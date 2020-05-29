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Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти

Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти встановив наявність порушення академічної доброчесності в наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами наданої в листі перевірки і додатках інформації, Комітет з питань етики встановив, що в деяких наукових роботах (перелік яких надається в рішенні від 07.05.2020 р) д.ю.н. Гриценко І.С. допустив оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження і відтворення опублікованих текстів інших авторів без вказівки авторства, а також оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів", - сказано в рішенні Комітету.

З огляду на вищесказане, Комітет з питань етики рекомендує Національному агентству надати КНУ ім.Тараса Шевченка всі матеріали, на підставі яких ухвалювалися рішення Комітету з етики щодо ймовірних порушень академічної чесноти Гриценка, з пропозицією забезпечити їх об'єктивний і неупереджений розгляд та вирішення згідно із затвердженими внутрішніми процедурами, а також проінформувати Національне агентство про результати такого розгляду.

Також Комітет рекомендує закладам вищої освіти звернути увагу на необхідність реальної реалізації політики, стандартів і процедур дотримання академічної чесноти усіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Вищі навчальні заклади повинні не тільки затвердити потрібну внутрішню нормативну базу, а й реагувати на факти порушення академічної чесноти.

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Автор: 

плагіат (69) Університет (180) юрист (56)


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Топ коментарі
+9
Ой, я вас прошу! Якщо перевірити КМУ, ВРУ ОПУ, ОГПУ, ДБР та ін. на плагіат в дипломних роботах посадовців з вищою освітою, то добре буде, якщо лишиться хоча б третина тих, хто писав сам
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29.05.2020 19:08
+3
Як правило, закордонну.
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29.05.2020 19:16
+3
Вся система освіти побудована на обмані і плагіаті. Її потрібно ліквідувати разом зі всіма тими кандидатами і професорами і створити нову з повторним захистом для тих лжедисертантів!!!
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29.05.2020 19:16
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Ой как неловко вышло.
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29.05.2020 19:01 Відповісти
Никогда такого не было, и тут опять!!!
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29.05.2020 19:07 Відповісти
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29.05.2020 21:08 Відповісти
Ой, я вас прошу! Якщо перевірити КМУ, ВРУ ОПУ, ОГПУ, ДБР та ін. на плагіат в дипломних роботах посадовців з вищою освітою, то добре буде, якщо лишиться хоча б третина тих, хто писав сам
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29.05.2020 19:08 Відповісти
хто пише сам, йдуть в науку
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29.05.2020 19:11 Відповісти
Як правило, закордонну.
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29.05.2020 19:16 Відповісти
Мені біль подобались не наукові дослідження, а експерименти... Тому в науку не пішов, а пішов до "залізячників" Вже майже 25 років не жалкую про вибір
Це я про те, що не всі йдуть в науку. Є і ледарі, на кшталт мене
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29.05.2020 19:41 Відповісти
думаете, в науке так уж сами пишут?
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29.05.2020 21:09 Відповісти
я думаю, что в науке сами пишут.

мало того, в науке сами пишут то, что сами придумали
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29.05.2020 21:11 Відповісти
у мене студенти писали дипломні самі.Але в науку пішли не всі.
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29.05.2020 22:00 Відповісти
Наивный человек! Кто пишет сам, того в науку не пускают. Он за свой научный труд никому денег не даст.
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29.05.2020 22:07 Відповісти
Да ну на )))

Новое очень пользуется спросом
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30.05.2020 00:21 Відповісти
Поточне законодавство України не передбачає реального покарання за такі дії.

Просто комусь потрібно організувати вакантну посаду декана...
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29.05.2020 19:09 Відповісти
Вся система освіти побудована на обмані і плагіаті. Її потрібно ліквідувати разом зі всіма тими кандидатами і професорами і створити нову з повторним захистом для тих лжедисертантів!!!
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29.05.2020 19:16 Відповісти
Сколько таких иностранцев с лжедиссертациями и лжедокторскими выпустили ВУЗы после внедрения Боллонского процесса? Вы предлагаете международный скандал.
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29.05.2020 22:12 Відповісти
Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти - Цензор.НЕТ 2116http://kupit-diplom.com.ua/buy-diploma-degree.html
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29.05.2020 19:30 Відповісти
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29.05.2020 21:09 Відповісти
В нормальному світі якщо хтось попався на плагіаті то людина втрачає все - автоматично звільняють з посад, університети відкликають всі дипломи та почесні звання, плагіатор має повернути незаконно виплачену зарплатню, праці вилучаються з бібліотек, наукові керівники або рецензенти сплачуюють величезні штрафи і пожиттєво позбавляються права керувати (рецензувати) науковими роботами. Ганьба така що на роботу такого вже ніхто не візьме... А тут... ля-ля, бла-бла і що? "А віз і нині там"...
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29.05.2020 19:39 Відповісти
в нормальном мире нет такого количества профессоров в каждом сарае
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29.05.2020 21:10 Відповісти
Профессоров у нас как раз и не хватает! Потому и заказывают придурки кандидатские и докторские. Научные занятия настолько мало оплачиваются, что те кто хочет заниматься наукой немедленно эмигрируют. Выбор то какой? "Обкладывать" данью студентов либо стать "литературным негром" - писать кандидатские и докторские придуркам и включать их в соавторы. Первое и второе позорно и мерзко, а вот третье просто грязно. Потому мой докторский диплом LSE я повесил на стену... Вот спросит кто ... а у меня есть!
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29.05.2020 21:22 Відповісти
профессоров у нас переизбыток. и 80% из них липовые. я говорю только о гуманитарных дисциплинах. Если раньше аспирантура существовала только там, где была своя научная школа, и только там был 1-2 професора, то сейчас все давно забыли, что такое научная школа. Какая там школа, просто повышают зарплату, пенсию зарабатывают. Власти хотят, потому что пробиться в ректорат означает пробиться к деньгам. И нехилым деньгам. Отсюда и высочайший уровень науки.
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29.05.2020 23:06 Відповісти
Я преподаватель в пятом поколении. Надеюсь на мне эта традиция закончится. Преподавать не выгодно. Этим можно заниматься только для сбора средств и личного пиара да и то только на Западе. И еще. Это скоро становится скучным и утомительным. У нас раньше преподавание было что то вроде "налога" или "дополнительной нагрузки" за право осваивать бюджетные деньги выделенные на исследование которым Вы занимались. Теперь денег не выделяют. Гранты из-за бугра тоже нет смысла реализовывать здесь потому что после уплаты налогов на полученные средства на исследование денег не то что на зарплату себе-любимому, но и на само исследование почти не остается... "Нехилые деньги" воруют ректора-распорядители имущества университетов и институтов. То есть чиновники от науки. Ученым с этого ни чего не урывается. Более того, администраторы лезут в соавторы. И при этом "на халяву" - "ну мы ж вам даем кафедру", то есть возможность "доить" студентов и аспирантов...
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29.05.2020 23:38 Відповісти
зарабатывают главным образом на платниках. Вузы перевели на хозрасчет. И администрация этим пользуется, правда, в разной степени. В зависимости от совести.
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29.05.2020 23:55 Відповісти
Я ушел с кафедры еще в 2008. Первое время были проблемы с налаживанием источников дохода. Сейчас зарабатываю больше и не нуждаюсь в пенсии. Обратно точно не вернусь и каждая встреча с бывшими сотрудниками подтверждает правильность принятого вовремя решения. За эти годы создал свой "мини-пенсионный фонд" то есть обеспечил себе постоянный доход от аренды недвижимости и, самое главное!, я видел как растут мои дети.
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30.05.2020 00:16 Відповісти
Ехо Харві Вайнштейна вже докотолось і до КДУ. Брат Єрмака мабуть вже продав посаду, декана і виявили раптом плагіат у роботах Івана Гриценка. Декану вже 63 роки і йому вже начхати на всі плагіати.
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29.05.2020 20:20 Відповісти
Случайно,он не преподавал Ю. Бутусову?
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29.05.2020 20:50 Відповісти
если проверить на плагиат диссертации, защищенные после 1990, половину можно смело выгонять. А если проверить качество публикаций, вообще можно обхохотаться. Дело в том, что научные сборники никто не читает, а в отчетности нужно указывать количество публикаций за истекший период. Вот люди и штампуют абы не мовчки.
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29.05.2020 21:14 Відповісти
но это не касается точных и наук. все безобразии творится в сфере гуманитарки.
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29.05.2020 21:15 Відповісти
Гуманитарка как раз не требует серьезного госфинансирования а потому и наукой в строгом смысле слова не считается. Безобразие это когда директор военного завода защитивший 40 лет назад кандидатскую по закрытой теме и внедрившего результаты своих разработок в производство получает государственные отчисления за то что его устаревший девайс до сих пор производится. И он костьми ляжет чтобы пожизненно получать свои отчисления! И вот для этого такие как он создают невероятные препятствия всему новому. И новое ... уезжает за рубеж вместе с носителями... Я уже не говорю о финансировании науки - 0,17% ВВП - это запредельный дебилизм...
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29.05.2020 21:32 Відповісти
в Украине лженаука и лжеучёные на 99% , надо всё менять от начала до конца , всё прогнило , всё поставлено на коммерческий поток - диссертации , защиты , девальвация званий ужасная
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29.05.2020 21:38 Відповісти
Законы физики, инженерии, математики никто не отменял! Вопрос в самореализации. Именно в финансовом отношении! Если нужен ученый то платите! Ну вот зачем ученому грамота на стену когда жрать нечего и денег на исследование нет? Тем более на внедрение и получение авторских отчислений...
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29.05.2020 21:47 Відповісти
Поосторожнее с гуманитариями. Точную и незыблемую теорию Энштейна уже опровергли.
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Эйнштейна считаю интеллектуальным вором а не ученым. Лейблом пафоса.
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29.05.2020 23:12 Відповісти
Предложили разную херню, но не прочитал главного,предложения покинуть должность декана.Чему он может научить юристов,если сам аферист?
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29.05.2020 21:15 Відповісти
тому же, что умеет сам
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29.05.2020 21:16 Відповісти
В Украине в высшей школе 90% минимум лжеучёные , качество преподавания вообще оторвано от реалий жизни , всё надо менять
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29.05.2020 21:40 Відповісти
Тут стоит добавить что 87% руководителей университетов и институтов ... выходцы из села. Это означает что все административные позиции в ВУЗах вокруг таких селючков начинает постепенно заполнятся кумами, сватами, родственниками и земляками. Некоторые ВУЗы Украины уже похожи на сельские ярмарки. Лично был свидетелем как одна дама-крестьянка с дипломом доктора педагогических наук в Драгоманова распекала своих подчиненных: ".. я из-за вас бросила тракторный стан..."! Не удивительно что проходной балл ЗНО в Драноманова всего лишь 103 балла... И потом их выпускники вместо того чтобы пасти коз учат наших детей...
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29.05.2020 21:53 Відповісти
100% , КНЭУ тоже падает в пропасть со страшной силой . Деградация среди преподов ужасная , пересдавать дают , пока не сдаст , студенты просто издеваются над нормальными преподами.
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30.05.2020 16:51 Відповісти
Це не тільки в Україні.Це майже в усіх республіках,які вийшли з сссрії.Я,свого часу,читала кандидатські в першому московському медині-----у нас такі роботи писали дипломники.
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29.05.2020 22:05 Відповісти
Я захистив дипломну по кафедрі історії вітчизняної філософії в КДУ. Нещодавно з подивом надибав автореферат кандидатської з МГУ - якийсь кацапський чиновник "захистив" мою дипломну через 30(!) років як кандидатську.
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29.05.2020 23:15 Відповісти
знакомо , я в курсе этой кухни
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30.05.2020 16:37 Відповісти
Дистанционная деградация повысит эти 90% до 100%. А все началось с внедрения Боллонской системы.
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29.05.2020 22:50 Відповісти
Болонская система подразумевает единый для всех студентов в разных странах массив "источников". Как правило, они на английском. У нас университетские библиотеки англоязычной учебной литературы практически не закупают - ну нет денег. Переводов не просто не хватает, а их мизерное количество и к тому же с отставанием от 7 лет. Отсюда, у нас никогда не было даже подобия внедрения Болонской системы. Что же это было? Имитация.
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29.05.2020 23:45 Відповісти
пусть по учёной степени генпрокурора Венедиктовой пройдутся...Уж слишком явные у неё "пробелы" в юридических вопросах средней категории...
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29.05.2020 23:12 Відповісти
Так у нее ж папик ментовский генерал. Что не ясно?
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29.05.2020 23:47 Відповісти
 
 