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Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко

Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко

Чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив свій намір втретє балотуватися на посаду мера столиці.

"Зараз можу сказати попередньо. Так, я братиму участь у місцевих виборах. Я проситиму киян дати мені можливість реалізувати ті проєкти, які наразі в процесі реалізації", - заявив Кличко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера, він планує офіційно заявити про участь у виборах в терміни, визначені українським законодавством.

Він також повідомив, що його партія "Удар" може піти на місцеві вибори під новим брендом.

"Є думки, що потрібно зробити ребрендинг дуже відомого бренду "Удар". Найближчим часом ми вже визначимося і представимо виборцям програму, ключові принципи", - зазначив Кличко.

Так, за його словами, багато членів партії вже готуються до місцевих виборів.

Як повідомлялося, вибори в органи місцевого самоврядування по всій Україні заплановано на 25 жовтня поточного року.

Читайте також: Вибори мера Києва: Кличко - 42,5%, Пальчевський - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опитування "Соціального моніторингу"

Автор: 

Київ (19405) Кличко (3507) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+30
Виталик вперед! Епаш зеленых гомодрил. Киевляне голосуют за тебя!
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29.05.2020 19:44
+19
Бачив Кличко на інвестиційному форумі. Спокійно на 3 мовах, відповідав на складні питання. Я був шокований, адже 95 квартал показував зірку світового масштабу таким собі дурником. Віталій патріот і чесна людина.
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29.05.2020 20:16
+18
Итак, 2018-й год рост ввп в Украине 4.5%, бюджет профицитный (+140 млрд).
2020-й год, падение ввп по 1-2% в месяц, дефицит бюджета 300 млрд!
Если ты идиот голосующий по-приколу за квартальных дурачков, которые нихера не создают, а только уничтожают экономику - это твои проблемы. Я хочу жить в цивилизованной стране, поэтому зелесрань мне не интерестна как избирателю. Живи в говне сам.
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29.05.2020 20:01
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слушай порванный г*ндон этинзона шел бы ты уже нах. Все уже поняли, что Тимошенко - капительман, порошенко - вальцман, яценюк -яценюкштейн, а кличко - этинзон. Но мы любим евреев, выбираем евреев, Зеленский еврей, и мэром Киева будет Этинзон, только так.
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30.05.2020 01:45 Відповісти
придурок-извращенец, люби тех евреев приватно.. этинзона не будет.. а гондон - ты и твой кинолог))
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30.05.2020 03:02 Відповісти
там где еврей не справится, там и Иванушка-дурачок не справится. Этинзону - быть, Иванову, Петрову, Сидорову - нет. водки - нет, бояры - нет, Никитос идёт нах
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30.05.2020 03:42 Відповісти
этинзона вместе с его шестерками - пошлют подальше на выборах.. за этот позор - недобитого боксера - никто не будет голосовать..
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30.05.2020 16:30 Відповісти
пошлют нах шестёрок ХЛА. слуг народа во главе с главзебилом. всё - маятник качнулся и набирает обратный ход. и кого-то больно ударит по яйцам. эти кто-то - это Трамп, ХЛО, Зеленский и куча других уродов, и тебе попадёт
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30.05.2020 23:47 Відповісти
Решил,иду в мэры,если что, всё свалю на попередника.
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29.05.2020 20:54 Відповісти
Klitschko Management Group GmbH
Große Elbstr. 86
22767 Hamburg
Germany

+49 40 2549946-0
+49 40 254994699
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29.05.2020 21:15 Відповісти
Кличко легко выиграет выборы мэра во второй раз , киевляне не ожидали ,что Кличко сможет сделать так много хорошего и полезного для города .Качество работ также отличное . раньше мы никогда не видели таких ремонтов дорог и путепрводов ( за исключением " горбатого" моста с Рыбальского на Подол )
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29.05.2020 21:15 Відповісти
нет, при кличко, город превращается в свалку..
понятно, что тупое кличко пустое место и ничего не решает, за него решает мафия, так зачем на него ставить?
для кличко - Киев - это транзитный город, его семья здесь не живет.. так и Киев превращается в транзитный город, в котором киевлянам все труднее жить.. не решены транспортные проблемы, застройщики уродуют город, по столице ездят ржавые позорные маршрутки и троллейбусы, набитые до предела, медицинские учреждения - хаос, на Майдане Незалежности и на Софиевской площади - посмотрите на позорную отбитую брусчатку, куда идут деньги киевлян из бюджета?? стыдно за такого мэра..
в Киеве нет хозяина, и вообще, проблема Украины в том, что к власти приходят те, кто не любит Украину, а рассматривает Украину как ресурс для грабежа, а сами живут, отдыхают и переводят награбленное за границу..
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29.05.2020 23:08 Відповісти
Зеленых не предлагать. Пока будет Виталя!
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30.05.2020 00:12 Відповісти
так оно уже давно на подмахе у зеленых.. бедная Украина..
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30.05.2020 03:03 Відповісти
Спасибо. Давно так не смеялся.
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29.05.2020 22:40 Відповісти
Серов, ты по Милославской проедь с Виталиком, может от тряски мозги вправятся. Руками Кличко другие люди правят Киевом.
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29.05.2020 21:30 Відповісти
Тут трошки інші категорії. В періоди кризи люди "чомусь" обєднуються і діють спільно тільки разом з тими кого розуміють і кому довіряють. Так виникають етнічні злочинні групи та земляцтва. Кожна національність має певний тип виховання і історично наслідує спосіб поведінки - взаємодії з оточенням і протидії ворогам або конкурентам в скруті. Так формуються етнічні та територіальні мафіозні групи які на всі пости намагаються поставити своїх людей. Тому кожна національна група в багатонаціональній державі намагається забезпечити собі добробут шляхом просування у владу своїх представників. Якщо якась група має кількість таких представників завелику, тобто "надпредставлені у владі" то мова вже йде про узурпацію влади і зловживання владою в інтересах лише представників своєї групи. Українців століттями відлучали від влади і ми вже будь яку владу сприймаємо як чужу. До цього часу 73% не усвідомили що вони мають голосувати за своїх а не за чужих. Ось ви кажете що саме свої пагані, а що? чужі хороші? Вам подобається стан коли жидів в країні 0,1% а у Кабміні їх чомусь аж 66%? Це що каста правителів для українців? Таких собі свинопасів з пейсами? При чому свині на Майданах мають за них не тільки рохкати а ще й вмирати? Не забувайте! У нас 80% населення етнічні українці але в Кабміні нас лише 15,5%... Це означає умисне відсторонення від влади і права розпоряджатися ресурсами держави Україна саме українців. Не обманюйте себе! Ні жиди (0,1% населення), ні кацапи (зараз близько 10% населення) добра українцям не бажають. І Ви бачите результати їх керівництва. Так, нашому народу потрібно подивитися в дзеркало, узріти власне рабство, повстат і вручити відповідальність за Україну в руки українців, а не чужинців з подвійно-потрійним громадянством..
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29.05.2020 23:03 Відповісти
добре.
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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29.05.2020 23:08 Відповісти
Кожний хто тут щось пише уявляє для себе якусь міссію. Я не виключення. Тому все що я пишу крутиться навколо демократії. Демократія це пропорційне представництво громадян у владі. Іншими словами, якщо українців 80% населення країни, то і у владі має бути їх пропорційне представництво саме в 80%. Кожний громадянин України має голосувати і просувати у владу тільки своїх представників. Жиди та кацапи це добре усвідомили, а ось українці чомусь ні. От і розмазують соплі по пикам "ми бідні бо дурні, а дурні бо бідні", а кацапи та жиди розпихують наше по офшорам і рекламують своїх кандидатів дурним хохлам...
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29.05.2020 23:23 Відповісти
добре! -це я зрозумів

питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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30.05.2020 10:45 Відповісти
ми можемо тут писати, можемо всі перестати писати - але це мало нащо впливає.
Ну трохи формує громадську думку, ви написали мені - я погодився і розказав свою думку ще 10 в реальному спілкуванні -і так воно пішло.
Ви ще вважаєте, що в нас є якісь перспективи для розвитку? Що щось зміниться, коли створена олігархічна монополізована економічна система, яка по своїй суті мало чим відрізняється від систем СССР-у. Це така сама система, лише там керувала та присвоювала результати праці всього народу вкрай недосконала державна машина та КППС, а тут присвоюють декілька олігархічних сімей+ вищий менеджмент монополій.
СССР розвалився по цим причинам, ця система також не життєздатна, вона вже втратила території та знищила велику частину економіки, яка дісталася з СССР-у.
Ви можете писати, навіть обрати кого завгодно, але й обирати немає кого - в них навіть програм толкових немає, так от - обрати кого, хоч вас, хоч мене - ЦЕ НІЧОГО не змінить. Це зміниться тепер лише еволюційно років за 30-40, якщо тут щось ще збережеться.
Наші проблеми були закладені в другій половині 1990-х, коли була скопійована та система, яку будував Єльцин в Росії, але в нас вона виявилася нежиттєздатною.
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30.05.2020 10:55 Відповісти
Перспективи, безумовно, є. Знадобилось 30 років щоб знову побачити спадок "совка" в усій красі. Висновки робляться людьми інтуітивно. Головне це постійно нагадувати "хто є хто" і "що є чим". А далі вже генерал "холодильник" перемагає єфрейтора "телевізор".
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30.05.2020 16:05 Відповісти
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
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30.05.2020 16:51 Відповісти
проекти микитася
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29.05.2020 22:49 Відповісти
Порохоботам нужно понять , что Кличко и Порошенко это разные вещи и люди , просто был ситуативный союз , когда то . Тут Клыка защищают ,думая .что это Порох .а это просто друг Ермака и Велюра .Киевлянам может виднее .кому то и Космос был люб .
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29.05.2020 22:52 Відповісти
А Єрмак глибоко законспірований агент ЦРУ?
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29.05.2020 23:09 Відповісти
Ермак от ФСБ и думаю на финансовой основе , так как с кинопроектов он ничего не имел , так как бездарность . А такая морда денег хочет . как никто .
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29.05.2020 23:17 Відповісти
він від ФСБ, а фінансами займається параллельно благо посада дозволяє, а його куратори не проти - бо коррупція то є ще один спосіб вербовки
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30.05.2020 10:33 Відповісти
погано накидаєш лайно на вентилятор - треба краще намагатись.
Треба ще почмокати клоунів у дупи, а то незрозуміло на кого "гарного" треба міняти "поганого" Кличка.
Сподіваюсь, під цим постом виправишся
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30.05.2020 10:36 Відповісти
А може він подвійний агент? Євреї, вони такі...
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29.05.2020 23:22 Відповісти
Это ты про Зеленского? Он тоже еврей
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30.05.2020 00:15 Відповісти
Он не еврей. Он скорее "сайеним" - еврей или полуееврей временно живущий и помогающий евреям на чужой земле. Такой себе потенциальный агент моссада. Кстати именно из-за "сайеним" во многих странах евреям допуск к гостайне жестко ограничен так как всюду где работает хотя бы уборщица-еврейка нет тайн для моссада, а любую научную группу разработчиков "вдруг" опережают "спецы" из Тель-Авивского университета ...
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30.05.2020 00:28 Відповісти
Если альтернативой Кличко будет карманный мэр Зеленского , я буду голосовать за Кличко! Хотя лучше бы был националист!
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29.05.2020 23:23 Відповісти
за націоналістів у Київраду проголосуємо, а мером треба Кличка або співставну з ним постать. Ви бачите таку? Я поки що не дуже.
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30.05.2020 10:38 Відповісти
Для мене Кличко вМЭР.
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29.05.2020 23:36 Відповісти
це ПальчевСЬКИЙ, ЧерновеЦЬКИЙ, жириновСЬКИЙ, зеленСЬКИЙ вМЕРли в політичному сенсі
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30.05.2020 10:40 Відповісти
как и для всех касапов , логично
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30.05.2020 17:09 Відповісти
А для киевлян умерли зеленые.Так что идите вы в свои кривые рога.Там есть чем заняться
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30.05.2020 00:17 Відповісти
Ну а что можно ожидать от убогих, ДВА РАЗА!!! проголосовавших за Лёню Космоса.
Вы там чем-то кичитесь, а по мне быдло оно и в Киеве быдло, за гречку, недорого, всегда продаетесь.
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30.05.2020 01:48 Відповісти
мордовець, тобі навіть продаватись не потрібно, ти від народження у рабстві
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30.05.2020 10:52 Відповісти
В отличии от тебя убогого вышиватника у меня в роду все украинцы.
И да, тебе и рабства не нужно, рабство у тебя в мозгах, если не можешь отличить белое от черного.
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30.05.2020 12:17 Відповісти
О как воют поклонники зеленского. Не подавитесь зелеными соплями.
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30.05.2020 05:41 Відповісти
Вот так и выбирает у нас народ себе власть,вернее-будущее.
Или Зе,или Пороха.Третьего не дано.Или Кличко,или какую то сволочь.
А что и тот и тот не вызывает доверия-как то на ум не приходит.
Сразу вопрос-"а каво тагда"?
Вспоминаеться Мордор-если,не Путин,то кто??????
Недалеко ушли...
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30.05.2020 15:33 Відповісти
Не считаю Кличко лучшим мэром , но при выборе между ним и слугой непонятно какого народа выберу его!
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01.06.2020 00:13 Відповісти
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