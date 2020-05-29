На Одесчине чиновник ГСЧС попался на взятке 40 тыс. грн за согласование документов, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из управлений ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что чиновник ГСЧС требовал и получил взятку в сумме 40 тыс. гривен от субъекта хозяйствования за согласование и получения разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности.
29 мая чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второго транша взятки в размере 35 тыс. гривен.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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