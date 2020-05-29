Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція
Правоохоронці затримали 24 учасників стрілянини в м. Бровари Київської області. Встановлено, що конфлікт стався через розподіл пасажиропотоку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
"Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", і маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - сказано в повідомленні.
Поліцейські з'ясували, що правопорушники приїхали зі зброєю в Бровари вранці, 29 травня, в проміжок часу між 6:30 і 7:00 з боку Києва.
Правоохоронці нагадали, що на місці події спочатку було затримано 11 озброєних чоловіків. Згодом на території Вінницької та Житомирської області затримано ще 13 учасників збройного конфлікту.
"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина в Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку", - сказано в повідомленні.
Слідчо-оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших учасників події тривають.
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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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Все оплаты за поездки должны идти через терминалы. Терминалы должны сканироваться онлайн. И количество пассажиров тоже...
Этот бизнес в Броварах крышуется лично Аваковым.
Наезд был со стороны винницких ментов, которых Аваков сегодня уволил.
Вывод - Авакову уже сплели лапти и начался дележ его бизнеса.
все бордели тоже, игральные заведения туда же.
кто главный мэнт? и он конечно хороший и вааще без понятия шо, хто и где... а то на местах опричники зарвались?
или как?
а тут виходить що там 90ті роки. люди самі рєшають по понятіям хто буде де возити.
чи ти до цього не додумався? тіко ото - бубочка... без бариги?
так кому ставити це питання?
ці схеми не з часів мальдівського. я про ці схеми знав ще за довго до війни. у нас куди не кінь - всюди схеми. будують багатоповерхівку - схема, ремонт дороги - схема, купують автобуси - схеми, схеми, схеми...
у нас треба дуже радикальні реформи. всіх чинуш, лікарів, ментів,суддів, прокурорів - всіх може організувати схему - всіх через лупу розслідувань з конфіскацією і родичів так само.
покі цього не буде - толку не буде. і щоб не можна було відкосити сходивши на війну. це тоже схема. хто придумав - на нари з конфіскацією.
як можна проводити реформу поліції коли головних мєнтов не реформували? чи то тікі на мєстах коррупція а аваково-подібні на ,,олімпі влади,, нє прі дєлах? брєд... думають що народ так само тупий як і вони і не бачить шо да як.
гнати всіх звідти на..уй і на нари одразу. дітей мажорів так само за мутатори і хай докажуть звідки заводи - параходи, авто, будинкі і т.д. батьків, дядьків і тещ...
але. нарід на останніх виборах надав перевагу новим ліцам...
гідрант, своя парламентська більшість, повністю власно сформований уряд...
змінюй закони, кадри... наводь порядок! і шо?
парламент не готовий законодавчо ламати існуючі схеми, адже не секрет, що ряд схем прописані на рівні законів. силові структури борються виключно з порохом і патріотами, які чомусь знову асоціюються виключно з останнім. в кадровому плані підтягнули ригошоблу часів янека. а політична верхівка, на мій погляд, більше переймається тим, як зробити Україну суб'єктом сусідньої *********.
в цей же час дерибан бюджету (суспільних коштів) на всіх рівнях, від кабміну до сільрад та дитсадків, просто дивовижний. а ті, хто мав би ці схеми зламати, самі в плані схематозу кому хоч фори дадуть. бо в суді своя схема, в прокуратурі - своя, і т. д.
а заарештовує хто патріотів? рюкзаков. а він при мальдівському був? був. дак то його хто поставив туди? петя. так значить шо і петя нічім не краще а то і гірше за зелю.
тоді просто такий час був що неможна було чіпати патріотів - війна. хто його сраку захістить?
а тепер тіпо стихло - можна і по пресувати особо буйних - хто шо там вякає і заважає.
порох він був просто в такій ситуації що або рятуй країну - роби що кажуть патріоти, що вимагає народ, відбудовуй армію, роби реформи.
а як що нє - то втратиш годівничку.
вибрали схему імітації реформ. бо схеми ж треба зберегти. так шо порох нічим не краще. от ваще. єдине що він поки що трохі більше зробив для україни ніж зеля. а зробив це бо був вибір у нього згаданий вище.
зєля жеж поки що новий поц. з бойко і новінським поки шо не срався. думає порєшати мирно. можливо що туповатий і думає що ,,надо просто перестать стрелять,, і воно там само розсмокчеться... хєр його знає що в голові тих недоумків що керують країною...
чим доросліше стаю, тим більше дивуюсь як такі тупі приходять у владу? на керуючи посади... шось там вирішують... вища освіта в людей...
треба все міняти - геть усе. починаючи з відбору на керуючи посади, де обов'язкове - вища освіта. вона походу нахєр не потрібна і навіть шкодить. бо і ведмедя вчать їздити на велосипеді. але ж він як був ведмедем - так і залишився. а тут дебілу дали змогу керувати - тікі получити треба бумажку. а з бумажкої чи навіть трьома він хіба не перестав бути дебілом? він просто став освіченим дебілом.
те і маємо...
Вован, куда грев передавать? Пацаны на пару упаковок памперсов побыстрячку с лохов сбили лавандос тебе с уважухой.