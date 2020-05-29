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Новини
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ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку і вказав на винних у кризі

ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку і вказав на винних у кризі

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова вимагає від національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг провести справедливий і публічний розслідування фактів системних маніпуляцій на ринку електроенергії, а також прийняття рішень для стабілізації ситуації в енергетиці в інтересах України і забезпечення енергобезпеки країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві компанії.

У компанії відкинули звинувачення на свою адресу з боку комісії, зазначивши, що маніпуляції на ринку "на добу вперед", штучні ціни на електроенергію призвели до загрози зриву безперебійного постачання електроенергії для реальних споживачів і щоб уникнути ситуації зі знеструмленням споживачів, постачальники електроенергії перейшли до закупівлі електроенергії у реальних виробників на ринку двосторонніх договорів, оминаючи спекулянтів і "торговців повітрям".

У компанії розкритикували дії регулятора, звинувативши в непрофесійні діях, що почалися у 2019 році, вплинули і продовжують негативно впливати на енергетичну галузь. На думку ДТЕК, штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку призвели до "наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України".

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"ДТЕК неодноразово звертав увагу на необхідність реакції НКРЕКП на ситуацію, що склалася, і прийняття оперативних заходів щодо запобігання маніпуляцій на ринку електричної енергії, які полягають в поданні учасниками ринку заявок на продаж неіснуючих обсягів електроенергії. Такі дії призводять до навмисного демпінгу цін для отримання неконкурентних переваг окремими гравцями ринку за рахунок державних компаній. Саме тому у травні 2020 року об`єм цінових заявок з ціною 55 коп. за кВт∙год, що нижче собівартості виробництва всіх генеруючих компаній, виріс у 16 разів – з 3 млн кВт∙год до 50 млн кВт∙год на добу. Профіцит запропонованої електроенергії і масштабні маніпуляції з ціною і обсягами заявок на продаж на ринку "на добу наперед" при повній бездіяльності з боку НКРЕКП стали причинами штучного зниження ціни на електроенергію", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Герус, а вслід за ним і НКРЕКП заявили про маніпуляції з боку ДТЕК на ринку електроенергії, які призвели до падіння цін електроенергії для промисловості.

Напередодні розгорівся корупційний скандал. За заявою нардепа Олексія Гончаренка корупційна схема пов'язана з поставками електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми були названі голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи його один одному поставляли струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год, тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

Услід за цим нардеп Валентин Наливайченко заявив, що Національне антикорупційне бюро має провести розслідування корупції щодо поставки струму "Укрзалізниці", до якої причетний голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус і представники НКРЕКП.

Автор: 

ДТЕК (1981) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+10
национализировать все прихватизированное ахметом и его дружков!!!
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29.05.2020 20:31
+9
прикольно, че гниде ахметке бабла не хватает купить очередной замок в Европе за 200 миллионов евро? да посадите эту мразь бандитскую уже))))
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29.05.2020 20:32
+7
Запустити зупинені реактори АЕС для виходу з енергетичної криз нікому з цих "конфліктних сторін" в голову не прийшло?
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29.05.2020 20:18
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Запустити зупинені реактори АЕС для виходу з енергетичної криз нікому з цих "конфліктних сторін" в голову не прийшло?
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29.05.2020 20:18 Відповісти
Думаю скоро АЭС будут разбирать. К этому идем постепенно.
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29.05.2020 20:20 Відповісти
Нельзя, Ахметову деньги нужны
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29.05.2020 20:22 Відповісти
Та не тіко гудку, але й бородатій бабці. Складається враження, що вони зара працюють на пару...
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29.05.2020 20:31 Відповісти
Ну тут все ясно. Патриот и торговый портнер гудок требует казнить Геруса за 0.01% закупки из за бугра. Импорт закрыть, лохам свет втридорага.
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29.05.2020 20:26 Відповісти
Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Герус, а вслід за ним і НКРЕКП заявили про маніпуляції з боку ДТЕК на ринку електроенергії, які призвели до падіння цін електроенергії для промисловості----а хіба це погано?------ну а це добре--------За заявою нардепа Олексія Гончаренка корупційна схема пов'язана з поставками електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми були названі голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи його один одному поставляли струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год, тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.
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29.05.2020 21:53 Відповісти
А вам в голову не приходило то, что на этом строится вся "коммерция" купить дешевле - продать дороже. Капитализм знаете ли.
Другое дело почему Укрзализниця не производит закупки непосредственно у производителя?
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30.05.2020 01:37 Відповісти
национализировать все прихватизированное ахметом и его дружков!!!
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29.05.2020 20:31 Відповісти
прикольно, че гниде ахметке бабла не хватает купить очередной замок в Европе за 200 миллионов евро? да посадите эту мразь бандитскую уже))))
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29.05.2020 20:32 Відповісти
ахмета, сою, каломойшу итд в одну камеру на пожизненое. и будет порядок в стране.
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29.05.2020 20:42 Відповісти
Повторите удаленные комменты, не успел скопировать.
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29.05.2020 21:55 Відповісти
Коммунистка?
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29.05.2020 21:56 Відповісти
Европа поставила себе цель до 2028г
заменить 22млн автомобилей с дв.вн.сгорания на электромобили
http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .

для 22млн электрокаров естесственно потребуется генерация электроэнергии .
22млн электрокаров будут потреблять около ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц или
более ~40 млрд.кВт•ч в год .
Много это или мало ?
Такое количество электроэнергии могут вырабатывать, например,
одна http://https://www.npp.zp.ua/uk/activities/performance-indicators Запорізька АЕС / Виробничі показники .
или две таких АЭС как http://http://sunpp.mk.ua/uk/activities/production_indicators Южно-Українська АЕС » Виробничі показники .

Поэтому именно эта электрификация автотранспорта там в Европе
и вызванный электрификацией очень прибыльный рынок для дешёвой атомной генерации,

вызывает дикий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .
Первостепенная актуальная задача мародёров
ограбить государство Украина и завладеть украинскими АЭС .
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29.05.2020 21:40 Відповісти
чтобы грабануть у Граждан Украины государственные АЭС
схематоз простой как 7коп :
сначала отключают энергоблоки АЭС ;

после этого у АЭС быстро нарастают долги,
так как радиоактивность постановлением кабмина шмыгаля НЕ-выключается,
поэтому тепловые радиоактивные элементы всё равно требуют обслуживания, замены,
возникают долги перед поставщиками и подрядчиками ;

затем мародёры грабят экономику Украины и украинцев ,
то есть парихватизируют "какбЭ убыточные" АЭС ;

после ограбления
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;

украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы солнце- и ветро- генерации ...
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29.05.2020 23:29 Відповісти
Пчелы против мёда.
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29.05.2020 22:02 Відповісти
Через декількох долбойоб_в в країні залізуть в кішеню кожного українця піднявши тарифи.
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29.05.2020 22:25 Відповісти
Верх цинизма. Или дно? Но это оно.
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30.05.2020 01:13 Відповісти
 
 