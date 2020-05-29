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Новини
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"Кров і гроші", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять головні події тижня

Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику? Чому житомирський стрілець убив сімох людей? Чи справді нова програма уряду змінить життя українців? Ексклюзивні репортажі з місць подій і з Менської колонії.

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Ігор Петрашка, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;

Міхеіл Саакашвілі, Голова Виконавчого комітету реформ;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

Вони говорять, а вирішує народ.

Автор: 

ток-шоу (15) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+4
Смотреть ту передачу равносильно, что и смотреть Квартал. Пустословие, высокопарность, самопиар, в общем минздрав рекомендует - смотреть на ночь, - опасно для здоровья.
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29.05.2020 21:25
+3
Ватные пацаки из Ростова - жалуються что их кину на бабки ....а они против Украины воевали

https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=a8Cyd0OQNH8&feature=emb_logo
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29.05.2020 19:59
+3
Будь хто з тих хто ходить на "Славіка" і навіть дивиться це ******** шоу прокацаплєнних мальчіків-барабащіків є в ліпшому випадку просто манкуртом. Нормальні люди мають пульт до тв і зобовязані, просто з почуття самоповаги, вимкнути цю маніпулятивно-хуцпоносну дурню...
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29.05.2020 21:06
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Ватные пацаки из Ростова - жалуються что их кину на бабки ....а они против Украины воевали

https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=a8Cyd0OQNH8&feature=emb_logo
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29.05.2020 19:59 Відповісти
Это типа МЕДИКИ скорой помощи Гуково.!
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29.05.2020 20:00 Відповісти
у савика свобода слова одна из самых дорогих, даже кровь балканских мафиози обходится дешевле
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29.05.2020 20:09 Відповісти
Шустер это ещё то д....мо! При всех был, при всех гнал пургу.
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29.05.2020 20:15 Відповісти
У него задача сеять хаос и недоверия украинцев к институтам власти. Он кгбешник сраный
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29.05.2020 20:18 Відповісти
Зеленский - институт власти? вы серъёзно? а может Зеленский просто высокомотивированный низкопрофессиональный кусок говна?
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29.05.2020 20:39 Відповісти
Вы бредите....
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29.05.2020 20:47 Відповісти
То Ви Соловйова не дивилися.
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29.05.2020 20:56 Відповісти
О Савик шустрый - ты мечта всех разведёнок старше 55 лет
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29.05.2020 20:37 Відповісти
у шлюхстера, что не выпуск, то пиар зелесрани или рыга бойко. я так понимаю, людей с интелектом у него не берут на программу.
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29.05.2020 20:48 Відповісти
Там где шустєри там всегда все проплачено. Раньше партии платили своим "голосам" и савику. Теперь, думаю, ничего не поменялось. Да и савик нафталином провонялся и готов на все - ведь нигде больше это чмо в эфир не пустят.
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29.05.2020 21:10 Відповісти
ви ще вважаєте, що у нас канали ше чимось відрізняються?
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29.05.2020 21:12 Відповісти
Я вже давно дивлюсь лише кіно по IPTV а новини в мережі. Мне особисто добряче вкурвило коли Аласанія перетворив 1 Національний (бюджетний канал) на телемагазин... Його вже нема але телемагазин і далі ****** біжутерію дурним селючкам...
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29.05.2020 21:40 Відповісти
от і у вас гординя.
Селючки, апріорі, не дурні, просто недостатньо освіти.
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29.05.2020 21:44 Відповісти
Собрались упыри в одном месте
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29.05.2020 21:01 Відповісти
Будь хто з тих хто ходить на "Славіка" і навіть дивиться це ******** шоу прокацаплєнних мальчіків-барабащіків є в ліпшому випадку просто манкуртом. Нормальні люди мають пульт до тв і зобовязані, просто з почуття самоповаги, вимкнути цю маніпулятивно-хуцпоносну дурню...
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29.05.2020 21:06 Відповісти
Смотреть ту передачу равносильно, что и смотреть Квартал. Пустословие, высокопарность, самопиар, в общем минздрав рекомендует - смотреть на ночь, - опасно для здоровья.
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29.05.2020 21:25 Відповісти
 
 