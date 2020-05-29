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На Кіровоградщині під час збою роботи підйомника шахти постраждало 6 осіб, - Нацполіція

На Кіровоградщині під час збою роботи підйомника шахти постраждало 6 осіб, - Нацполіція

На одній із шахт Кіровоградської області стався збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання. У результаті було травмовано шестеро осіб.

Про це сповідомляє управління Нацполіції в Кіровоградській області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній із шахт надійшло в поліцію сьогодні, 29 травня, близько 7:30. За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні і перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню", - сказано в повідомленні.

Так, на місце події викликали рятувальників, які допомогли людям піднятися на поверхню. Внаслідок інциденту тілесних ушкоджень зазнали шість громадян, яких каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

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"Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий", - зазначили в поліції.

За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі.

Автор: 

Нацполіція (15129) шахта (703) Кіровоградська область (564)


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" произошел сбой в системе подъемного механизма лифтового оборудования. В результате были травмированы шесть человек."
Этот сбой заключался в том, что лифт упал?
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29.05.2020 18:12 Відповісти
На Кіровоградщині Знаю тільки одні рудники - Смоліно, - уранові. Де там ще ШАХТИ з ліфтами є?
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29.05.2020 18:21 Відповісти
ЦЕ Алєксеевка , на півдорозі Кіровоград-Смоліно ..у двох переломи позвонків...
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29.05.2020 19:14 Відповісти
на фото ахмєт на лопату КАВС самолічно для роботяг оборудує...
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29.05.2020 20:05 Відповісти
 
 