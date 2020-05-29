Учні 1-4 класів ідуть на канікули, для 5-11 класів онлайн-уроки транслюватимуть ще 2 тижні, - Міносвіти
Завершується трансляція уроків для 1-4 класів, а навчання для учнів базової та старшої школи триватиме ще 2 тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Трансляція уроків для 5-11 класів розпочалася 6 квітня і має завершитися наприкінці 2-го тижня літа, тобто в п'ятницю, 12 червня. Ми закликаємо учнів все ж інвестувати цей свій час у навчання - так ви зможете уникнути прогалин у знаннях, які заважатимуть освоювати матеріал надалі. Особливо це важливо при вивченні математики та природничих дисциплін", - підкреслила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.
Вона також додала, що всі уроки будуть доступні на YouTube-каналі Міносвіти. Учні зможуть їх використовувати в разі вимушеного пропуску занять. Відео також знадобляться учням, які складатимуть ЗНО, адже тестування передбачає перевірку знань за період всього навчання в школі.
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