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После скандала Минобороны разблокировало сотрудничество с украинским производителем радаров "НПК Искра"

После скандала Минобороны разблокировало сотрудничество с украинским производителем радаров

Вооруженные силы Украины все же получат новые отечественные радары производства Казенного предприятия "Научно - производственный комплекс "Искра" ("НПК "Искра"), входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Министерство обороны Украины исключило производителя из реестра собственных должников через, якобы, наличие просроченной кредиторской задолженности перед ведомством на общую сумму 5,856 млн грн. со сроком образования 31 мая 2005 по Государственному контракту №91-97 от 12 ноября 1997 года.

Как отметил директор НПК "Искра" Юрий Пащенко: "Сейчас данное недоразумение решено. Оборонное ведомство исключило нас из реестра должников за несуществующий долг и сделало все от себя зависящее перед Госказначейством. На данный момент мы ожидаем перечисления средств на наш счет".

Напомним, 25 мая 2020 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов распространил информацию о том, что Минобороны внесло "НПК" Искра "в реестр должников за якобы долг 2005 года в сумму 5,8 млн гривен. Из-за этого под угрозой оказалось существование коллектива из  2,5 тыс. человек, программа радара ПВО 80К6КС1 и производство радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укроборонпроме" представили восстановленный после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ"

После скандала Минобороны разблокировало сотрудничество с украинским производителем радаров НПК Искра 01

На тот момент вышли все сроки финансирования программы радаров 80К6КС1. Задолженность Минобороны перед предприятием только по этой программе достигла 55 млн грн.

При этом в распространенном журналистом письме, указано, что в соответствии с решением Высшего арбитражного суда Украины от 21 июня 2000 г. о взыскании с "Искры" 5 856 000 грн. по иску прокурора Северного региона Украины в интересах Минобороны было отказано. В дальнейшем при пересмотре решения, требования Минобороны были отклонены в полном объеме.

Также смотрите: В Украине разработали радиолокатор "Трасса-М", соответствующий стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Напомним, КП "НПК "Искра" является ведущим разработчиком и производителем наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. На предприятии изготавливаются широкий спектр современных обзорных радаров, среди которых 90К6Е, 80К6 и 36Д6, средств радиоэлектронной борьбы Р-330 "Мандат Б1Э", а также комплексы контрбатарейной борьбы 1Л220УК.

Автор: 

Минобороны (7355) оборона (4779) радар (56) Укроборонпром (1732) Бутусов Юрий (3589)


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Топ коментарі
+20
Бутусову респект. Хоть один как-то болеет за нашу армию.
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29.05.2020 18:08
+8
Общим , что хотят , то и Делают , Блокируют , Роз блокируют , а где Власть которая должна со своими Силовыми Органами розбираться . Такое ощущение , что все держится на плечах Волонтеров, а сливки собирают чинуши с непомерными зарплатами. Розобраться нужно , может премия еще приходит из за поребрика , за Розвал.
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29.05.2020 18:00
+7
зелесрань минобороновская и тут обосралось,как только пошла шумиха в сми. может бутусову еще разок нужно написать статью о том, как зеленский уничтожил павлоградский завод, может тогда зебилы раздуплятся, и восстановят работу предприятия изготавливающего ракетное топливо для наших новых ракет
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29.05.2020 18:28
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Общим , что хотят , то и Делают , Блокируют , Роз блокируют , а где Власть которая должна со своими Силовыми Органами розбираться . Такое ощущение , что все держится на плечах Волонтеров, а сливки собирают чинуши с непомерными зарплатами. Розобраться нужно , может премия еще приходит из за поребрика , за Розвал.
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29.05.2020 18:00 Відповісти
Бутусову респект. Хоть один как-то болеет за нашу армию.
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29.05.2020 18:08 Відповісти
Переведите, плиз.
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29.05.2020 18:15 Відповісти
А за чим там наглядає Мустафа Найєм.
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29.05.2020 18:12 Відповісти
следит за руками....
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29.05.2020 18:18 Відповісти
це відбулось якраз завдяки діям Наєма
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29.05.2020 18:27 Відповісти
Каким конкретно? Ссылка на то что оно сделало есть?
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29.05.2020 19:10 Відповісти
За наполнением своего кармана он наблюдает..
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29.05.2020 19:08 Відповісти
А на гилляку того перса который эту хрень мутил не? козачок ведь засланный сто процев!
Шо за формулировка - Минобороны..там есть конкретное рыло, которое это дело мутило!
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29.05.2020 18:16 Відповісти
https://censor.net/user/178183. Найем не президент.
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29.05.2020 18:27 Відповісти
тю... а каким боком тут президент и Найем к моему посту?
Ты статью Бутусова читал ,не? Или абы квакнуть?
. Минобороны нашло какую-то старую просроченную задолженность... 2005-го года! 2005-го! На сумму в 5,8 миллиона гривен. С тех пор сменилось множество правительств, тома переписки по этим долгам написаны, сменились директора, началась война, подписаны и выполнялись госпрограммы, но чтобы шантажировать предприятие этой абсурдной претензией, кто-то в МО не поленился, нашел какую-то бумажку, и парализует работу одного из немногих еще живых предприятий в сфере радиолокации, чтобы "отжать"

И где здесь про преза и Найема?
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29.05.2020 18:40 Відповісти
"Зоопарк-3" за такое название можно и наказать, если это не цифра три в конце а буква Зе.
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29.05.2020 18:25 Відповісти
До тех пор, пока конкретного мудозвона из Миннеобороны, виновного в блокировании работы "Искры", показательно не накажут в назидание другим, такой цирк будет продолжаться бесконечно. И не только у военных, но и у мирняков. Видать, это очень нужно нашему гидранту или гаранту (хотя, как он сам говорил - какая разница?), ведь реакции из приёмной никакой.
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29.05.2020 18:26 Відповісти
зелесрань минобороновская и тут обосралось,как только пошла шумиха в сми. может бутусову еще разок нужно написать статью о том, как зеленский уничтожил павлоградский завод, может тогда зебилы раздуплятся, и восстановят работу предприятия изготавливающего ракетное топливо для наших новых ракет
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29.05.2020 18:28 Відповісти
Оборонное предприятие не даст армии свою продукцию, потому что минобороны имеет к нему кредиторские претензии! Звучит как чушь собачья, но это украинские реалии...
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29.05.2020 18:34 Відповісти
Бо вороги всюди попролазили, як таргани.
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30.05.2020 10:34 Відповісти
"
якобы, наличие просроченной кредиторской задолженности перед ведомством на общую сумму 5,856 млн грн. со сроком образования 31 мая 2005 по Государственному контракту №91-97 от 12 ноября 1997 года.
Как отметил директор НПК "Искра" Юрий Пащенко: "Сейчас данное недоразумение решено. Оборонное ведомство исключило нас из реестра должников за несуществующий долг


Что это за йо..... твою мать???
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29.05.2020 18:41 Відповісти
В США немає ніяких сшапромів,так само як і в інших країнах НАТО.Зброю і техніку потрібно купляти напряму.а не через корупційні прокладки.
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29.05.2020 19:15 Відповісти
С ужасом читаю эту и другие на такую тему публикации. Страна в состоянии войны. Очень большая вероятность нападения со стороны Крыма из-за воды, а у нас то 3 млн мин уничтожают, то блокируют работу предприятий оборонки. Неужели этим занимаются сознательно? А если по глупости и дурости разве это не преступление? Никакие диверсанты не ровня нашим чиновникам.
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29.05.2020 19:17 Відповісти
слушайте в Ютубе Пионтковского, Ларионова, Гордона.Обратите внимание на слова "внешнее управление" и "Союз независимых государств" и все поймете. Нас уже почти что нет.
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29.05.2020 22:01 Відповісти
А теперь найти и привлечь к ответственности "мудреца", включившего "Искру" в реестр должников. Как минимум халатность, максимум - предательство.
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29.05.2020 19:21 Відповісти
Зрада, сумнівається в зраді лише ідіот.
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30.05.2020 10:38 Відповісти
Такое впечатление что РНБО существует для "галочки". Уважаемые долбоебы ,в стране ВОЙНА В Украине НЕТ собственного производства боевой авиации (хотя могут сделать боевые вертолеты,но их НЕТ) А война технологичная не автоматами а ракетами и авиацией. Вам ПРИДУРКИ уже показали Будапештский меморандум( с чернилами ГЛАВНЫХ держав и словами"глубокой озабоченности когда ядерная держава просто проигнорировала эти чернила) ЭТО ОБЯЗЫ держав гарантов и они могли заставить Россию отступить за....1 час,если бы единым фронтом поставили России условие. Поставили? Нет. Будут они защищать Украину? НЕТ!! Дадут оружие( не двадцать установок Джавелин,которые НЕЛЬЗЯ использовать в ВОЙНЕ СЕЙЧАС) НЕТ!!! Единственное БОЛЬНО которое Украина СЕЙЧАС может успешно делать это РАКЕТЫ и ПВО,беспилотники. И ВЕЗДЕ идёт САБОТАЖ в областях где у Украины КОЗЫРИ( почему то)- на ракеты нет заказа,ПВО нет заказа и какие то долги,суды???,беспилотники( украинские разработки волонтеров в ПОРЯДКИ лучше чем финансируемые государством и те уехали в Китай) В стране война? Если война тогда надо прекращать мирные" манцы" и ЖЕСТКО,БЫСТРО принимать решения и находить ПОЧЕМУ,КЕМ устраивается оборонный саботаж. Это же на поверхности. Зачем" вытянули" этот "долг",КТО( организатор и заказчик ) ПОЧЕМУ Минобороны не заказывает лучшие разработки украинских предприятий( 5% ВВП для чего что бы плодить жирных" лампасов" сотни "штабов"( абсолютно бесполезных и импотентных ибо в БОЕВЫХ условиях ВСЕ решает компетентность и личная инициатива ПО месту),"тыловиков" НЕ способных ДО сих пор организовать обеспечение ТЕМ что НУЖНО реально на фронте) Кто в РНБО будет механизм взаимодействия налаживать? Неужели не понятно что хорошее вооружение ЭТО козырь в переговорах,это валюта,это субъектность! Долбоебы как можно этого не понимать? Если не дай бог война наш потенциал будет уничтожать авиация и ракеты. Долг в пять миллионов на одной чаше( взятка судье хозсуда,министру или любому госшнырю,например) и экономика,безопасность и субъектность Украины на другой чаше. Какое РНБО.Вы ********!!!!!
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30.05.2020 04:26 Відповісти
Правила виживання у світі жорсткі, і поважають сильного і справедливого, здатного захистити свою територію і свій народ. Слизького, дволикого, хамовитого і схильного до зради -- ніхто не поважає. Таких давлять, принижують і поневолюють.
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30.05.2020 10:49 Відповісти
 
 