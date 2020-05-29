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Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО

Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО

Руководитель отделения и сотрудник в/ч требовали у призывника $1000 за то, чтобы признать его неспособным к прохождению военной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как установили сотрудники полиции и СБУ, злоумышленники требовали у призывника 1000 долларов США за содействие в оформлении документов о признании его непригодным к прохождению военной службе в Вооруженных силах Украины", – указано в сообщении.

В полиции сообщают, что руководителя отделения одной из воинских частей и его сотрудника задержали сегодня во время передачи денег. Следственные действия проходят на месте задержания и в одном из районных военкоматов.

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По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке 01
Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке 02

Автор: 

взятка (4702) Львов (3069) военкомат (432)


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