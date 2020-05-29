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Учні 1-4 класів ідуть на канікули, для 5-11 класів онлайн-уроки транслюватимуть ще 2 тижні, - Міносвіти

Учні 1-4 класів ідуть на канікули, для 5-11 класів онлайн-уроки транслюватимуть ще 2 тижні, - Міносвіти

Завершується трансляція уроків для 1-4 класів, а навчання для учнів базової та старшої школи триватиме ще 2 тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Трансляція уроків для 5-11 класів розпочалася 6 квітня і має завершитися наприкінці 2-го тижня літа, тобто в п'ятницю, 12 червня. Ми закликаємо учнів все ж інвестувати цей свій час у навчання - так ви зможете уникнути прогалин у знаннях, які заважатимуть освоювати матеріал надалі. Особливо це важливо при вивченні математики та природничих дисциплін", - підкреслила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона також додала, що всі уроки будуть доступні на YouTube-каналі Міносвіти. Учні зможуть їх використовувати в разі вимушеного пропуску занять. Відео також знадобляться учням, які складатимуть ЗНО, адже тестування передбачає перевірку знань за період всього навчання в школі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

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Карочи, неучи без образования растут
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29.05.2020 17:54 Відповісти
Годятся для сбора клубники.
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29.05.2020 17:56 Відповісти
будущим сельхозработникам, прачкам, водопроводчикам и санитаркам освита только лишней обузой будет
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29.05.2020 18:00 Відповісти
1-4 идут на... огород клубнику собирать учиться, 5-11 мордами в монитор.
Долой античеловеческую дистанционку, тестирования и вакцинацию.
Учителей и медиков запугали увольнениями и лишением денег, пенсий. Только и знают, что повышать цены, понижать уровень учебы и проводить перманентные реформы. Такие действия оканчиваются только революцией.
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29.05.2020 18:41 Відповісти
Вот, не надо херней страдать, все равно за лето забудут, осенью все равно повторять! Пусть дети отдыхают, отстаньте от них со своими дебильными уроками! Лучше, организуйте для них летний отдых (да массовый и при коровирусе), главное: вожатско-воспитательский состав должнн быть не старше 50-ти (чтоб воспитатели не дохли как мухи, не травмировали тем самым детскую неокрепшую психику)!
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29.05.2020 18:47 Відповісти
Які в сраку онлайн-уроки? Вже оцінки за рік виставляються...
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29.05.2020 18:53 Відповісти
Вже табелі отримали.
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29.05.2020 19:04 Відповісти
И книжки сдали)))
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29.05.2020 21:34 Відповісти
 
 