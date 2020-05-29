Справа Шеремета: суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня

Печерський районний суд переніс на 4 червня засідання зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко .

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її захисник Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання у нас знову не відбулося у зв’язку з вже третьою неявкою прокурора. Перенесено на 4 червня, але фактично ми просили переглянути ухвалу, яка діє до завтра. Відповідно, ухвала завтра втрачає чинність, і нам немає чого переглядати", - сказав захисник.

Він зазначив, що сенсу в засіданні, яке буде 4 червня, "вже немає, бо завтра ухвала втрачає чинність".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

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