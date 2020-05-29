УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4758 відвідувачів онлайн
Новини Агрессия России против Украины
2 046 3

На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и работнику ВСУ одной из воинских части Винницкой области, которые присваивали средства воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в течение 2016-2018 годов военнослужащий и работники ВСУ злоупотребляя своим служебным положением присваивали средства из кассы воинской части, которые предназначались для выплаты денежного обеспечения его коллег.

В частности, работник ВСУ составил и издал ряд заведомо ложных официальных документов, на основании которых присвоил средства под видом выплаты денежной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов своих коллег военнослужащих на сумму 479 368 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует нехватку бронежилетов, касок и рюкзаков на сумму 716 тыс. грн в одной из воинских частей на Одесчине

Другой подозреваемый - военнослужащий допустил ряд безосновательных начислений, непредусмотренных законом выплат денежного довольствия военнослужащим и заработной платы работникам воинской части, чем нанес воинской части материальный ущерб на сумму 1 778 908 гривен. В результате этого его подчиненный присвоил часть этих средств.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Также смотрите: За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия (3770) Винницкая область (1013) правоохранительные органы (2708) силовики (2513) хищение (657) ГБР (3488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От как то не сростается оно...ведь на любом финансовом документе минимум ДВЕ подписи должно быть. И тогда не хватает или лица или статьи за подделку...
показати весь коментар
29.05.2020 17:40 Відповісти
В этой совковой армии ничего не поменялось и не поменяется. Солдат как был никем, так и останется. Бумажная армия для тыловиков и командиров, а не для солдат. Солдаты в ней нужны только для того, чтоб их кровью себе зарабатывать, а потом забивать до следующей ситуации, когда понадобится где-то заткнуть дырку живыми людьми.
показати весь коментар
29.05.2020 18:43 Відповісти
 
 