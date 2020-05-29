"Омбудсмен ДНР" Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві

"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова має громадянство РФ, також російська "Асоціація ветеранів бойових дій" нагородила її медаллю.

Фото відповідних документів з'явилися в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Морозова є представником так званої ДНР у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ. У 2014 році отримала звання "капітана" від ліквідованого ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Морозова також і "офіцер" у званні "капітан" одного зі специфічних т.зв. "Силових відомств ДНР".





"Асоціації та ветеранські організації різних силових відомств РФ російські спецслужби дуже активно використовували під час окупації Криму і Донбасу, і на даний момент і далі продовжують використовувати у своїх "гібридних" і розвідувальних операціях і в інших країнах не тільки пострадянського простору", - пишуть у Telegram-каналі "Вільнодумець".

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"Тому Даша Морозова, як істинний громадянин і патріот Росії, планує жити в Москві, де вона вже обзавелася нерухомістю і всім іншим потрібним для щасливого життя", - сказано в повідомленні.

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