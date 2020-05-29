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Рада директорів МВФ скоро погодить програму для України на наступні 18 місяців, - Георгієва у розмові із Зеленським

Рада директорів МВФ скоро погодить програму для України на наступні 18 місяців, - Георгієва у розмові із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

"Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом", - сказано в повідомленні.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

"Дякую за стабільне партнерство і конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - цитує пресслужба слова Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший транш МВФ Україна очікує 6 червня, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський (23659) МВФ (3068) Крісталіна Георгієва (98)


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Топ коментарі
+3
В 1991/94рр. вже намагалися жити без кредитів, друкуючи власні гроші. Я просто зараз не пригадаю - в якому це році я отримав перший мільйон зарплати... Може, хто інший пригадає за свій мільйон?
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29.05.2020 21:20
+2
Совет директоров МВФ скоро согласует программу для Украины на следующие 18 месяцев, - Георгиева в разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 4984
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29.05.2020 21:04
+2
Що? Культурно послали бубочку?

Траншу поки не буде. Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань. Графік засідань дирекції Фонду розписаний до 5 червня і України там немає.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включила питання про схвалення 18-місячної програми Stand-by для України обсягом 5 млрд доларів. Лише цей орган повинен прийняти остаточне рішення щодо програми. Про це свідчать дані на сайті МВФ.
https://glavcom.ua/news/transhu-poki-ne-bude-rada-direktoriv-mvf-ne-vklyuchila-ukrajinu-do-poryadku-dennogo-svojih-zasidan--683534.html
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29.05.2020 21:16
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Совет директоров МВФ скоро согласует программу для Украины на следующие 18 месяцев, - Георгиева в разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 4984
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29.05.2020 21:04 Відповісти
Треба поступово відмовлятись від кредитування МВФ, немає сенсу брати в борг, коли цей борг постійно росте вже років з 10 - при такому підході дефолт неминучий.
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29.05.2020 21:08 Відповісти
В 1991/94рр. вже намагалися жити без кредитів, друкуючи власні гроші. Я просто зараз не пригадаю - в якому це році я отримав перший мільйон зарплати... Може, хто інший пригадає за свій мільйон?
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29.05.2020 21:20 Відповісти
В 1995 році стипендія в мене складала 594 000 купонів.
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29.05.2020 21:23 Відповісти
Що? Культурно послали бубочку?

Траншу поки не буде. Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань. Графік засідань дирекції Фонду розписаний до 5 червня і України там немає.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включила питання про схвалення 18-місячної програми Stand-by для України обсягом 5 млрд доларів. Лише цей орган повинен прийняти остаточне рішення щодо програми. Про це свідчать дані на сайті МВФ.
https://glavcom.ua/news/transhu-poki-ne-bude-rada-direktoriv-mvf-ne-vklyuchila-ukrajinu-do-poryadku-dennogo-svojih-zasidan--683534.html
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29.05.2020 21:16 Відповісти
Эх земелюшка ты моя земелюшка
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29.05.2020 21:20 Відповісти
І запам'ятай чужинець, тут господар українець)))
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29.05.2020 21:23 Відповісти
Какая прекрасная дата- скоро))))))

из рассписания МВФ
29 мая МВФ рассмотрит вопрос на выплату Бангладешу в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса. 3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения. 5 июня МВФ рассмотрит Папуа Новую Гвинею

Пока так
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29.05.2020 21:28 Відповісти
Чекайте! Шмигаль же сказав, що транш буде до 6 червня! Невже збрехав?
Як почали йти до влади на брехні, так і продовжують, курви!
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29.05.2020 21:31 Відповісти
Як? Я чув особисто від Шмигаля ще два тижні тому, що до 29 травня!
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29.05.2020 21:54 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d1%81-%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2.html Меморандум с МВФ предусматривает повышение пенсионного возраста украинцев Май 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d1%81-%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d1%81-%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2.html Рада директорів МВФ скоро погодить програму для України на наступні 18 місяців, - Георгієва у розмові із Зеленським - Цензор.НЕТ 2146 Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает повышение пенсионного возраста взамен на 5 млрд долларов кредита.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d1%81-%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2.html#more-104519 Читать далее
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29.05.2020 21:44 Відповісти
продажа украинцев за долларовые фантики в виде долгов долгосрочных и многократных
им кредиты - нам долги
образование пониже, а коммуналка, штрафы и налоги повыше - вот и вся суть реформ
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29.05.2020 21:45 Відповісти
 
 