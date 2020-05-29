Яценюк: Истерика пророссийских фейкометов значит лишь одно - мы качественно делаем свою работу в интересах Украины
Экс-премьер Арсений Яценюк предупредил об "очередной мобилизации фейкоделов" в российских и пророссийских телеграм-каналах.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую акцию "Стоп-Яценюк", начатую российскими и пророссийскими телеграм-каналами, которые вдруг заявили об "объединение усилий", чтобы начать (цитата) "сильную атаку тг-каналов против Яценюка". Очередная мобилизация фейкоделов и фейкометов катится по просторам мессенджера", - отметил экс-премьер.
По словам Яценюка, этот "сериал" против него длится как минимум с 2010-го: "Останавливать обещали - не остановили, хотя и сопровождали все это громкими звуковыми эффектами, провокациями, заказными сюжетами".
"На этот раз тоже истерика через край. Но на фоне глубокого кризиса жанра. Поэтому в сотый раз пишут ложь вроде Арсений Яценюк собирается занимать какую-то должность в нынешней власти. ... Снова и снова пишут о "первом миллиарде". Эту выдумку уже несколько лет назад опроверг сам Мочанов. Пишут много другого бреда", - подчеркнул он.
За этими каналами, отметил Яценюк, стоит "Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине".
"Мы вместе с нашей командой проводим работу, направленную на то, чтобы остановить провокации, которые могут разрушить международную поддержку Украины со стороны наших западных партнеров. Истерика пророссийской информационной канализации значит лишь одно - мы с нашей командой качественно делаем свою работу в интересах Украины и будем делать дальше", - подчеркнул экс-премьер.
"А что касается "тг-помоек" - не забывайте дезинфицировать руки", - подытожил Яценюк.
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Я не кажу, що Яценюк заслуговує пошани, але порівнювати тупе з ... набагато кращим, якось це не вірно.
А брешут они по кацапским методичкам как только вопрос касается Тимошенко или Яценюка.
Он об этом и говорит в статье. Мегатонны брехни, промывка мозгов через подконтрольные СМИ - потом отставка. С Гончаруком примерно та же история. А вот Шмыгаль представитель олигархата. Он для хозяина в доску свой.
"Россия и ее пятая колонна, которая обладает огромными информационными возможностями в Украине" Источник: https://censor.net/n3198923
Як і коли таке трапилося, що в нашої п'ятої колони під повним контролем опинилися одразу три телевізійних канали?!
п.с. модерація тут просто вражає!
Человек, который привел к должности Авакова?.
Кого там мочат? Сеню?
Не слышал?
Мо, таки лучшего министра?
Як пише газета http://delo.ua/ Дело , за словами Мендуся, до складу холдингу ввійдуть газета Товариш, регіональні партійні видання СПУ, а також інтернет-ресурси.
"Газета Товариш уже змінила формат і виходить як громадсько-політичне видання", - сказав Мендусь. За його словами, у планах також збільшення кількості випусків газети з двох до трьох на тиждень.
"Цей третій випуск газети буде регіональним. Тобто в кожному регіоні буде раз на тиждень ніби газета Товариш, але з інформацією, присвяченою саме цьому регіону ", - пояснив він. Регіональні випуски почнуть виходити вже в лютому. На сьогодні тираж Товариша складає 68,575 екземплярів, а в лютому його планують збільшити ще на одну тисячу.
"Керівником цього медіахолдингу нещодавно було призначено відомого українського журналіста- Юрія Бутусова", - сказав Мендусь. Бутусов був сценаристом художнього фільму про події "помаранчевої" революції Помаранчеве небо, створеного за участі СПУ. Він також є головним редактором інтернет-видання Цензор.Net.
Ідею створення медіахолдингу глава СПУ http://files.korrespondent.net/politics/moroz/ Олександр Мороз оголосив на з'їзді партії у вересні минулого року.
"Думаю, що політвиконкому потрібно предметно зайнятися створенням єдиного прес-холдингу з різним ступенем свободи його суб'єктів, у залежності від існуючої практики, професіоналізму творчих колективів. У структуру холдингу варто було б включити і ряд інтернет-проектів, які підтримувала б партія. Природно, мова йде про самооплатні видання", - пояснив він.