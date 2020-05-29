Рада директорів МВФ скоро погодить програму для України на наступні 18 місяців, - Георгієва у розмові із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

"Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом", - сказано в повідомленні.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

"Дякую за стабільне партнерство і конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - цитує пресслужба слова Зеленського.

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