Послугою платної камери в Лук'янівському СІЗО вже скористалися 2 особи, - Мін'юст

У Київському слідчому ізоляторі платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах скористалися дві особи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашому пілотному проєкті є 2 клієнти. Вони в Києві", - сказала Висоцька, відповідаючи на запитання, скільки осіб скористалися платною послугою щодо наданням поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в рамках експериментального проєкту.

Вона уточнила, що особи оплатили послугу з надання поліпшених побутових умов у СІЗО на місяць і перебувають у чотиримісній камері удвох.

"У нас є 24 тисячі, ми чекаємо закінчення місяця, адже якщо їх достроково звільнять, маємо повернути гроші за невідбуту частину. І плануємо, як ми відремонтуємо і презентуємо першу камеру", - сказала Висоцька.

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Заступник міністра розповіла, що в ці вихідні разом із міністром юстиції Денисом Малюською відвідають Дніпро та Запоріжжя, де також планують відкрити в СІЗО платні камери.

За словами Висоцької, відкриття платних камер планується також у СІЗО Харківської області, Чернівцях, інших великих містах України.

Нагадуємо, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

8 травня 2020 року у Київському слідчому ізоляторі відкрили 4 платні камери: одну двомісну, одну тримісну та дві чотиримісні. Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

9 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор, де відкрили одну платну камеру, доба перебування в якій коштує 1 тис. грн, тиждень - 3,5 тис. грн, місяць - 4 тис. грн. Також 25 травня відкрили платні камери в Чернігівському СІЗО, де вартість перебування за добу складає 500 грн, за тиждень -1 600 грн, за місяць - 3500 грн.