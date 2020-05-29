Рада директорів МВФ скоро погодить програму для України на наступні 18 місяців, - Георгієва у розмові із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.
"Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом", - сказано в повідомленні.
Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.
"Дякую за стабільне партнерство і конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - цитує пресслужба слова Зеленського.
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Траншу поки не буде. Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань. Графік засідань дирекції Фонду розписаний до 5 червня і України там немає.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включила питання про схвалення 18-місячної програми Stand-by для України обсягом 5 млрд доларів. Лише цей орган повинен прийняти остаточне рішення щодо програми. Про це свідчать дані на сайті МВФ.
https://glavcom.ua/news/transhu-poki-ne-bude-rada-direktoriv-mvf-ne-vklyuchila-ukrajinu-do-poryadku-dennogo-svojih-zasidan--683534.html
мояземелюшка
из рассписания МВФ
29 мая МВФ рассмотрит вопрос на выплату Бангладешу в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса. 3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения. 5 июня МВФ рассмотрит Папуа Новую Гвинею
Пока так
Як почали йти до влади на брехні, так і продовжують, курви!
им кредиты - нам долги
образование пониже, а коммуналка, штрафы и налоги повыше - вот и вся суть реформ