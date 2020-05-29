Я братиму участь у місцевих виборах. Проситиму киян дати мені можливість реалізувати проєкти, - Кличко

Чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив свій намір втретє балотуватися на посаду мера столиці.

"Зараз можу сказати попередньо. Так, я братиму участь у місцевих виборах. Я проситиму киян дати мені можливість реалізувати ті проєкти, які наразі в процесі реалізації", - заявив Кличко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера, він планує офіційно заявити про участь у виборах в терміни, визначені українським законодавством.

Він також повідомив, що його партія "Удар" може піти на місцеві вибори під новим брендом.

"Є думки, що потрібно зробити ребрендинг дуже відомого бренду "Удар". Найближчим часом ми вже визначимося і представимо виборцям програму, ключові принципи", - зазначив Кличко.

Так, за його словами, багато членів партії вже готуються до місцевих виборів.

Як повідомлялося, вибори в органи місцевого самоврядування по всій Україні заплановано на 25 жовтня поточного року.

Читайте також: Вибори мера Києва: Кличко - 42,5%, Пальчевський - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%, - опитування "Соціального моніторингу"