в адрес Андрея Мельника экс-канцлер сделал после того, как украинский дипломат, реагируя на заявление Герхада Шредере о невозможности возвращения аннексированного Россией Крыма Украине, сказал, что это произойдет еще при жизни немецкого политика: «Хотелось бы предложить топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе».
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29.05.2020 17:28 Відповісти
у немцев тоже коррупция.Поразительно как это Шредера до сих пор не треснули.
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29.05.2020 20:20 Відповісти
А Мельник молодец, сразу на больную кнопочку нажал))) Ох как немцы не любят, когда их с "дедами" сравнивают)))
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29.05.2020 22:43 Відповісти
чепушилин лоханулся..
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29.05.2020 17:29 Відповісти
Путлер всегда использует серую посредственность в достижении своих гнусных террористических целей,Пушили не исключение,первую волну обдроченцев Дамбасса ликвидировал-выкосил почти всех.Гиркинды Бородаи и прочая шушера сбежали тоже по приказу плешивого,а сбитый Боинг скоко пришлет весточку кремлю из Гааги.Жизнь продолжается,Панове...
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29.05.2020 17:36 Відповісти
Солидарен с позицией Дональда Трампа Источник: https://censor.net/n3198921

Ну вот и еще один дружечек у Трампа появился...
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29.05.2020 17:39 Відповісти
Время быстро летит , скоро Выборы, а ты тут воду мутишь , иль за поребрик смоешься , уже и маеток припас.
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29.05.2020 17:54 Відповісти
Взлом??? Хмммм....а кто нибудь систематизирует масштабные сбои в твиттере, инстаграмме, вайбере и т.д. Кто то может показать общий почерк сбоев??? ....и тихонько сделать отчет...ненавязчиво...ну так для себя...
Так в пятницу, 29 мая, оператор мобильной связи Vodafone официально сообщил о проблемах и перебоях со связью.
Так, связь одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи компании «Vodafone Украина» частично не работает в ряде городов. Однако в компании не называют сроков, когда устранят технические проблемы.
«На протяжении последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредвиденные технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть работает в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи», - говорится в публикации.
В то же время, пользователи также сообщают о перебоях с мобильным интернетом. В комментариях к записи пользователи отмечают, что есть проблемы со связью в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах.
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29.05.2020 18:58 Відповісти
Жаль нельзя яду подсыпать по твиттеру.... эту жопу с ушами, нужно за ребро подвесить! Як Вишню!
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29.05.2020 19:07 Відповісти
Цей ЧеПушілін таке ж відношення має до слов'ян як гвінейські папуаси до англосаксів. Дивлюся на його морду і бачу типового ординця
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29.05.2020 19:37 Відповісти
твиттер не пройдет!
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29.05.2020 19:44 Відповісти
исходя из его поста, враг уже прошел в твитер, звездабол
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29.05.2020 19:46 Відповісти
Петушилин тебя ждут на зоне.
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30.05.2020 08:31 Відповісти
 
 