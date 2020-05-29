На Кіровоградщині під час збою роботи підйомника шахти постраждало 6 осіб, - Нацполіція

На одній із шахт Кіровоградської області стався збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання. У результаті було травмовано шестеро осіб.

Про це сповідомляє управління Нацполіції в Кіровоградській області, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній із шахт надійшло в поліцію сьогодні, 29 травня, близько 7:30. За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні і перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню", - сказано в повідомленні.

Так, на місце події викликали рятувальників, які допомогли людям піднятися на поверхню. Внаслідок інциденту тілесних ушкоджень зазнали шість громадян, яких каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

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"Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий", - зазначили в поліції.

За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі.