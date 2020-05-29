После скандала Минобороны разблокировало сотрудничество с украинским производителем радаров "НПК Искра"

Вооруженные силы Украины все же получат новые отечественные радары производства Казенного предприятия "Научно - производственный комплекс "Искра" ("НПК "Искра"), входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Министерство обороны Украины исключило производителя из реестра собственных должников через, якобы, наличие просроченной кредиторской задолженности перед ведомством на общую сумму 5,856 млн грн. со сроком образования 31 мая 2005 по Государственному контракту №91-97 от 12 ноября 1997 года.

Как отметил директор НПК "Искра" Юрий Пащенко: "Сейчас данное недоразумение решено. Оборонное ведомство исключило нас из реестра должников за несуществующий долг и сделало все от себя зависящее перед Госказначейством. На данный момент мы ожидаем перечисления средств на наш счет".

Напомним, 25 мая 2020 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов распространил информацию о том, что Минобороны внесло "НПК" Искра "в реестр должников за якобы долг 2005 года в сумму 5,8 млн гривен. Из-за этого под угрозой оказалось существование коллектива из 2,5 тыс. человек, программа радара ПВО 80К6КС1 и производство радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3".

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На тот момент вышли все сроки финансирования программы радаров 80К6КС1. Задолженность Минобороны перед предприятием только по этой программе достигла 55 млн грн.

При этом в распространенном журналистом письме, указано, что в соответствии с решением Высшего арбитражного суда Украины от 21 июня 2000 г. о взыскании с "Искры" 5 856 000 грн. по иску прокурора Северного региона Украины в интересах Минобороны было отказано. В дальнейшем при пересмотре решения, требования Минобороны были отклонены в полном объеме.

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Напомним, КП "НПК "Искра" является ведущим разработчиком и производителем наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. На предприятии изготавливаются широкий спектр современных обзорных радаров, среди которых 90К6Е, 80К6 и 36Д6, средств радиоэлектронной борьбы Р-330 "Мандат Б1Э", а также комплексы контрбатарейной борьбы 1Л220УК.