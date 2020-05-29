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Новини Агресія Росії проти України
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"Омбудсмен ДНР" Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві

"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова має громадянство РФ, також російська "Асоціація ветеранів бойових дій" нагородила її медаллю.

Фото відповідних документів з'явилися в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.

Морозова є представником так званої ДНР у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ. У 2014 році отримала звання "капітана" від ліквідованого ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Морозова також і "офіцер" у званні "капітан" одного зі специфічних т.зв. "Силових відомств ДНР".

Омбудсмен ДНР Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві 01
Омбудсмен ДНР Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві 02

"Асоціації та ветеранські організації різних силових відомств РФ російські спецслужби дуже активно використовували під час окупації Криму і Донбасу, і на даний момент і далі продовжують використовувати у своїх "гібридних" і розвідувальних операціях і в інших країнах не тільки пострадянського простору", - пишуть у Telegram-каналі "Вільнодумець".

Читайте також: Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков. ДОКУМЕНТ

Омбудсмен ДНР Морозова, що бере участь у переговорах в Мінську, має громадянство РФ і планує жити в Москві 03

"Тому Даша Морозова, як істинний громадянин і патріот Росії, планує жити в Москві, де вона вже обзавелася нерухомістю і всім іншим потрібним для щасливого життя", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ. ВIДЕО

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Донбас (22354) найманці рф (2043) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+17
Зебіли скажуть, що від укр. паспорту вона не відмовлялася, значить, це наша людина.
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29.05.2020 20:06
+11
эх, ей бы повторить судьбу медсестры, которой в анекдоте, голову оторвала, но она все равно всем давала
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29.05.2020 20:02
+11
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 7594
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29.05.2020 20:15
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эх, ей бы повторить судьбу медсестры, которой в анекдоте, голову оторвала, но она все равно всем давала
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29.05.2020 20:02 Відповісти
Там всі мріють жити на мацквє,тільки грошенят зароблять та втечуть.
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29.05.2020 20:03 Відповісти
А на мордоре так и есть. Родился, закончил школу, поступил учиться в мААЦквє. Если мАААЦкву не пАкАрил значит жизнь не удалась...
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29.05.2020 20:11 Відповісти
Да уж... Самые буйные домбаситы натворили делов, сделав с Донбасса Домбас и слиняли: кто на Россеюшку а кто в Украину.
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29.05.2020 20:05 Відповісти
А кто и под землю.
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29.05.2020 23:37 Відповісти
Зебіли скажуть, що від укр. паспорту вона не відмовлялася, значить, це наша людина.
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29.05.2020 20:06 Відповісти
Це про таке підвищення ваги української делегації в ТКГ говорив бубочка? Про новий рівень переговорів з ЦИМИ???
Аби ж був вільний продаж зброї, то в мене виникло б одне питання: кого з них першим познайомити з містером Лінчем!
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29.05.2020 20:07 Відповісти
Ух какой ты жестокий,Евгений Н..Но зачем тебе этот свободный "продаж"оружия?Иди в военкомат,там оружие просто выдадут и подскажут кого и когда знакомить,но не мистером Линчем,а с товарищем Калашниковым.Там и подтвердишь свое отношение з ЦИМИ.
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30.05.2020 15:58 Відповісти
Это Ермак их туда привел?
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29.05.2020 20:09 Відповісти
У Єрмака теж росіянський паспорт і він мріє жити у мацквє.
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29.05.2020 20:13 Відповісти
Ні, він мріє, щоб Москва прийшла сюди.
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29.05.2020 20:15 Відповісти
100%
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30.05.2020 07:16 Відповісти
"За мужество і гуманизм", там психушка ридає за цими кадрами.
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29.05.2020 20:15 Відповісти
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 7594
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29.05.2020 20:15 Відповісти
Єрмак і єго п'єздюк!) Єрмак, а ти чьой-то без ліфчіка? Ась?!)
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29.05.2020 20:29 Відповісти
Насрали на дамбасе и убежали кто куда. То же самое со всей Украины хотят сделать
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29.05.2020 20:17 Відповісти
Итить вашу... Четыре дня без наркотика! Сколько ваты помрет со скуки...
Типа профилактика. Возможно меняют передатчики.
"Омбудсмен ДНР" Морозова, участвующая в переговорах в Минске, имеет гражданство РФ и планирует жить в Москве - Цензор.НЕТ 5466
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29.05.2020 20:21 Відповісти
Богатые люди не живут в столицах и мегаполисах,это признак дурного вкуса и тона... Вилла на берегу озера или реки с лесом, другой расклад...
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29.05.2020 20:23 Відповісти
Щеб бубачьку нашу дебільну пошкребти...))) Скільки ж пашпортів з-під недепільованої вати повипадає...)))
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29.05.2020 20:23 Відповісти
Морозова є представником у робочій групі ТКГ. Тобто цю групу спеціально створювали за згодою України, щоб потім включати туди терористів?
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29.05.2020 20:26 Відповісти
В ДНР сообщают, что на КПВВ "Октябрь" и "Майорск" идет заливка фундамента под стелу "Россия".

Как сообщается, подобное происходит также в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, заезжающих дончан из Украины будет встречать стела "Россия".
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29.05.2020 20:27 Відповісти
Надеюсь, что бубачка не будет эти малоросские стеллы освящать. С шаурмой и тупым юморком-95?!
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29.05.2020 20:36 Відповісти
Свои надо ставить и прощаться, собой надо заниматься.
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29.05.2020 20:38 Відповісти
Ну вот да. Как только с бубачькой и его идолом *уйлом распрощаемся, так свои стеллы на Донбасе и в Крыму возведьом!)
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29.05.2020 21:06 Відповісти
Обратите внимание на текст "приказа 03".
Раз такие склонения допускаются.... ну понятно)))))
И самое интересное.
НИКОГДА приказ о присвоении воинского звания ДЛЯ ОДНОГО человека, НЕ ПРОВОДИТСЯ. Всегда там несколько человек.
Исключения бывают. Например Юрик Гагарин.
Но эта шмара, точно не Юрик.
Так что кобылка, звание получила весьма своеобразно.
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29.05.2020 21:07 Відповісти
Ну не мог же захар так прямо спалиться и дать ей подполковника...
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30.05.2020 08:28 Відповісти
Захар-курятник, спалился тем что, напялил на себя погоны.
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30.05.2020 16:44 Відповісти
Омбудсмен террористической группировки?! серьёзно? где то реально такую должность рассматривают? или это орки сами придумали, как их же "министры" и пр. шелупень?
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29.05.2020 21:44 Відповісти
и вот этих "независимых участников от ОРДЛО" хочет видеть "западный партнёр"????..Это впихивает Украине "иметь дело напрямую с жителями ОРДЛО"????...Да нахрен эти "партнёры" с их "дисциплинированными" исполнителями от украинской власти!!! именно это и называется слив Украины.когда неторопясь,но верно Россия отползает от прямых переговоров и подставляет вместо тсебя как "участника военного конфликта" ОРДЛО,а украинская власть согласно ткивает головой.
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29.05.2020 23:07 Відповісти
А почему Генадий?Поручик Голицын,неужели не видно прокола параши?Все вернее и точнее показывает,что сторона конфликта не "народ Донбасса",а РФ.Еще пару таких расширений и придется пуйлу садиться в Минске и разговаривать с Кучмой.Нет там никого,кого можно назвать украинцами.Одно "ватное стадо" с россиянскими паспортами.
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30.05.2020 16:06 Відповісти
Борис,такие попытки-посадить лично Пукина за стол переговоров-делаются уже 6 лет...И эти попытки показали,что пуйлёнок откровенно игнорирует их.В том числе когда "вежливые нормандцы" тоже это попробовали.То есть,вариант участия пуйлыка исключается им самим.И сам ультиматум Кремля об обязательности участия "восставшего Донбасса" (в лице непременно подкремлёвских шавок) красноречиво показывает,что недонаполеончик-Пукин требует-"либо "свободные представители и Киев ,либо никаких продвижений в переговорах".
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
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30.05.2020 22:14 Відповісти
С этими мы разговариваем? Зеленский - ты дебил!
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29.05.2020 23:20 Відповісти
Борис,такие попытки-посадить лично Пукина за стол переговоров-делаются уже 6 лет...И эти попытки показали,что пуйлёнок откровенно игнорирует их.В том числе когда "вежливые нормандцы" тоже это попробовали.То есть,вариант участия пуйлыка исключается им самим.И сам ультиматум Кремля об обязательности участия "восставшего Донбасса" (в лице непременно подкремлёвских шавок) красноречиво показывает,что недонаполеончик-Пукин требует-"либо "свободные представители и Киев ,либо никаких продвижений в переговорах".
Так что нам лучше вообще заморозить ситуацию "до лучших времён" как пришлось это сделать Германии с ГДР.Ничего страшного нам не будет если процесс воссоединения пройдёт через пару поколений.от Донбасса и Крыма нам сейчас ни холодно,ни жарко и даже лучше,когда там сменится поколение воевавших против нас на невоевавших с нами.
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30.05.2020 22:12 Відповісти
 
 