На Кіровоградщині під час збою роботи підйомника шахти постраждало 6 осіб, - Нацполіція
На одній із шахт Кіровоградської області стався збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання. У результаті було травмовано шестеро осіб.
Про це сповідомляє управління Нацполіції в Кіровоградській області, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомлення про збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній із шахт надійшло в поліцію сьогодні, 29 травня, близько 7:30. За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні і перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню", - сказано в повідомленні.
Так, на місце події викликали рятувальників, які допомогли людям піднятися на поверхню. Внаслідок інциденту тілесних ушкоджень зазнали шість громадян, яких каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.
"Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий", - зазначили в поліції.
За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Этот сбой заключался в том, что лифт упал?