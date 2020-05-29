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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня

Справа Шеремета: суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня

Печерський районний суд переніс на 4 червня засідання зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко .

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її захисник Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання у нас знову не відбулося у зв’язку з вже третьою неявкою прокурора. Перенесено на 4 червня, але фактично ми просили переглянути ухвалу, яка діє до завтра. Відповідно, ухвала завтра втрачає чинність, і нам немає чого переглядати", - сказав захисник.

Він зазначив, що сенсу в засіданні, яке буде 4 червня, "вже немає, бо завтра ухвала втрачає чинність".

Читайте також: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Повний текст інтерв'ю з Юлією Кузьменко читайте за посиланням.

Автор: 

суд (11648) Кузьменко Юлія (165)


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б
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29.05.2020 17:47 Відповісти
Л
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29.05.2020 17:58 Відповісти
Позор !!
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29.05.2020 17:48 Відповісти
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3198932
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Вже перекваліфікували мотив для усіх підозрюваних.
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29.05.2020 17:58 Відповісти
А прокурора не можна викликати у суд повісткою? Не з'явився - у наручники та під конвоєм.
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29.05.2020 18:47 Відповісти
Я не понимаю, как это может быть неявка прокурора? Что за муйня, "швидка настя" напала чи що. Свидетелей по музеям вылавливают, а прокурора на рабочем месте не найдут, причем трижды. И суд такое неуважение к себе "проглатывает" без соответствующего реагирования?
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29.05.2020 19:24 Відповісти
Похоже дефицит не только на кадры,но и на белые нитки. Нечем дальше шить дела.Насколько низко и цинично себя ведут.
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29.05.2020 20:49 Відповісти
Конешно, у прокуроров не бывает неуважительных причин! Трижды неявка прокурора - повод для отмены меры содержания под арестом, а не автоматического продолжения его! Но, у юрыстов другие законы... Да и президент с министром показали, как они соблюдают Конституцию и законы Украины.
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30.05.2020 06:42 Відповісти
 
 