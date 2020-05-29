"Кров і гроші", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять головні події тижня
Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику? Чому житомирський стрілець убив сімох людей? Чи справді нова програма уряду змінить життя українців? Ексклюзивні репортажі з місць подій і з Менської колонії.
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Ігор Петрашка, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;
Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;
Міхеіл Саакашвілі, Голова Виконавчого комітету реформ;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
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Селючки, апріорі, не дурні, просто недостатньо освіти.