Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 29 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку нинішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Богданівка, Кримське та Старогнатівка.

За даними розвідки, 28 травня українські військовослужбовці ліквідували одного та поранили чотирьох російських окупантів. Крім того, знищено один 82 мм міномет противника.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення пограбування, 8 крадіжок, шахрайство та 14 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 46 адміністративних правопорушень. Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

Дивіться також: У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою. ФОТО