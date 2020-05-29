"Кров і гроші", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять головні події тижня

Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику? Чому житомирський стрілець убив сімох людей? Чи справді нова програма уряду змінить життя українців? Ексклюзивні репортажі з місць подій і з Менської колонії.

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Ігор Петрашка, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;

Міхеіл Саакашвілі, Голова Виконавчого комітету реформ;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

Вони говорять, а вирішує народ.