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На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из управлений ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР 01

Досудебным расследованием установлено, что чиновник ГСЧС требовал и получил взятку в сумме 40 тыс. гривен от субъекта хозяйствования за согласование и получения разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности.

На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР 02

Также смотрите: Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

29 мая чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второго транша взятки в размере 35 тыс. гривен.

На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР 03

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Сотрудник налоговой задержан во время получения $12 тыс. взятки на Житомирщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (4702) Одесса (5451) ГСЧС (5104) ГБР (3488)


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Это какой то наезд на лучшего министра со стороны ФСБ.
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29.05.2020 18:42 Відповісти
Корупція нової влади продовжується.
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29.05.2020 18:43 Відповісти
взятки берут в Украине последние 30 лет!!!
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29.05.2020 18:52 Відповісти
Коли закінчиться спортивна ловля і почнуть саджати?
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29.05.2020 18:59 Відповісти
Та хоть бы не смешили 3,14зду ,она и так смешная.Завтра выпустят и извинятся.
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29.05.2020 20:03 Відповісти
 
 