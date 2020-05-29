Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко
Чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив свій намір втретє балотуватися на посаду мера столиці.
"Зараз можу сказати попередньо. Так, я братиму участь у місцевих виборах. Я проситиму киян дати мені можливість реалізувати ті проєкти, які наразі в процесі реалізації", - заявив Кличко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
За словами мера, він планує офіційно заявити про участь у виборах в терміни, визначені українським законодавством.
Він також повідомив, що його партія "Удар" може піти на місцеві вибори під новим брендом.
"Є думки, що потрібно зробити ребрендинг дуже відомого бренду "Удар". Найближчим часом ми вже визначимося і представимо виборцям програму, ключові принципи", - зазначив Кличко.
Так, за його словами, багато членів партії вже готуються до місцевих виборів.
Як повідомлялося, вибори в органи місцевого самоврядування по всій Україні заплановано на 25 жовтня поточного року.
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понятно, что тупое кличко пустое место и ничего не решает, за него решает мафия, так зачем на него ставить?
для кличко - Киев - это транзитный город, его семья здесь не живет.. так и Киев превращается в транзитный город, в котором киевлянам все труднее жить.. не решены транспортные проблемы, застройщики уродуют город, по столице ездят ржавые позорные маршрутки и троллейбусы, набитые до предела, медицинские учреждения - хаос, на Майдане Незалежности и на Софиевской площади - посмотрите на позорную отбитую брусчатку, куда идут деньги киевлян из бюджета?? стыдно за такого мэра..
в Киеве нет хозяина, и вообще, проблема Украины в том, что к власти приходят те, кто не любит Украину, а рассматривает Украину как ресурс для грабежа, а сами живут, отдыхают и переводят награбленное за границу..
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
питання про 73%.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
Ну трохи формує громадську думку, ви написали мені - я погодився і розказав свою думку ще 10 в реальному спілкуванні -і так воно пішло.
Ви ще вважаєте, що в нас є якісь перспективи для розвитку? Що щось зміниться, коли створена олігархічна монополізована економічна система, яка по своїй суті мало чим відрізняється від систем СССР-у. Це така сама система, лише там керувала та присвоювала результати праці всього народу вкрай недосконала державна машина та КППС, а тут присвоюють декілька олігархічних сімей+ вищий менеджмент монополій.
СССР розвалився по цим причинам, ця система також не життєздатна, вона вже втратила території та знищила велику частину економіки, яка дісталася з СССР-у.
Ви можете писати, навіть обрати кого завгодно, але й обирати немає кого - в них навіть програм толкових немає, так от - обрати кого, хоч вас, хоч мене - ЦЕ НІЧОГО не змінить. Це зміниться тепер лише еволюційно років за 30-40, якщо тут щось ще збережеться.
Наші проблеми були закладені в другій половині 1990-х, коли була скопійована та система, яку будував Єльцин в Росії, але в нас вона виявилася нежиттєздатною.
Інші 27% голосували в другому турі за якийсь інший етнос?
Треба ще почмокати клоунів у дупи, а то незрозуміло на кого "гарного" треба міняти "поганого" Кличка.
Сподіваюсь, під цим постом виправишся
Вы там чем-то кичитесь, а по мне быдло оно и в Киеве быдло, за гречку, недорого, всегда продаетесь.
И да, тебе и рабства не нужно, рабство у тебя в мозгах, если не можешь отличить белое от черного.
Или Зе,или Пороха.Третьего не дано.Или Кличко,или какую то сволочь.
А что и тот и тот не вызывает доверия-как то на ум не приходит.
Сразу вопрос-"а каво тагда"?
Вспоминаеться Мордор-если,не Путин,то кто??????
Недалеко ушли...