Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція

Правоохоронці затримали 24 учасників стрілянини в м. Бровари Київської області. Встановлено, що конфлікт стався через розподіл пасажиропотоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", і маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - сказано в повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що правопорушники приїхали зі зброєю в Бровари вранці, 29 травня, в проміжок часу між 6:30 і 7:00 з боку Києва.

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Правоохоронці нагадали, що на місці події спочатку було затримано 11 озброєних чоловіків. Згодом на території Вінницької та Житомирської області затримано ще 13 учасників збройного конфлікту.

"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина в Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку", - сказано в повідомленні.

Слідчо-оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших учасників події тривають.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.