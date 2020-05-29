ДТЕК вимагає від НКРЕКП розслідувати маніпуляції на ринку і вказав на винних у кризі

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова вимагає від національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг провести справедливий і публічний розслідування фактів системних маніпуляцій на ринку електроенергії, а також прийняття рішень для стабілізації ситуації в енергетиці в інтересах України і забезпечення енергобезпеки країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві компанії.

У компанії відкинули звинувачення на свою адресу з боку комісії, зазначивши, що маніпуляції на ринку "на добу вперед", штучні ціни на електроенергію призвели до загрози зриву безперебійного постачання електроенергії для реальних споживачів і щоб уникнути ситуації зі знеструмленням споживачів, постачальники електроенергії перейшли до закупівлі електроенергії у реальних виробників на ринку двосторонніх договорів, оминаючи спекулянтів і "торговців повітрям".

У компанії розкритикували дії регулятора, звинувативши в непрофесійні діях, що почалися у 2019 році, вплинули і продовжують негативно впливати на енергетичну галузь. На думку ДТЕК, штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку призвели до "наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України".

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"ДТЕК неодноразово звертав увагу на необхідність реакції НКРЕКП на ситуацію, що склалася, і прийняття оперативних заходів щодо запобігання маніпуляцій на ринку електричної енергії, які полягають в поданні учасниками ринку заявок на продаж неіснуючих обсягів електроенергії. Такі дії призводять до навмисного демпінгу цін для отримання неконкурентних переваг окремими гравцями ринку за рахунок державних компаній. Саме тому у травні 2020 року об`єм цінових заявок з ціною 55 коп. за кВт∙год, що нижче собівартості виробництва всіх генеруючих компаній, виріс у 16 разів – з 3 млн кВт∙год до 50 млн кВт∙год на добу. Профіцит запропонованої електроенергії і масштабні маніпуляції з ціною і обсягами заявок на продаж на ринку "на добу наперед" при повній бездіяльності з боку НКРЕКП стали причинами штучного зниження ціни на електроенергію", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Герус, а вслід за ним і НКРЕКП заявили про маніпуляції з боку ДТЕК на ринку електроенергії, які призвели до падіння цін електроенергії для промисловості.

Напередодні розгорівся корупційний скандал. За заявою нардепа Олексія Гончаренка корупційна схема пов'язана з поставками електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми були названі голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП "Київтеплоенерго" продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи його один одному поставляли струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год, тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

Услід за цим нардеп Валентин Наливайченко заявив, що Національне антикорупційне бюро має провести розслідування корупції щодо поставки струму "Укрзалізниці", до якої причетний голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус і представники НКРЕКП.