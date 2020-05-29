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Новини
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Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція

Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина

Правоохоронці затримали 24 учасників стрілянини в м. Бровари Київської області. Встановлено, що конфлікт стався через розподіл пасажиропотоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Встановлено, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", і маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - сказано в повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що правопорушники приїхали зі зброєю в Бровари вранці, 29 травня, в проміжок часу між 6:30 і 7:00 з боку Києва.

Дивіться також: Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі. ФОТО

Правоохоронці нагадали, що на місці події спочатку було затримано 11 озброєних чоловіків. Згодом на території Вінницької та Житомирської області затримано ще 13 учасників збройного конфлікту.

"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина в Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку", - сказано в повідомленні.

Слідчо-оперативні заходи щодо встановлення та затримання інших учасників події тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Автор: 

Бровари (279) Нацполіція (15129) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+7
Ничего им не будет. Это ж так, мальчики пошалили. Это ж не особо опасные террористы София с Марусей. И не злобный негодяй вселенского масштаба Поярков...
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29.05.2020 19:40
+6
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице. Я при должности, проституток и рыбаков под кайфом закупленные французские вертолеты развезли. А, в остальном, прекрасная маркиза, все хорощо, все хорошо!
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29.05.2020 19:40
+6
Нет, просто социально близкие к зеленой слизи и их братухам-дикарям из северных болот.
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29.05.2020 19:50
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Стрілянина в Броварах. Як виглядає операція "Сирена"?

https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif&notif_id=1590760793734391&notif_t=live_video
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29.05.2020 19:37 Відповісти
Ничего им не будет. Это ж так, мальчики пошалили. Это ж не особо опасные террористы София с Марусей. И не злобный негодяй вселенского масштаба Поярков...
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29.05.2020 19:40 Відповісти
Ну да! Они же тоже патриоты и участники АТО, или нет?
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29.05.2020 19:48 Відповісти
Нет, просто социально близкие к зеленой слизи и их братухам-дикарям из северных болот.
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29.05.2020 19:50 Відповісти
Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице. Я при должности, проституток и рыбаков под кайфом закупленные французские вертолеты развезли. А, в остальном, прекрасная маркиза, все хорощо, все хорошо!
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29.05.2020 19:40 Відповісти
Вот вам и лишний повод напомнить, какие денежные потоки проходят мимо государства в карманы этих дельцов.
Все оплаты за поездки должны идти через терминалы. Терминалы должны сканироваться онлайн. И количество пассажиров тоже...
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29.05.2020 19:41 Відповісти
Ой чую посыплются головы в обл., гор., рай,, администрациях, а пентболистов опросить на предмет кому и сколько заносили с последующими орг. выводами.
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29.05.2020 19:46 Відповісти
Короновать Югу Луценко на министры МВС!
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29.05.2020 19:47 Відповісти
Поясняю для приезжих.
Этот бизнес в Броварах крышуется лично Аваковым.
Наезд был со стороны винницких ментов, которых Аваков сегодня уволил.
Вывод - Авакову уже сплели лапти и начался дележ его бизнеса.
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29.05.2020 19:48 Відповісти
Про аваковских орлов уже ООН выразила озабоченность. Зеленский, тебе в памперс срут твои ближние...
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29.05.2020 20:02 Відповісти
Аваков кришує маршрутки в Броварах ?
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29.05.2020 20:02 Відповісти
Так точно. Запраляє усім зять того самого Чеботаря, який рюкзак і який зараз радник рюкзакова.
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29.05.2020 20:05 Відповісти
Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція - Цензор.НЕТ 2670
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29.05.2020 20:07 Відповісти
милейший... все маршруты находятся под ментами. все во всей стране.
все бордели тоже, игральные заведения туда же.
кто главный мэнт? и он конечно хороший и вааще без понятия шо, хто и где... а то на местах опричники зарвались?
или как?
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29.05.2020 20:27 Відповісти
Чому у москалів маршрутка асоціюється з волею?
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29.05.2020 20:03 Відповісти
я сподіваюся проти всіх учасників буде відкрита кримінальна справа не лише за *********, а й за застосування зброї, загрозу життю простих громадян. організовану злочинність.. Правда ж Бубочка?
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29.05.2020 20:06 Відповісти
яка в дупу бубочка? порохобот тупорилий. які учасникі? це пішакі. треба ставити питання чому там взагалі можлива така сітуація, що там люди самі щось ділять і рєшають? є держ установи що там розподіляють, проводять конкурси. хто де буде возити людей.
а тут виходить що там 90ті роки. люди самі рєшають по понятіям хто буде де возити.
чи ти до цього не додумався? тіко ото - бубочка... без бариги?
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29.05.2020 20:31 Відповісти
мальдівського давно нема, вже рік як оманський...
так кому ставити це питання?
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29.05.2020 21:51 Відповісти
собі треба ставити таке питання. чому вибираємо дебілів кожні 5ть років, чому не питаємо і не вимагаємо реформ.
ці схеми не з часів мальдівського. я про ці схеми знав ще за довго до війни. у нас куди не кінь - всюди схеми. будують багатоповерхівку - схема, ремонт дороги - схема, купують автобуси - схеми, схеми, схеми...
у нас треба дуже радикальні реформи. всіх чинуш, лікарів, ментів,суддів, прокурорів - всіх може організувати схему - всіх через лупу розслідувань з конфіскацією і родичів так само.
покі цього не буде - толку не буде. і щоб не можна було відкосити сходивши на війну. це тоже схема. хто придумав - на нари з конфіскацією.
як можна проводити реформу поліції коли головних мєнтов не реформували? чи то тікі на мєстах коррупція а аваково-подібні на ,,олімпі влади,, нє прі дєлах? брєд... думають що народ так само тупий як і вони і не бачить шо да як.
гнати всіх звідти на..уй і на нари одразу. дітей мажорів так само за мутатори і хай докажуть звідки заводи - параходи, авто, будинкі і т.д. батьків, дядьків і тещ...
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30.05.2020 11:12 Відповісти
схеми було вибудовано ще при кучмі. після Помаранчевої все було трохи притихло... але дрищ всю свою каденцію витратив на глечики, бджіл та боротьбу з юлькою. а ще на те, щоб зробити яника прем'єром... от тоді все і "розквітло". і квітує до сього часу. порох шось там трохи борсався в правильному напрямку... але можливості в нього були далеко не такі, як зараз у шмарклі. а потім порох забронзовів... і навіть корисні починання пішли нижче спини.

але. нарід на останніх виборах надав перевагу новим ліцам...
гідрант, своя парламентська більшість, повністю власно сформований уряд...
змінюй закони, кадри... наводь порядок! і шо?
парламент не готовий законодавчо ламати існуючі схеми, адже не секрет, що ряд схем прописані на рівні законів. силові структури борються виключно з порохом і патріотами, які чомусь знову асоціюються виключно з останнім. в кадровому плані підтягнули ригошоблу часів янека. а політична верхівка, на мій погляд, більше переймається тим, як зробити Україну суб'єктом сусідньої *********.
в цей же час дерибан бюджету (суспільних коштів) на всіх рівнях, від кабміну до сільрад та дитсадків, просто дивовижний. а ті, хто мав би ці схеми зламати, самі в плані схематозу кому хоч фори дадуть. бо в суді своя схема, в прокуратурі - своя, і т. д.
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30.05.2020 14:28 Відповісти
ну.. всюди схеми, схеми. я згоден що вони є і були. вони нікуди не зникали. мальдівській він такій же як і оманський.
а заарештовує хто патріотів? рюкзаков. а він при мальдівському був? був. дак то його хто поставив туди? петя. так значить шо і петя нічім не краще а то і гірше за зелю.
тоді просто такий час був що неможна було чіпати патріотів - війна. хто його сраку захістить?
а тепер тіпо стихло - можна і по пресувати особо буйних - хто шо там вякає і заважає.
порох він був просто в такій ситуації що або рятуй країну - роби що кажуть патріоти, що вимагає народ, відбудовуй армію, роби реформи.
а як що нє - то втратиш годівничку.
вибрали схему імітації реформ. бо схеми ж треба зберегти. так шо порох нічим не краще. от ваще. єдине що він поки що трохі більше зробив для україни ніж зеля. а зробив це бо був вибір у нього згаданий вище.
зєля жеж поки що новий поц. з бойко і новінським поки шо не срався. думає порєшати мирно. можливо що туповатий і думає що ,,надо просто перестать стрелять,, і воно там само розсмокчеться... хєр його знає що в голові тих недоумків що керують країною...
чим доросліше стаю, тим більше дивуюсь як такі тупі приходять у владу? на керуючи посади... шось там вирішують... вища освіта в людей...
треба все міняти - геть усе. починаючи з відбору на керуючи посади, де обов'язкове - вища освіта. вона походу нахєр не потрібна і навіть шкодить. бо і ведмедя вчать їздити на велосипеді. але ж він як був ведмедем - так і залишився. а тут дебілу дали змогу керувати - тікі получити треба бумажку. а з бумажкої чи навіть трьома він хіба не перестав бути дебілом? він просто став освіченим дебілом.
те і маємо...
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30.05.2020 22:33 Відповісти
Бубочка красава! Братва шлет привет. Вернулись фартовые 90-е.
Вован, куда грев передавать? Пацаны на пару упаковок памперсов побыстрячку с лохов сбили лавандос тебе с уважухой.
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29.05.2020 20:34 Відповісти
а как -то пох проблемы бандитов и почему они стреляли....интересно где патрульная полиция была
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29.05.2020 20:43 Відповісти
Там потрібно брати за дупу обласну і місцеву владу, а депутам перевибори. Бо корупція зїсть країну. Чому маршрути без квитків? Куди йде неконтрольований нал у чиї кармани?
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30.05.2020 07:18 Відповісти
Нікого від міністра до президента не бентежить, що країною править організована злочинність. Якби тітушки не влаштували б стрільбу, просто побилися б палками, то взагалі про цей факт ніхто б не узнав, як і про безліч бійок, грабунків, заволодінням майна. В Броварах була спроба вийти на новий рівень зухвальства і невдовзі не гумовими кулями будуть стріляти, а нарізною зброєю.
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30.05.2020 10:43 Відповісти
 
 