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Новини
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Послугою платної камери в Лук'янівському СІЗО вже скористалися 2 особи, - Мін'юст

Послугою платної камери в Лук'янівському СІЗО вже скористалися 2 особи, - Мін'юст

У Київському слідчому ізоляторі платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах скористалися дві особи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашому пілотному проєкті є 2 клієнти. Вони в Києві", - сказала Висоцька, відповідаючи на запитання, скільки осіб скористалися платною послугою щодо наданням поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах в рамках експериментального проєкту.

Вона уточнила, що особи оплатили послугу з надання поліпшених побутових умов у СІЗО на місяць і перебувають у чотиримісній камері удвох.

"У нас є 24 тисячі, ми чекаємо закінчення місяця, адже якщо їх достроково звільнять, маємо повернути гроші за невідбуту частину. І плануємо, як ми відремонтуємо і презентуємо першу камеру", - сказала Висоцька.

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Заступник міністра розповіла, що в ці вихідні разом із міністром юстиції Денисом Малюською відвідають Дніпро та Запоріжжя, де також планують відкрити в СІЗО платні камери.

За словами Висоцької, відкриття платних камер планується також у СІЗО Харківської області, Чернівцях, інших великих містах України.

Нагадуємо, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

8 травня 2020 року у Київському слідчому ізоляторі відкрили 4 платні камери: одну двомісну, одну тримісну та дві чотиримісні. Вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

9 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор, де відкрили одну платну камеру, доба перебування в якій коштує 1 тис. грн, тиждень - 3,5 тис. грн, місяць - 4 тис. грн. Також 25 травня відкрили платні камери в Чернігівському СІЗО, де вартість перебування за добу складає 500 грн, за тиждень -1 600 грн, за місяць - 3500 грн.

Автор: 

Київ (19405) Мін'юст (1586) СІЗО (723) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+6
А Єрмак забронював?
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29.05.2020 19:30
+5
Пора уже ОП зельцмана туда переехать вместе с ОГПУ!
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29.05.2020 19:36
+5
Зєля, присматрюйся, мєста забівай!)))
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29.05.2020 19:36
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А Єрмак забронював?
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29.05.2020 19:30 Відповісти
Чи на нього ізолятор СБУ?
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29.05.2020 19:31 Відповісти
Пора уже ОП зельцмана туда переехать вместе с ОГПУ!
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29.05.2020 19:36 Відповісти
А услуги масажистки входят в стоимость?
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29.05.2020 19:36 Відповісти
дополнительно оплачиваются, это же все таки не all inclusive))
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29.05.2020 19:51 Відповісти
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29.05.2020 19:55 Відповісти
Зєля, присматрюйся, мєста забівай!)))
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29.05.2020 19:36 Відповісти
Та не,он лучше в Горловку поедит гостролировть как в 14-м.
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29.05.2020 20:46 Відповісти
ой...скажите скорее онищенке...что уже есть в Украине условия для его экстрадиции...(ему можно впарить и одноместный карцер-келья-люкс за 500 баксов в сутки...)))) а то он бедный не знает где голову приклонить когда Германия кышнет )))) а наши кельи ему видите ли не по феншую ))))
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29.05.2020 19:38 Відповісти
у него 2 условия, что-бы из окна был виден Бундестаг, и надзиратель говорил на немецком.
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29.05.2020 19:52 Відповісти
так отакая галя балуваная ))))
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29.05.2020 19:54 Відповісти
Сидел в Германии в тюрьме в 1993м году. Бананы,киви,сыры,кофе,столовые приборы (ножи и вилки), стоматология,тенис настольный,баскетбол, суровая действительноть немецкой тюрьмы.
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29.05.2020 20:47 Відповісти
Архангелам и попам есть о чём подумать! Индульгенции, то да сё...
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29.05.2020 19:39 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83/a-53587061?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Німецький суд не переконали цими картинками. Він відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну через брак гарантії щодо належного утримання в українській тюрмі .
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29.05.2020 19:46 Відповісти
за чесно зароблені гроші...чи за них хтось чесний платить...наприклад. якийсь депутат...
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29.05.2020 20:00 Відповісти
Вже пішов поділ країни на фавели і особисті гасієнди.
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29.05.2020 20:07 Відповісти
Ого! Цікаво,а жулька про тепленьке містечко для себе вже потурбувалася?!
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29.05.2020 20:15 Відповісти
Молюска полон креатива.
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29.05.2020 20:23 Відповісти
Если государство зарабатывает само себе деньги (платные услуги в сизо), то зачем мы платим ему налоги???
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29.05.2020 21:03 Відповісти
Украл , выпил ,в СИЗО , а украденные деньги на платную камеру! Во , блин класс!
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29.05.2020 23:24 Відповісти
Не забудьте им учесть страшные невыносимые условия в сизо и считать день за два! По закону Савченко!
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30.05.2020 02:39 Відповісти
А визиты шлюх к в"язням тоже входят меню "улучшенных бытовых условий"пребывания в СИЗО?
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30.05.2020 08:53 Відповісти
 
 