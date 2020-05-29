Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти встановив наявність порушення академічної доброчесності в наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами наданої в листі перевірки і додатках інформації, Комітет з питань етики встановив, що в деяких наукових роботах (перелік яких надається в рішенні від 07.05.2020 р) д.ю.н. Гриценко І.С. допустив оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження і відтворення опублікованих текстів інших авторів без вказівки авторства, а також оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів", - сказано в рішенні Комітету.

З огляду на вищесказане, Комітет з питань етики рекомендує Національному агентству надати КНУ ім.Тараса Шевченка всі матеріали, на підставі яких ухвалювалися рішення Комітету з етики щодо ймовірних порушень академічної чесноти Гриценка, з пропозицією забезпечити їх об'єктивний і неупереджений розгляд та вирішення згідно із затвердженими внутрішніми процедурами, а також проінформувати Національне агентство про результати такого розгляду.

Також Комітет рекомендує закладам вищої освіти звернути увагу на необхідність реальної реалізації політики, стандартів і процедур дотримання академічної чесноти усіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Вищі навчальні заклади повинні не тільки затвердити потрібну внутрішню нормативну базу, а й реагувати на факти порушення академічної чесноти.

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