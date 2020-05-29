"Омбудсмен ДНР" Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві
"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова має громадянство РФ, також російська "Асоціація ветеранів бойових дій" нагородила її медаллю.
Фото відповідних документів з'явилися в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.
Морозова є представником так званої ДНР у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ. У 2014 році отримала звання "капітана" від ліквідованого ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Морозова також і "офіцер" у званні "капітан" одного зі специфічних т.зв. "Силових відомств ДНР".
"Асоціації та ветеранські організації різних силових відомств РФ російські спецслужби дуже активно використовували під час окупації Криму і Донбасу, і на даний момент і далі продовжують використовувати у своїх "гібридних" і розвідувальних операціях і в інших країнах не тільки пострадянського простору", - пишуть у Telegram-каналі "Вільнодумець".
"Тому Даша Морозова, як істинний громадянин і патріот Росії, планує жити в Москві, де вона вже обзавелася нерухомістю і всім іншим потрібним для щасливого життя", - сказано в повідомленні.
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Аби ж був вільний продаж зброї, то в мене виникло б одне питання: кого з них першим познайомити з містером Лінчем!
Типа профилактика. Возможно меняют передатчики.
Как сообщается, подобное происходит также в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, заезжающих дончан из Украины будет встречать стела "Россия".
Раз такие склонения допускаются.... ну понятно)))))
И самое интересное.
НИКОГДА приказ о присвоении воинского звания ДЛЯ ОДНОГО человека, НЕ ПРОВОДИТСЯ. Всегда там несколько человек.
Исключения бывают. Например Юрик Гагарин.
Но эта шмара, точно не Юрик.
Так что кобылка, звание получила весьма своеобразно.
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.